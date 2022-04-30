MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 68
Obrigado Diamante.
Não há erros.
Os caminhos estão correctamente explicados.
Apaguei o caminho exacto em mt5.initialize (), reiniciei o terminal e a figura começou a ser exibida.
É preciso usar um fio de cordão em bruto ou escapar a todas as contrabarragens.
É preciso usar um fio de cordão em bruto ou escapar a todas as contrabarragens.
Também pensei em proteger quando o Almaz escreveu para o caminho exacto. Sim, também funcionou. obrigado
Tem um limite no número de barras nos gráficos, precisa de remover este limite no Terminal (Ferramentas->Opções->Barras máximas no gráfico).
Em futuras construções de Terminal, devolveremos o erro (Nenhum) ao tentar tal pedido.
Obrigado pela dica.
O MT5 está agora a entregar todos os dados correctamente.
Python 3.8
Construir 2470
Pacote 5.0.33
Falha na função Order_get
Não devolve "NÃO" se não houver encomendas.
Isto é correcto, conjunto vazio devolvido - sinal de ausência de ordens, não é erro, pedido foi processado com sucesso, Nenhum é devolvido em caso de erro explícito. Mas também devolve um conjunto vazio em símbolos que não estão no servidor do corretor, é erro, corrigido, estará disponível com a próxima actualização do terminal.
OK, será que realmente entendo isto?
Existem apenas dois tipos de respostas:
1. NÃO
2. Um tuple com um comprimento superior a 0
Na próxima assembleia> 2470
Não.
1. nenhum se algum erro surgir
2. Tuple com comprimento >=0
Ok, agora já percebi.
Thx
Note-se que mt5.terminal_info() mostra:
path='C:|Works\\\\\MT5 - Terminais:|MetaTrader 5', data_path='C:|Works\\\\MT5 - Terminais:|MetaTrader 5',commondata_path='C:|Utilizadores:|AppDataData_Roaming='MetaQuotes_Terminal'
são idênticos. É suposto ser assim?
O código está abaixo:
@Almaz
A primeira vez que as funções copy_xxx_xxx são executadas, quando o terminal não arranca há algum tempo,
funções devolvem imediatamente o resultado disponível com histórico em falta, sem esperar pela sincronização da troca de histórico.
Isto significa que a primeira chamada de função devolve o resultado com o histórico em falta.
Apenas chamadas subsequentes devolverão o resultado correcto, quando o histórico for trocado.
É possível resolver esta questão? E a função copy_xxx_xxx espera que a história seja trocada na primeira chamada.