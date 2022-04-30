MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 8
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Por isso, desisti. Limpou as mudanças do Caminho.
Vou apenas correr os guiões clicando na pasta.
Bem, é uma coisa rudimentar, e deve funcionar.
Tente escrever o mesmo caminho no campo inferior "variáveis do sistema". Não vai matar o seu Windows e não vai afectar nada.
Bem, é uma coisa rudimentar, deve funcionar.
tente escrever o mesmo caminho no campo "variáveis do sistema" na parte inferior. Isto não vai matar o seu Windows e não vai afectar nada.
Segundo "campo de fundo" - Não sou um telepata :) .
Segundo "campo de fundo" - Não sou um telepata :) .
verde, encontrar o PAI também lá e o mesmo
Sim, os ícones são assim. Tudo corre quando se clica sobre ele.
Bem, então está a funcionar.
Se quiser executar um script na linha de comando, tem de ir para a pasta onde guardou o script, normalmente na raiz de D: faça uma pasta py
e depois Win+x - PowerShell
depois bater no teclado:
D:
cd py
estamos todos na pasta onde guardamos o guião e executamos o guião pelo nome do guião a partir dessa pasta. por assim dizer, o bom velho DOS ))))
SZS: Pode adicionar uma pasta no Caminho, depois não precisará de andar à volta do directório
É muito complicado, de alguma forma.
Pode abrir a pasta desejada ==> clique na caixa que descreve o caminho da pasta ==> escreva aí "cmd" e prima Enter.
E voilá, a janela cmd abrirá com o caminho já escrito.
O Visual Studio Code não é um mau editor. É gratuito.
Suporta Python, C#, C++ e até MQL.
Pode correr ficheiros Python a partir dele (ainda não experimentou outros).
executar guiões python a partir da linha de comando do windows, o intérprete python será chamado para executar o guião.
Está a correr a partir de uma shell IDLE , Python em si não tem compilador - pode escrever scripts no bloco de notas, mas guarde-os com uma extensão .py
ou instale IDE para python, Spyder primeiro colocar primeiro para ruminar, depois PyCharm ou eu colocar num IDE de asa portátil - não exige os recursos do seu PC
Isto permitir-lhe-á fazer a depuração (passo-a-passo) ?
Adicionado:
Optado por.
PyCharm.
Isto permitirá a depuração (passo-a-passo) ?
Adicionado:
Optado por.
PyCharm.
Sim, claro, tudo é como os compiladores normais - pontos de ruptura, valores de variáveis de visão, nomes/operadores/funções de substituição automática...
PyCharm é definitivamente o melhor, mas no meu portátil com 4GB de RAM é impossível de usar - espera-se constantemente até que ele faça algo lá, embora eu tenha um SSD no meu portátil, num PC com 8GB de RAM ele funciona sem problemas
A propósito, o Código VS tem uma depuração passo a passo.
tanto em Spyder como em Wing IDE - Eu instalei