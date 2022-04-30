MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 34

Novo comentário
 
Renat Fatkhullin:

Alguém já utilizou a integração Python no MetaEditor em construções 2302 e superiores (melhor beta 2304)?


A primeira versão da integração no editor está a funcionar agora, e a próxima será a seguinte:

  • execução de scripts (não peritos) e serviços como programas Python *.py
  • uma biblioteca de pitões metatrader5 completamente reescrita com acesso a gráficos, símbolos, capacidade de comércio, história comercial
  • destaque no editor

Os programas *.py e *.ipynb já em execução no editor funcionam.

Por favor, experimente.


Após a aprendizagem da máquina através de scripts python estar completa, passaremos à implementação do WinML com ONNX nativamente na própria MQL5.

Olhado para o que é o WinML, coisa bastante interessante, gostaria de compreender tudo ))
Compreendo correctamente que depois de implementar o WinML com ONNX, a aprendizagem da máquina estará disponível em mql5 fora da caixa MetaTrader5 ?
E os modelos treinados em WinML, podem ser usados directamente em programas MetaTrader5 ?

 
Roman:

Vejam o que é o WinML, coisa muito interessante, gostaria de compreender tudo ))
Compreendo correctamente que, após a implementação do WinML com ONNX, a aprendizagem da máquina estará disponível em mql5 fora da caixa MetaTrader5 ?
E os modelos treinados em WinML, podem ser usados directamente em programas MetaTrader5 ?

Sim, é isso mesmo.

Será possível criar sistemas muito complexos e vendê-los no Mercado. E em teoria deveriam trabalhar mais rapidamente.

A investigação pode ser realizada em qualquer sistema, depois os modelos treinados podem ser exportados para o formato ONNX e executados em WinML nativo.

 
Renat Fatkhullin:

Sim, é isso mesmo.

Poderia construir sistemas muito sofisticados e vendê-los no mercado. E, em teoria, deveriam trabalhar mais rapidamente.

A investigação pode ser feita em qualquer sistema, depois os modelos treinados podem ser exportados para o formato ONNX e executados nativamente em WinML.

Em relação a isto, outra questão.
Como pretende integrar os modelos formados no código do programa mql5 ?
Será uma integração directa do código formado no código mql?
Ou cada modelo será guardado num ficheiro separado, e este ficheiro será ligado como inclusão?

 

Além da integração Python, estamos a trabalhar no suporte nativo para grandes funções de dados tanto em código como em MetaEditor:

  1. O SQLite Browser no MetaEditor já está disponível no betas



  2. Visualização tabular de ficheiros CSV, incluindo pacotes zip/gz

    Os conjuntos de dados são geralmente distribuídos em formatos CSV, incluindo os que estão embalados em gz/zip. Damos-lhe a possibilidade de ver (e editar provavelmente) ficheiros enormes em vista tabular, o que está quase indisponível noutros editores.

  3. DatabaseXXX funções de extensão como DatabasePrint, DatabaseExport, DatabaseImport

    Com estas funções pode facilmente converter ficheiros CSV para bases de dados SQLite, exportá-los ou imprimi-los.

    Basta importar uma vez uma base de dados de texto CSV para o SQLite, e depois utilizar a fantástica (nível C++) velocidade de acesso e recuperação de dados. A nossa implementação SQLite é virtualmente sem perdas em comparação com as implementações C++.

  4. Permitimos adicionar ficheiros SQLite como recursos em programas EX5

    Os recursos são automaticamente comprimidos, permitindo distribuir programas de tamanho moderado e utilizá-los na rede de agregados.

[Excluído]  
Renat Fatkhullin:

Sim, é verdade.

Podia-se criar sistemas muito complexos e vendê-los no mercado. E deveriam trabalhar mais rapidamente em teoria.

A investigação pode ser feita em qualquer sistema, depois exportar os modelos treinados para o formato ONNX e correr em WinML nativo.

não. Alglib, como eu o entendo, não está a planear actualizar as últimas versões?

 
Roman:

Em relação a isto, outra questão.
Como pretende integrar modelos treinados no código do programa mql5 ?
Será uma integração directa do código formado no código mql?
Ou cada modelo será guardado num ficheiro separado, e este ficheiro será ligado como inclusão?

ONNX + WinML: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/ai/

Leia por si próprio sobre este tópico. É enorme e não pode ser explicado com os dedos no fórum.

Windows AI
Windows AI
  • mattwojo
  • docs.microsoft.com
Transform your Windows application with the power of AI.
 
Maxim Dmitrievsky:

não. Alglib, tanto quanto sei, não tem planos de actualizar as últimas versões?

Tenho uma ideia para actualizar as novas características do compilador MQL5, mas ainda não cheguei a esse ponto.
 
Renat Fatkhullin:

Renat, peço desculpa pela pergunta fora de tópico.
Poderia dizer-me como ligar a biblioteca a .lib ou .uma extensão no projecto ME?
Se os projectos não apoiarem esta ligação, esta funcionalidade será acrescentada?
Actualmente, tenho de fazer uma dll a partir de bibliotecas estáticas, e depois ligá-las ao projecto,
não é lógico e conveniente ligar a uma dll, quando existem ficheiros .lib ou .a

.

 

Não julgue severamente, talvez haja por aí amantes da pitão a tentar integrá-la em tudo e mais alguma coisa.

Python é uma biblioteca C++, não é melhor fazer MQL SB(biblioteca padrão)?

MQ ia inicialmente por este caminho, mas depois desistiu sob a ofensiva de Ruto, RWods e Algibods )

Na minha opinião, todo o problema é que o MQ tem medo de ir além da "caixa de areia", como R, Py, Alglib já não é o nosso problema.

Adicionaram uma ligação a outras "linguagens de programação" e deixaram os outros Yaps fazer o que queriam.

Lembra-me uma avestruz )))

 

O problema é a estreiteza de percepção do tema entre as massas e a falta de compreensão das tendências no desenvolvimento de algotrading:

  • A aprendizagem de máquinas é o próximo passo tecnológico em algotrading
  • Python não é uma biblioteca C++, mas uma plataforma de aprendizagem de máquinas vencedoras
  • A integração da Python no editor e terminal dá-lhe a capacidade de utilizar instantaneamente bibliotecas de tomada de decisão fora da prateleira e completamente intoleráveis
  • As integrações são a norma, temos Native DLL, .NET DLL, OpenCL, DirectX, SQLite para além de um grande conjunto de funções nativas e biblioteca padrão
  • Metatrader 5 e MQL5 estão a evoluir rapidamente para apoiar a aprendizagem da máquina: primeiro através de Python, biblioteca de integração API terminal e funções para trabalhar com dados massivos, e depois a transição para o formato padrão WinML e abrir o modelo ONNX.

Ostrich é exactamente o tipo de pessoa

  • tentando argumentar sobre a complexidade da MQL5 e os benefícios do MT4
  • Não se desenvolvem, poupando a sua energia
  • Tentar parar o progresso


Para melhor compreender a indústria do algotrading:

  1. Pense em grande escala com dezenas de milhões de consumidores em vez de percepções ou oportunidades pessoais/privadas
  2. Avaliar períodos de 5-10 anos e tendências de desenvolvimento, a informação pública é suficiente.
  3. os produtos (robôs, indicadores, ...) são principalmente desenvolvidos por programadores mais ou menos profissionais, que precisam de cada vez mais possibilidades, incluindo a distribuição
  4. os utilizadores em massa utilizam frequentemente os resultados dos desenvolvedores profissionais sem compreender a complexidade das tecnologias aplicadas
  5. há uma camada suficiente de criadores e consumidores não públicos, mas super-capazes, sob a forma de fundos de cobertura
  6. Ou se abraça o progresso ou se fica de fora - o comboio está a circular sem parar.
Se alguém se mantiver no quadro de "só existe eu e os meus interesses, porque devo pensar no geral e no futuro", perde naturalmente a capacidade de defender a sua posição em grande escala.
1...272829303132333435363738394041...88
Novo comentário