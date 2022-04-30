MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 34
Alguém já utilizou a integração Python no MetaEditor em construções 2302 e superiores (melhor beta 2304)?
A primeira versão da integração no editor está a funcionar agora, e a próxima será a seguinte:
Os programas *.py e *.ipynb já em execução no editor funcionam.
Por favor, experimente.
Após a aprendizagem da máquina através de scripts python estar completa, passaremos à implementação do WinML com ONNX nativamente na própria MQL5.
Sim, é isso mesmo.
Será possível criar sistemas muito complexos e vendê-los no Mercado. E em teoria deveriam trabalhar mais rapidamente.
A investigação pode ser realizada em qualquer sistema, depois os modelos treinados podem ser exportados para o formato ONNX e executados em WinML nativo.
Em relação a isto, outra questão.
Como pretende integrar os modelos formados no código do programa mql5 ?
Será uma integração directa do código formado no código mql?
Ou cada modelo será guardado num ficheiro separado, e este ficheiro será ligado como inclusão?
Além da integração Python, estamos a trabalhar no suporte nativo para grandes funções de dados tanto em código como em MetaEditor:
Os conjuntos de dados são geralmente distribuídos em formatos CSV, incluindo os que estão embalados em gz/zip. Damos-lhe a possibilidade de ver (e editar provavelmente) ficheiros enormes em vista tabular, o que está quase indisponível noutros editores.
Com estas funções pode facilmente converter ficheiros CSV para bases de dados SQLite, exportá-los ou imprimi-los.
Basta importar uma vez uma base de dados de texto CSV para o SQLite, e depois utilizar a fantástica (nível C++) velocidade de acesso e recuperação de dados. A nossa implementação SQLite é virtualmente sem perdas em comparação com as implementações C++.
Os recursos são automaticamente comprimidos, permitindo distribuir programas de tamanho moderado e utilizá-los na rede de agregados.
não. Alglib, como eu o entendo, não está a planear actualizar as últimas versões?
ONNX + WinML: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/ai/
Leia por si próprio sobre este tópico. É enorme e não pode ser explicado com os dedos no fórum.
Renat, peço desculpa pela pergunta fora de tópico.
Poderia dizer-me como ligar a biblioteca a .lib ou .uma extensão no projecto ME?
Se os projectos não apoiarem esta ligação, esta funcionalidade será acrescentada?
Actualmente, tenho de fazer uma dll a partir de bibliotecas estáticas, e depois ligá-las ao projecto,
não é lógico e conveniente ligar a uma dll, quando existem ficheiros .lib ou .a
Não julgue severamente, talvez haja por aí amantes da pitão a tentar integrá-la em tudo e mais alguma coisa.
Python é uma biblioteca C++, não é melhor fazer MQL SB(biblioteca padrão)?
MQ ia inicialmente por este caminho, mas depois desistiu sob a ofensiva de Ruto, RWods e Algibods )
Na minha opinião, todo o problema é que o MQ tem medo de ir além da "caixa de areia", como R, Py, Alglib já não é o nosso problema.
Adicionaram uma ligação a outras "linguagens de programação" e deixaram os outros Yaps fazer o que queriam.
Lembra-me uma avestruz )))
O problema é a estreiteza de percepção do tema entre as massas e a falta de compreensão das tendências no desenvolvimento de algotrading:
Ostrich é exactamente o tipo de pessoa
Para melhor compreender a indústria do algotrading: