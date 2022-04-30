MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 29

O módulo MetaTrader5 é escrito com utilização de biblioteca compilada (C, C++, ...)

O Índice de Pacotes Python (PyPI) tem uma biblioteca compilada carregada apenas para Python 3.7 (whl).

Qualquer outra versão do Python exigirá a compilação desta biblioteca, Visual Studio, talvez algo mais.

Em geral, necessitará do Python 3.7 para uma instalação e funcionamento sem problemas.

Ou peça aos programadores para construir Whells para versões múltiplas de Python.

Lyuk :

O módulo MetaTrader5 é escrito usando a biblioteca compilada (C, C++, ...)

O Índice de Pacotes Python (PyPI) tem uma biblioteca compilada carregada apenas para Python 3.7 (whl).

Qualquer outra versão do Python exigirá a compilação desta biblioteca, Visual Studio, talvez algo mais.

Em geral, o Python 3.7 é necessário para uma instalação e funcionamento sem descontinuidades.

Ou peça aos programadores para construir Whells para versões múltiplas de Python.

Então porque não existe uma biblioteca compilada para Python 3.5.0? Eu vi e li a documentação do MetaTrader5 sobre PyPI.

Veja isto:


 

Aparentemente, não acham que vale a pena o incómodo, ou estão ocupados a fazer outra coisa. Acabam de iniciar esta integração com python. Também escrevi acima, que o comportamento real não coincide com a documentação. Talvez o façam com tempo, se houver procura.

Quanto ao comportamento real, ver aqui https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files, e não a descrição.

 
jaffer wilson:

Então porque não existe uma biblioteca compilada para Python 3.5.0? Eu vi e li a documentação do MetaTrader5 sobre PyPI.

Veja isto:


Não sou um programador, só queria experimentar a ligação. Instalado Anaconda,MT5instala sem erros, os dados estão a chegar, até conseguiu obter o gráfico a partir deste artigo.

Penso que seria interessante:

Boris Dyck:

Não sou um programador, apenas quis experimentar a ligação. Instalado Anaconda,MT5instala sem erros, os dados estão a chegar, até conseguiu obter o gráfico a partir deste artigo.

Como posso descarregar o histórico de utilização do API Python, semelhante ao de um testador de estratégia?
Alguém já utilizou a integração Python no MetaEditor em construções 2302 e superiores (melhor beta 2304)?


A primeira versão da integração no editor está a funcionar agora, e a próxima será a seguinte:

  • execução de scripts (não peritos) e serviços como programas Python *.py
  • uma biblioteca de pitões metatrader5 completamente reescrita com acesso a gráficos, símbolos, capacidade de comércio, história comercial
  • destaque no editor

Os programas *.py e *.ipynb já em execução no editor funcionam.

Por favor, experimente.


Após a aprendizagem da máquina através de scripts python estar completa, passaremos à implementação do WinML com ONNX nativamente na própria MQL5.

 
jaffer wilson:

Então porque não existe uma biblioteca compilada para Python 3.5.0? Vi e li a documentação do MetaTrader5 sobre o PyPI.

A versão 5.0.11 incluiu as versões 3.6, 3.7 e 3.8.

Infelizmente, não iremos apoiar versões mais antigas. Em breve reescreveremos toda a biblioteca a partir do zero e acrescentaremos muitas funções, incluindo o comércio.

 
Renat Fatkhullin:

Em breve reescreveremos toda a biblioteca a partir do zero e acrescentaremos muitas funções, incluindo o comércio.

O que é que o motiva a fazer isto?


Estou a escrever o automatizador do Testador para o segundo dia. Vou afixá-lo no KB, e gostaria de compreender de alguma forma se é uma coisa necessária ou apenas mais um hack totó. Porque muitas vezes não compreendo porque é que os criadores não o fazem, mas fazem activamente outra coisa, que parece ser menos procurada. Posso estar errado na minha avaliação.

