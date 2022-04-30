MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 51
Foi lançada uma nova construção da biblioteca python 5.0.25
Por favor, actualize via:
Cavalheiros, podemos pedir para acrescentar objectos como:
adicionar pls ou __dict__, ou as_dict()
Em python é muito mais conveniente operar com estruturas padrão, o mesmo ditado/lista.
Seria bom retirar a ditadura desta classe (e de outras semelhantes) e trabalhar com ela.
Pergunta sobre inicializar(), existem
respectivamente em caminhos para dois terminais que funcionam /portáteis
mas todas as chamadasinicializadas vão para a última instância de funcionamento do terminal.
respectivamente MT build 2360 e MetaTrader5-5.0.26-cp38-cp38-win32.whl
O que é que está errado? O caminho deve ser usado com alguma outra lógica, ou deve algo mais ser passado para /portável?
Mostrar o código actual, por favor.
Ainda não aceitamos parâmetros nos caminhos.
Aqui está o código:
Último terminal em funcionamento:
"c:\Works\MT5 - terminals\ForexClub MT5\terminal64.exe"
A julgar pela imagem do ecrã, a chamada foi para o último a correr.
Gostaria de chamar as específicas que foram acedidas.
Ainda não aceitamos os parâmetros nas pistas.
Mmm ... Não compreendo bem este ponto, o valor mas não o parâmetro, é aqui que retiro os parâmetros de ligação da configuração.
Quer 2 terminais num guião para trabalhar simultaneamente? Não é possível, a próxima chamada inicializada irá quebrar a ligação com o primeiro terminal, para isso necessita de entrar na entidade de ligação para distinguir diferentes terminais. Funciona apenas com uma ligação actual.
initialize tem mais um parâmetro (ainda não documentado)mt5.initialize(blabla, portable=True) parainiciar o terminal com força no modo portátil.
Sim, deve trabalhar com múltiplos terminais a funcionar em modoportátil . Não se pode inicializar a ligação com dois terminais diferentes ao mesmo tempo. Aqui não há perguntas.
Tentei abordar os terminais um a um:
neste esquema, não funciona. Em todos os casos, o sistema trava até ao último terminal iniciado manualmente no sistema. Mesmo que tenha sido iniciada a partir demt5.initialize(blabla, portable=True)- não ajudou muito, ainda assim, faz com que o último terminal seja iniciado no sistema.
Há aqui uma questão.
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
MetaTrader 5 Python User Group - Resumo
nikoli shen, 2020.03.07 15:46Há um problema ao descarregar o pacote MetaTrader 5 usando a versão pip que vem com python. Uma alternativa é actualizar o pip. Comando para actualizar pip no Windows:
ou em venv, utilizando
Note que mt5.terminal_info() mostra
valuepath='C:|Works\\\\\MT5 - terminaisMetaTrader 5', data_path='C:|Works\\\\MT5 - terminaisMetaTrader 5',commondata_path='C:|Utilizadores_PipDataAppData_Roaming='MetaQuotes_Terminal'
são idênticos. É suposto ser assim?
O código está abaixo:
A criação de uma entidade (ligação) é possível em princípio? Não creio que seja tão necessário, mas para referência futura.
Ao instalar outro guião (Py) no gráfico, o primeiro é reiniciado. Será assim que deve ser?