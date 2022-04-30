MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 25
Como se debugou a parte do código OpenCL?
Renat, forneça uma lista aproximada de casos em que o OpenCL tem uma vantagem, quando se trabalha com um grande número de matrizes ou quando existe um grande conjunto de símbolos e indicadores numa EA.
A maioria das tarefas não pode, infelizmente, ser efectivamente paralelizada.
Lembro-me do facto de haver momentos de acompanhamento nos cálculos, por isso a questão surgiu na minha mente
Executando e desbastando os resultados.
É possível colocar uma pré-camada dentro do código OpenCL?
Falando mais ou menos sobre OpenCL
É possível colocar uma pré-camada dentro do código OpenCL?
Fora.
Vamos saltar a sessão de palestras. Basta tomar e ler tudo o que foi criado e descrito em detalhe sobre OpenCL por nós e na web em geral.
Pesquisa OpenCL:
Na verdade, é muito interessante que "opencl trading " tenha muito conteúdo de google a partir dos nossos recursos:
Python em modo JIT via numba, o hardware é assim:
O exemplo de utilização do OpenCL é muito simples e não há folhos na sua optimização. Embora a tarefa não seja massiva para o OpenCL e tenha desencadeado despesas gerais em preparação, ainda assim deu um resultado muito melhor.
Cálculos paralelos muito grandes podem ser efectuados rotineiramente com OpenCL. O limiar de entrada não é elevado e só demora um dia a descobrir como utilizá-lo.
Os ficheiros para reprodução são anexados.
Parece que este problema de cálculo de PI no OpenCL já foi resolvido há 7 anos atrás:
Alguém tem alguma ligação directa ao que precisa de ser descarregado? Na Intel é necessário o registo.
HI Na GPU Intel no CPU tenho de apalpar os drivers do adaptador de vídeo, depois instalei Intel_OpenCL_driver, depois coloquei os drivers do adaptador de vídeo. Desta forma, tudo funciona e o vídeo não abranda.
Vict:
Receio que a utilização activa desta funcionalidade transformará o arranque numa busca de vários minutos.
Não lhe será possível activar o cache.
No modo multithreading está a comparar o desempenho da CPU vs GPU em 10000 fios. O GPU não está envolvido em python.
Se eu encontrar um computador com uma placa de vídeo adequada, vou corrigir o código Python e testá-lo neste computador. Vou tentar executar o vosso código no CPU, pensei que a GPU era necessária.
Não é minha intenção provar quem é de todo mais rápido. Mais interessante para saber sobre os seus planos de integrar Python.
Está a planear alguma função comercial e a assinalar eventos em python?
Ainda assim, a GPU parece ser obrigatória, "AMD APP SDK" não é descarregável.
Não há vectores no exemplo de cálculo de PI. Simplesmente divide a soma total em vários pedaços independentes e envia-os para cada núcleo OpenCL. Tudo é somado no final.
Por exemplo, se não houver uma placa de vídeo discreta e houver 4 núcleos físicos + 4 virtuais na CPU, a execução será oito vezes mais rápida. Ou seja, em paralelo, serão contados pedaços de soma em cada núcleo.