É por isso que eu quero saber. Há sempre uma solução para os problemas. Penso que para os resolver no nosso fórum. Por favor, qualquer programador pode ajudar-me com isto?
Tenho um projecto concluído em Python 3.5.0
Não posso mudar para qualquer outra versão, uma vez que tinha dependências.
Se não puder dar uma solução, alguém pode converter o meu projecto para Python 3.7 de graça? Não creio que alguém consiga. Portanto, em vez de me incomodar, por favor partilhe o código ou pelo menos liberte o código que funciona em Python 3.5.0.
Infelizmente, não existe uma versão oficial do Python 3.5.x para a plataforma Windows:
É por isso que não o apoiamos. Isto já não pode ser alterado.
Isto é o que se chama um jardim zoológico Python. A única forma de se desenvolver nele é migrar os seus projectos para novas versões a tempo.
Está a dizer que preciso de gastar mais dinheiro para que alguém possa portar o meu projecto para uma versão diferente de Python? Porque não pode simplesmente pegar em qualquer versão do Python 3.5. e experimentar o conector com ele. Não é nada de mais, acho eu. Se pensa que é um grande negócio, partilhe o código fonte comigo e eu faço-o por si, de graça.
Pode utilizar esta opção para Windows aqui: https://www.python.org/downloads/release/python-350/
Há uma questão, quem será o fornecedor dos dados fornecidos no futuro?
Empresa MQ, corretor/revendedor, bolsa de valores, alimentação de dados de terceiros ?
Ou talvez o utilizador seja capaz de entregar uma data personalizada?
Por favor, diga algo sobre o comentário que acabei de fazer. Haverá uma versão de distribuição para Python 3.5.0 ou irá partilhar o código para que eu possa compilá-lo de modo a corresponder à minha versão?
Ao largar Start.py script, que se encontra na pasta MQL5/Script/Python, aparece um erro:
2020.02.27 20:41:18.934 Python 'Start': python process thread create error [O sistema não consegue encontrar o ficheiro especificado. (2)]
No ficheiro de registo :
2 2020.02.27 20:42:01.565 MqlProject a propriedade do ficheiro fonte "caminho" está vazia
De que ficheiro e caminho estamos a falar?
Verifique e tente construir abaixo de 3.5.0
O que quer dizer com "reiniciar o guião"?
Arrastar do navegador para a carta de navegação?
Este erro significa que o ficheiro exe do manipulador python não pôde ser encontrado. Especificar o nome exacto do guião python e verificar se o caminho para o intérprete python está definido correctamente nas definições do editor.
Sim, Drag'n'drop do navegador para a carta.
Parece estar correcto. Descobrirei isso amanhã. Deve haver um problema com o caminho para python.exe.
Por favor, diga algo sobre o comentário que acabei de fazer. Haverá uma versão de distribuição para Python 3.5.0 ou partilharão o código para que eu possa compilá-lo para corresponder à minha versão?
Construiu 5.0.23 bibliotecas python para as versões 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.
Actualização via:
Acrescentar um par de características?
