jaffer wilson:

É por isso que eu quero saber. Há sempre uma solução para os problemas. Penso que para os resolver no nosso fórum. Por favor, qualquer programador pode ajudar-me com isto?

Tenho um projecto concluído em Python 3.5.0

Não posso mudar para qualquer outra versão, uma vez que tinha dependências.

Se não puder dar uma solução, alguém pode converter o meu projecto para Python 3.7 de graça? Não creio que alguém consiga. Portanto, em vez de me incomodar, por favor partilhe o código ou pelo menos liberte o código que funciona em Python 3.5.0.

Infelizmente, não existe uma versão oficial do Python 3.5.x para a plataforma Windows:


É por isso que não o apoiamos. Isto já não pode ser alterado.


Isto é o que se chama um jardim zoológico Python. A única forma de se desenvolver nele é migrar os seus projectos para novas versões a tempo.
Está a dizer que preciso de gastar mais dinheiro para que alguém possa portar o meu projecto para uma versão diferente de Python? Porque não pode simplesmente pegar em qualquer versão do Python 3.5. e experimentar o conector com ele. Não é nada de mais, acho eu. Se pensa que é um grande negócio, partilhe o código fonte comigo e eu faço-o por si, de graça.

Pode utilizar esta opção para Windows aqui: https://www.python.org/downloads/release/python-350/

Uma subscrição de dados apareceu no navegador.
Há uma questão, quem será o fornecedor dos dados fornecidos no futuro?
Empresa MQ, corretor/revendedor, bolsa de valores, alimentação de dados de terceiros ?
Ou talvez o utilizador seja capaz de entregar uma data personalizada?
 
Por favor, diga algo sobre o comentário que acabei de fazer. Haverá uma versão de distribuição para Python 3.5.0 ou irá partilhar o código para que eu possa compilá-lo de modo a corresponder à minha versão?

 

Ao largar Start.py script, que se encontra na pasta MQL5/Script/Python, aparece um erro:

2020.02.27 20:41:18.934 Python 'Start': python process thread create error [O sistema não consegue encontrar o ficheiro especificado. (2)]

No ficheiro de registo :

2 2020.02.27 20:42:01.565 MqlProject a propriedade do ficheiro fonte "caminho" está vazia

De que ficheiro e caminho estamos a falar?

 
Verifique e tente construir abaixo de 3.5.0

 
O que quer dizer com "reiniciar o guião"?

Arrastar do navegador para a carta de navegação?

Este erro significa que o ficheiro exe do manipulador python não pôde ser encontrado. Especificar o nome exacto do guião python e verificar se o caminho para o intérprete python está definido correctamente nas definições do editor.

 
Sim, Drag'n'drop do navegador para a carta.

Parece estar correcto. Descobrirei isso amanhã. Deve haver um problema com o caminho para python.exe.

 
Construiu 5.0.23 bibliotecas python para as versões 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

Actualização via:

pip install metatrader5

или

pip install --upgrade metatrader5
 
Acrescentar um par de características?

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial

MetaTrader 5 Python User Group - Como usar Python em Metatrader

Romano, 2020.02.25 23:13

Faltam as funções symbol_total e symbol_name
Para obter uma lista de símbolos, como esta:

string name = "";
int total = SymbolsTotal(true);
   
for(int i = 0; i < total; i++)
{
   name = SymbolName(i, true);
      
   ...
}

