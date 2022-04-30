MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 30

fxsaber:

O que é que o motiva a fazer isto?


É o segundo dia em que se escreve o automóvel do Testador. Vou afixá-lo no KB, e gostaria de compreender de alguma forma se é uma coisa necessária ou apenas mais um hack totó. Porque muitas vezes não compreendo porque é que os criadores não o fazem, mas fazem activamente outra coisa, que parece ser menos procurada. Posso estar errado na minha estimativa.

Iremos reescrever completamente o testador a partir do zero. Já iniciámos o processo.

Para compreender as nossas acções pensar em grande número e no horizonte de 5-10 anos. É verdade que as estatísticas de provas de que dispomos continuarão a ser exageradas.

Temos enormes mudanças na tecnologia em desenvolvimento e nem todas elas dizem respeito ao terminal.

 
Renat Fatkhullin:

Para compreender as nossas acções, pense em grande número e num horizonte de 5-10 anos.

Realisticamente, não consigo imaginar o quanto as integrações de MT5 com MO poderiam induzir os programadores Data Scientist a interessarem-se por MT5 e MQL5 em particular.

E é certamente difícil de acreditar que isto dará uma nova corrente no Mercado.

Talvez surjam algumas menções nos salões de comerciantes do MO. Embora, eu esteja mais inclinado para a comunidade de companheiros onde haverá interesse na utilização simples e eficaz da Nuvem no modo de companheiros.

Sem marketing, não há quase nenhuma hipótese de as coisas boas descolarem.
 
Uma visão estreita, mostrei a direcção para alargar a compreensão da indústria e do seu futuro.

 
Renat Fatkhullin:

Alguém já utilizou a integração Python no MetaEditor em construções 2302 e superiores (melhor beta 2304)?


A primeira versão da integração no editor está a funcionar agora, e a próxima será a seguinte:

  • execução de scripts (não peritos) e serviços como programas Python *.py
  • uma biblioteca de pitões metatrader5 completamente reescrita com acesso a gráficos, símbolos, capacidade de comércio, histórico comercial
  • destaque no editor

Os programas *.py e *.ipynb já em execução no editor funcionam.

Por favor, experimente.


Após a aprendizagem da máquina através de scripts python passaremos à implementação do WinML com ONNX nativamente no próprio MQL5.

É certamente interessante.

No entanto, o mais importante será a capacidade de paralelizar a formação aos agentes - isto é exactamente o que a pitão não tem.

 
Aleksey Vyazmikin:

Isto é certamente interessante.

No entanto, o mais importante seria a capacidade de paralelizar o treino por agente - isto é exactamente o que falta em Python.

Mais precisamente, definir de imediato uma tarefa para o próximo agente, ou uma série de tarefas para a nuvem, e dinamicamente - dependendo do resultado, alterá-la. E ao enviar o ficheiro para o agente, colocar alguma bandeira (carregar um ficheiro e não o apagar até terminar (até as tarefas pararem)/// ou trocar, se necessário, um novo ficheiro que possa ser gerado em tempo real (durante a optimização)).

 
Aleksey Vyazmikin:

Isto é certamente interessante.

Contudo, o mais importante seria a capacidade de paralelizar o treino com os agentes, o que é algo que Python não tem.

Com os guiões python isto nem sequer é teoricamente possível:

  • Requer tanto a própria pitão como bibliotecas completamente inseguras e não verificáveis para serem instaladas nos agentes
  • Toda a rede de agentes seria afectada no primeiro dia
Mas os modelos WinML + ONNX no MQL5 seguro já estarão disponíveis para a rede de nuvens. Mas esta é a fase seguinte.
 
Renat Fatkhullin:

... e depois haverá:

  • ...
  • Biblioteca de python metatrader5 totalmente reescrita com acesso a gráficos, símbolos, capacidade comercial, histórico comercial

Os programas *.py e *.ipynb já em execução no editor funcionam agora.

Diga-me, planeia permitir que a biblioteca python metatrader5 se ligue ao MT5 no Android?

Os aparelhos telefónicos tornaram-se hoje tão poderosos que muitas tarefas de análise e visualização de dados podem ser facilmente realizadas em píton sobre andróide.

Penso que os bots de comércio também serão procurados. )

Renat Fatkhullin :

A versão 5.0.11 inclui as versões 3.6, 3.7 e 3.8.

Infelizmente, as versões mais antigas não serão suportadas. Em breve reescreveremos toda a biblioteca a partir do zero e acrescentaremos muitas características, incluindo o comércio.

Soa muito bem .... Vou esperar por esta versão. Por favor, inclua todas as versões de Python 3. Uma vez que a maioria das pessoas hoje em dia usa Python 3, penso que pode haver um problema com Python 3.4.x, pelo que pode ser ignorado.

 
Renat Fatkhullin:

Com os guiões python, isto nem sequer é teoricamente possível:

  • Requer tanto a própria pitão como bibliotecas completamente inseguras e não verificadas para serem instaladas nos agentes
  • Toda a rede de agentes seria afectada no primeiro dia
Mas os modelos WinML + ONNX no MQL5 seguro já estarão disponíveis para a rede de nuvens. Mas esta é a fase seguinte.

Para além de NS, precisamos de variantes de algoritmos de construção de árvores e de um conjunto para tarefas paralelas entre agentes.

 

Equipamento:

MetaTrader 5 x64 build 2304 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120 M  @ 2.50 GHz, Memory: 3611 / 8077 Mb, Disk: 80 / 415 Gb, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

e variáveis ambientais

variáveis ambientais

o guião

caminho do guião


# This program says hello and asks for my name.
print('Hello world!')
print('What is your name?')
myName = input()
print('It is good to meet you, ' + myName)


Definições do editor:

definições do editor


Ao clicar no botão "Compile", o editor apenas vai para

o editor está a fazer algo

e nada mais acontece.

Deve haver alguma coisa a funcionar?

