Porque é que precisa de VS? Python não requer VS.
Google algo como a pitão da janela e está pronto para ir.
Python exige que tenha algumas bibliotecas VS no seu computador.
Python requer algumas bibliotecas VS no seu computador.
https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29
thanx
Tentei utilizar os novos métodos symbols_get() & symbols_total( ) definidos na nova actualização, mas não consigo pô-lo a funcionar para mim.
Tentei várias vezes com diferentes parâmetros de 'grupo' no método symbols_get (), mas ele sempre retornaNenhum Tentei também adicionar todos os símbolos no relógio de mercado do terminal; não funcionou.
Aqui está uma captura de ecrã do código, por favor diga-me se cometi algum erro.
Por favor, adicione sempre essa informação
Verifique também last_error() se não obtiver nenhum
Além disso, as descrições de muitas das funções foram alteradas à medida que foram sendo aperfeiçoadas. Quase todos os exemplos foram reescritos para reflectir a nova funcionalidade. Contudo, os exemplos para as seguintes funções ainda não foram actualizados no sítio web, serão um pouco mais tarde:
O website foi actualizado
Versão terminal: [500, 2361, '08 Mar 2020']
Autor: MetaQuotes Software Corp.
MT5 Versão do módulo Python: 5.0.29
last_error:[-5, 'Terminal: Versões incompatíveis, por favor instale a última versão do Terminal e do módulo Python'].
Penso que tenho de esperar pela nova actualização do MetaTrader5.
Actualização para a última versão beta 2374 por Help -> Check Desktop Updates, por favor.