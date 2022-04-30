MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 47
Se agora tentarmos restabelecer a ligação
Em suma, é muito rude até agora...
Foi-lhe dada a opção de compra correcta acima. Não é possível escrever login=NNNNNN.
As funções symbol_total e symbol_name estão em falta
para obter uma lista de símbolos como esta:
Não vi esta mensagem quando a escrevi.
Algumas perguntas:
1. Qual é a diferença entre mt5.initialize() e mt5. login()?
2. o terminal é explicitamente definido por três parâmetros (caminho, servidor(broker), login(Acc)). Tendo inicializado o terminal com estes três parâmetros específicos, não precisamos de fazer login no mesmo. Ou precisamos de o fazer?
3. Neste caso, pode um terminal com um log in específico (caminho, servidor(corretor), login(Acc)) a alguns scripts, que também têm três parâmetros (symbbol, TF, TC)? Ou para cada um desses guiões deve ser iniciado um terminal separado?4. o terminal não pode funcionar com mais de um corretor ao mesmo tempo, mas com mais do que uma conta?
1. inicializar - iniciar terminal, ligar-se a ele e login, login - apenas login, funciona apenas com ligação inicializada.
2. Não é necessário, todos os parâmetros podem ser definidos na inicialização, sem parâmetros, ligar-se-á à conta padrão.
3. Vários módulos Python podem entrar num terminal, MAS o terminal só funciona com 1 conta corrente, se voltar a entrar num script, voltará a entrar noutros.
4. não pode funcionar simultaneamente, se for necessário executar os terminais a partir de pastas diferentes, especificar os caminhos para estas pastas nos scripts de inicialização.
Já está. Obrigado.
O ponto 3 era importante.
Onde posso descarregar o código fonte completo do projecto? Quero passá-lo através de Python 3.5.
Então como posso utilizá-lo em Python 3.5? Porque não o consigo instalar. Pode partilhar a distribuição para Python 3.5.0?
Então como posso utilizá-lo em Python 3.5? Porque não o consigo instalar. Pode partilhar a distribuição para Python 3.5.0?
A ligação está disponível a partir do MetaEditor:
E parece que o 3,5 já não é suportado.
A ligação está disponível a partir do MetaEditor:
E parece que o 3,5 já não é suportado.
É por isso que eu quero saber. Há sempre uma solução para os problemas. Penso que para os resolver no nosso fórum. Por favor, qualquer programador pode ajudar-me com isto?
Tenho um projecto concluído em Python 3.5.0.
Não posso mudar para qualquer outra versão, uma vez que tinha dependências.
Se não puder dar uma solução, alguém pode converter o meu projecto para Python 3.7 de graça? Não creio que alguém consiga. Portanto, em vez de me incomodar, por favor partilhe o código ou pelo menos liberte o código que funciona em Python 3.5.0.