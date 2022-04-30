MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 30
O que é que o motiva a fazer isto?
É o segundo dia em que se escreve o automóvel do Testador. Vou afixá-lo no KB, e gostaria de compreender de alguma forma se é uma coisa necessária ou apenas mais um hack totó. Porque muitas vezes não compreendo porque é que os criadores não o fazem, mas fazem activamente outra coisa, que parece ser menos procurada. Posso estar errado na minha estimativa.
Iremos reescrever completamente o testador a partir do zero. Já iniciámos o processo.
Para compreender as nossas acções pensar em grande número e no horizonte de 5-10 anos. É verdade que as estatísticas de provas de que dispomos continuarão a ser exageradas.
Temos enormes mudanças na tecnologia em desenvolvimento e nem todas elas dizem respeito ao terminal.
Realisticamente, não consigo imaginar o quanto as integrações de MT5 com MO poderiam induzir os programadores Data Scientist a interessarem-se por MT5 e MQL5 em particular.
E é certamente difícil de acreditar que isto dará uma nova corrente no Mercado.
Talvez surjam algumas menções nos salões de comerciantes do MO. Embora, eu esteja mais inclinado para a comunidade de companheiros onde haverá interesse na utilização simples e eficaz da Nuvem no modo de companheiros.Sem marketing, não há quase nenhuma hipótese de as coisas boas descolarem.
Alguém já utilizou a integração Python no MetaEditor em construções 2302 e superiores (melhor beta 2304)?
A primeira versão da integração no editor está a funcionar agora, e a próxima será a seguinte:
Os programas *.py e *.ipynb já em execução no editor funcionam.
Por favor, experimente.
Após a aprendizagem da máquina através de scripts python passaremos à implementação do WinML com ONNX nativamente no próprio MQL5.
É certamente interessante.
No entanto, o mais importante será a capacidade de paralelizar a formação aos agentes - isto é exactamente o que a pitão não tem.
Mais precisamente, definir de imediato uma tarefa para o próximo agente, ou uma série de tarefas para a nuvem, e dinamicamente - dependendo do resultado, alterá-la. E ao enviar o ficheiro para o agente, colocar alguma bandeira (carregar um ficheiro e não o apagar até terminar (até as tarefas pararem)/// ou trocar, se necessário, um novo ficheiro que possa ser gerado em tempo real (durante a optimização)).
Com os guiões python isto nem sequer é teoricamente possível:
... e depois haverá:
Os programas *.py e *.ipynb já em execução no editor funcionam agora.
Diga-me, planeia permitir que a biblioteca python metatrader5 se ligue ao MT5 no Android?
Os aparelhos telefónicos tornaram-se hoje tão poderosos que muitas tarefas de análise e visualização de dados podem ser facilmente realizadas em píton sobre andróide.
Penso que os bots de comércio também serão procurados. )
A versão 5.0.11 inclui as versões 3.6, 3.7 e 3.8.
Infelizmente, as versões mais antigas não serão suportadas. Em breve reescreveremos toda a biblioteca a partir do zero e acrescentaremos muitas características, incluindo o comércio.
Soa muito bem .... Vou esperar por esta versão. Por favor, inclua todas as versões de Python 3. Uma vez que a maioria das pessoas hoje em dia usa Python 3, penso que pode haver um problema com Python 3.4.x, pelo que pode ser ignorado.
Com os guiões python, isto nem sequer é teoricamente possível:
Para além de NS, precisamos de variantes de algoritmos de construção de árvores e de um conjunto para tarefas paralelas entre agentes.
Equipamento:
e variáveis ambientais
o guião
Definições do editor:
Ao clicar no botão "Compile", o editor apenas vai para
e nada mais acontece.
Deve haver alguma coisa a funcionar?