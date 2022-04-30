MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 21
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py
O exemplo usa uma função diferente, um erro:
# obter barras com USDJPY M5 a partir de 01.04.2019 no fuso horário UTC
taxas=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)
esperado: MT5CopyRatesRange()
Para converter a data/hora para um fuso horário específico, a ajuda sugere a utilização da data/hora UTC
No entanto, isto não afecta nada. Ao definir qualquer fuso horário, a hora terminal é tomada (no meu caso é GMT+2)
Qual é o número de construção?
instalar pip - actualizar MetaTrader5
Requisito já actualizado: MetaTrader5 em c:works\mt_websocket_server\\ib\ib\ib\ib\ib\ib\ib\iwebsocket_server\iwebsocket_server\iwebsocket\iwebsocket\iwebsocket (5.0.8)
Podemos mudar tudo para um só lugar?
O que é? Todo o fio da discussão?
O que é? Todo o fio da discussão?
Sim, para colocar toda esta coisa da pitão num só lugar.
Os moderadores vão movê-lo.
Sim, ter tudo sobre píton num só lugar.
Os moderadores vão movê-lo.
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial
MetaTrader5 python lib e MT5CopyRatesFrom - weirdness or bug?
Dmitry Prokopyev, 2019.11.30 10:59
Olá a todos.
Deparou com esta estranheza nos dados devolvidos pelo MT5CopyRatesRange e outras funções.
Tudo é trivial, mas a produção que temos:
Quero chamar a vossa atenção para:
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1,22957, low=1,22989, high=1,22557, close=1,2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)
ir para o terminal, ver baixa/alta para esta moldura:
Vemos quebaixo=1.22557,alto=1.22989
A pergunta é se isto é um bug ou as chaves do MT5Rate são de alguma forma configuráveis?