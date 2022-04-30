MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 8

Vladimir Karputov:

Por isso, desisti. Limpou as mudanças do Caminho.

Vou apenas correr os guiões clicando na pasta.

Bem, é uma coisa rudimentar, e deve funcionar.

Tente escrever o mesmo caminho no campo inferior "variáveis do sistema". Não vai matar o seu Windows e não vai afectar nada.

 
Maxim Dmitrievsky:

Bem, é uma coisa rudimentar, deve funcionar.

tente escrever o mesmo caminho no campo "variáveis do sistema" na parte inferior. Isto não vai matar o seu Windows e não vai afectar nada.

Segundo "campo de fundo" - Não sou um telepata :) .

Vladimir Karputov:

Segundo "campo de fundo" - Não sou um telepata :) .

verde, encontrar o PAI também lá e o mesmo


 
Vladimir Karputov:

Sim, os ícones são assim. Tudo corre quando se clica sobre ele.

Bem, então está a funcionar.

Se quiser executar um script na linha de comando, tem de ir para a pasta onde guardou o script, normalmente na raiz de D: faça uma pasta py

e depois Win+x - PowerShell

depois bater no teclado:

D:

cd py


estamos todos na pasta onde guardamos o guião e executamos o guião pelo nome do guião a partir dessa pasta. por assim dizer, o bom velho DOS ))))

SZS: Pode adicionar uma pasta no Caminho, depois não precisará de andar à volta do directório


 
Igor Makanu:

É muito complicado, de alguma forma.
Pode abrir a pasta desejada ==> clique na caixa que descreve o caminho da pasta ==> escreva aí "cmd" e prima Enter.
E voilá, a janela cmd abrirá com o caminho já escrito.

 

O Visual Studio Code não é um mau editor. É gratuito.

Suporta Python, C#, C++ e até MQL.

Pode correr ficheiros Python a partir dele (ainda não experimentou outros).

 
Igor Makanu:

executar guiões python a partir da linha de comando do windows, o intérprete python será chamado para executar o guião.

Está a correr a partir de uma shell IDLE , Python em si não tem compilador - pode escrever scripts no bloco de notas, mas guarde-os com uma extensão .py

ou instale IDE para python, Spyder primeiro colocar primeiro para ruminar, depois PyCharm ou eu colocar num IDE de asa portátil - não exige os recursos do seu PC

Isto permitir-lhe-á fazer a depuração (passo-a-passo) ?


Adicionado:

Optado por.

PyCharm.

 
Vladimir Karputov:

Isto permitirá a depuração (passo-a-passo) ?


Adicionado:

Optado por.

PyCharm.

Sim, claro, tudo é como os compiladores normais - pontos de ruptura, valores de variáveis de visão, nomes/operadores/funções de substituição automática...

PyCharm é definitivamente o melhor, mas no meu portátil com 4GB de RAM é impossível de usar - espera-se constantemente até que ele faça algo lá, embora eu tenha um SSD no meu portátil, num PC com 8GB de RAM ele funciona sem problemas

 
A propósito, o Código VS tem uma depuração passo a passo.
 
Dmitriy Skub:
A propósito, o Código VS tem uma depuração passo a passo.

tanto em Spyder como em Wing IDE - Eu instalei

