MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 29
O módulo MetaTrader5 é escrito com utilização de biblioteca compilada (C, C++, ...)
O Índice de Pacotes Python (PyPI) tem uma biblioteca compilada carregada apenas para Python 3.7 (whl).
Qualquer outra versão do Python exigirá a compilação desta biblioteca, Visual Studio, talvez algo mais.
Em geral, necessitará do Python 3.7 para uma instalação e funcionamento sem problemas.
Ou peça aos programadores para construir Whells para versões múltiplas de Python.
Então porque não existe uma biblioteca compilada para Python 3.5.0? Eu vi e li a documentação do MetaTrader5 sobre PyPI.
Veja isto:
Aparentemente, não acham que vale a pena o incómodo, ou estão ocupados a fazer outra coisa. Acabam de iniciar esta integração com python. Também escrevi acima, que o comportamento real não coincide com a documentação. Talvez o façam com tempo, se houver procura.
Quanto ao comportamento real, ver aqui https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files, e não a descrição.
Não sou um programador, só queria experimentar a ligação. Instalado Anaconda,MT5instala sem erros, os dados estão a chegar, até conseguiu obter o gráfico a partir deste artigo.
https://www.mql5.com/ru/articles/5691
Penso que seria interessante:
http://onreader.mdl.ru/MasteringConcurrencyInPython/content/Ch18.html
e para aqueles que procuram o melhor:
http://onreader.mdl.ru/UsingAsyncioPython3/content/index.htm
Alguém já utilizou a integração Python no MetaEditor em construções 2302 e superiores (melhor beta 2304)?
A primeira versão da integração no editor está a funcionar agora, e a próxima será a seguinte:
Os programas *.py e *.ipynb já em execução no editor funcionam.
Por favor, experimente.
Após a aprendizagem da máquina através de scripts python estar completa, passaremos à implementação do WinML com ONNX nativamente na própria MQL5.
Então porque não existe uma biblioteca compilada para Python 3.5.0? Vi e li a documentação do MetaTrader5 sobre o PyPI.
A versão 5.0.11 incluiu as versões 3.6, 3.7 e 3.8.
Infelizmente, não iremos apoiar versões mais antigas. Em breve reescreveremos toda a biblioteca a partir do zero e acrescentaremos muitas funções, incluindo o comércio.
Em breve reescreveremos toda a biblioteca a partir do zero e acrescentaremos muitas funções, incluindo o comércio.
O que é que o motiva a fazer isto?
Estou a escrever o automatizador do Testador para o segundo dia. Vou afixá-lo no KB, e gostaria de compreender de alguma forma se é uma coisa necessária ou apenas mais um hack totó. Porque muitas vezes não compreendo porque é que os criadores não o fazem, mas fazem activamente outra coisa, que parece ser menos procurada. Posso estar errado na minha avaliação.