MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 69
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
@Almaz
A primeira vez que as funções copy_xxx_xxx são executadas, quando o terminal não arranca há algum tempo,
funções devolvem imediatamente o resultado disponível com histórico em falta, sem esperar pela sincronização da troca de histórico.
Isto significa que a primeira chamada de função devolve o resultado com o histórico em falta.
Apenas chamadas subsequentes devolverão o resultado correcto, quando o histórico for trocado.
É possível resolver esta questão? E as funções copy_xxx_xxx esperam que a história seja trocada na primeira chamada.
copy_ticks ou copy_rates? Qual é a construção do terminal?
@Almaz
A primeira vez que as funções copy_xxx_xxx são executadas, quando o terminal não arranca há algum tempo,
funções devolvem imediatamente o resultado disponível com histórico em falta, sem esperar pela sincronização da troca de histórico.
Isto significa que a primeira chamada de função devolve o resultado com o histórico em falta.
Apenas chamadas subsequentes devolverão o resultado correcto, quando o histórico for trocado.
É possível resolver esta questão? E as funções copy_xxx_xxx aguardarão que a história seja trocada na primeira chamada.
Leia Organizar o acesso aos dados, a biblioteca Python não tem nada a ver com isso. Este é um comportamento padrão, é necessário lidar com tais situações e solicitar novamente o histórico após a troca do terminal.
Isto é uma coisa pontual, por isso não é crítico. Pode sempre manter o histórico existente actualizado se trabalhar com o terminal a partir de um guião o tempo todo.
copy_ticks ou copy_rates? Qual a construção do terminal?
Taxas de cópia_utilizadas, mas penso que os copy_ticks serão os mesmos, mas ainda não foram verificados.
Construir 2470
Leia Organize o Acesso aos Dados, não tem nada a ver com a biblioteca Python. Este é um comportamento padrão, é necessário lidar com tais situações e solicitar novamente a história depois de o terminal a fazer ricochetear.
Isto é uma coisa pontual, por isso não é crítico. Pode sempre manter o histórico existente actualizado se trabalhar com o terminal a partir do guião o tempo todo.
Li esta secção, está relacionada com Mql5.E em geral é estranho que permita que a função Copiar receba dados incorrectos, sem esperar que o histórico seja trocado e dando o resultado.
Ou está a insinuar que precisa de organizar aCheckLoadHistory da mesma forma?
Porque não introduzir esta função como padrão? Para a biblioteca Mql e Py.
Li esta secção, refere-se ao Mql5.E, em geral, é estranho que permita dados incorrectos na função de cópia, sem esperar pela troca do histórico e dando o resultado.
Ou está a insinuar que precisa de organizara CheckLoadHistory da mesma forma?
Porque não introduzir esta função como padrão? Para a biblioteca Mql e Py.
Se trabalha na MQL5, as perguntas na secção deOrganização de Acesso a Dados não são tão especiais. Temos estudado esta secção em todo o lado. E nós usamo-lo.
Porque acha que deveria ser diferente para Python?
Afinal, o núcleo principal é o MQL5 e é preciso conhecê-lo. E só depois disso é necessário aplicar o Python.
Li esta secção, refere-se ao Mql5.E, em geral, é estranho que permita dados incorrectos na função de cópia e não espere que o histórico seja carregado e devolva o resultado.
Ou está a insinuar que precisa de organizara CheckLoadHistory da mesma forma?
Porque não introduzir esta função como padrão? Para a biblioteca Mql e Py.
A biblioteca Python permite solicitar dados do terminal MetaTrader 5 em geral, independentemente da forma como foi solicitado - manualmente, via MQL5 ou utilizando o script do Python.
O desenvolvedor de programas MQL5 e scripts Python é responsável pela lógica e organização do trabalho com dados.
Tarde
Existe uma opção de ligação ao terminal através do PowerShell? se alguém souber como, ficaria grato por informações
Nenhuma experiência com python, por isso gostaria de usar o que eu conheço melhor))
Bom dia!
Liguei bibliotecas, python está a comunicar com Mt5, estou a receber informação de conta mas as citações não estão a carregar de forma alguma. Pode ajudar-me?
Python versão 3.7.6
Resultado:
Bom dia!
Liguei bibliotecas, python está a comunicar com Mt5, estou a receber informação de conta, mas as citações não estão a carregar de forma alguma. Pode ajudar-me?
Python versão 3.7.6
Resultado:
Por favor insira o código correctamente (use o botão )
Por favor insira o código correctamente (utilize o botão)
Obrigado pelo desenho, tê-lo-ei em conta.