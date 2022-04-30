MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 67
MetaTrader 5 para Python 5.0.33 lançado:
copy_rates_from não fornece dados suficientes sobre o período de tempo M1.
Será esta a linha de acção correcta?
Tem um limite no número de barras nos gráficos, precisa de remover este limite no Terminal (Ferramentas->Opções->Barras máximas no gráfico).
Em futuras construções de Terminal devolveremos o erro (Nenhum) ao tentar tal pedido.
Fantástico! Todos os testes unitários foram aprovados. O pymt5adapter foi actualizado para usar o MetaTrader 5.0.33.
Ambos os pacotes podem ser actualizados com o seguinte comando.
https://pypi.org/project/pymt5adapter/
Nota: O módulo de calendário foi removido permanentemente do pymt5adapter
Python 5.0.33
@Almaz
Não produz figura de pacote matplotlib.
A partir de consola ou python IDE, a figura corre.
Experimente isto
código
Obrigado. biblioteca mplfinance interessante.
Mas preciso de uma subparcela.
Pode esta biblioteca exibir tal figura?
Python 5.0.33
@Almaz
Não produz a figura do pacote matplotlib.
A partir de consola ou python IDE, a figura corre.
Presumo que isto esteja a correr o guião desde debaixo do Terminal? Verificado, funciona.
1. Veja que erros estão escritos no separador Especialistas (na parte inferior da Caixa de Ferramentas)
2. Verifique nas definições do MetaEditor que o caminho correcto para o Python correcto com matplotlib está nas definições, depois de alterar as definições no MetaEditor deve reiniciar o terminal, porque o terminal só apanha estas definições no arranque.
3. é melhor não especificar o caminho exacto para o terminal em mt5.initialize() se executar scripts python a partir do próprio Terminal, eles irão encontrar um correcto por si próprios, ou seja, aquele que os iniciou.
Obrigado Diamond.
Não há erros. No separador Especialistas foi emitido:
Os caminhos estão correctos.
Removido o caminho exacto em mt5.initialize(), reiniciado o terminal e a figura começou a ser emitida.