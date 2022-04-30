MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 59

Дмитрий Прокопьев:

Porque é que precisa de VS? Python não requer VS.

Google algo como a pitão da janela e está pronto para ir.

Python exige que tenha algumas bibliotecas VS no seu computador.

 
Alexey Kozitsyn:

Python requer algumas bibliotecas VS no seu computador.

https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29

Tentei utilizar os novos métodos symbols_get() & symbols_total( ) definidos na nova actualização, mas não consigo pô-lo a funcionar para mim.

Tentei várias vezes com diferentes parâmetros de 'grupo' no método symbols_get (), mas ele sempre retornaNenhum Tentei também adicionar todos os símbolos no relógio de mercado do terminal; não funcionou.

Instantâneo de erro

Aqui está uma captura de ecrã do código, por favor diga-me se cometi algum erro.

 
Por favor, adicione sempre essa informação

#  display data on the MetaTrader 5 package
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
#  establish connection to the MetaTrader 5 terminal
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
#  display data on MetaTrader 5 version
print(mt5.version())

Verifique também last_error() se não obtiver nenhum

 
Além disso, as descrições de muitas das funções foram alteradas à medida que foram sendo aperfeiçoadas. Quase todos os exemplos foram reescritos para reflectir a nova funcionalidade. Contudo, os exemplos para as seguintes funções ainda não foram actualizados no sítio web, serão um pouco mais tarde:

O website foi actualizado

 
Versão terminal: [500, 2361, '08 Mar 2020']

Autor: MetaQuotes Software Corp.

MT5 Versão do módulo Python: 5.0.29

last_error:[-5, 'Terminal: Versões incompatíveis, por favor instale a última versão do Terminal e do módulo Python'].


Penso que tenho de esperar pela nova actualização do MetaTrader5.

 
import MetaTrader5 as mt5


def main():
    package_version = tuple(map(int, mt5.__version__.split('.')))
    terminal_build = mt5.version()[1]
    assert package_version >= (5, 0, 29)
    assert terminal_build >= 2372


if __name__ == "__main__":
    try:
        if mt5.initialize():
            main()
    finally:
        mt5.shutdown()
 
Actualização para a última versão beta 2374 por Help -> Check Desktop Updates, por favor.
 
MetaQuotes:
Actualização para a última versão beta 2374 por Help -> Check Desktop Updates, por favor.
MetaTrader5 recebeu as últimas actualizações, e as novas funções estão a funcionar bem agora, muito obrigado
