ferox875:

Olá, depois de ler algumas páginas da discussão não consegui encontrar nada específico sobre a seguinte questão:


- Existe actualmente algo que funcione como pacotes MetaTraderR ou MetaTrader5 para integrar MT e R?


Integração de quê com o que lhe interessa? MQL4/5 <-> R ; MQL4/5 <-> Python ou R<->Python ?

 

Estou a receber os dados do mt5.symbols_get e tudo está correcto, excepto o preço. O preço às 22.05 foi 75800. e é normalmente correcto, mas por vezes é assim. De que se trata tudo isto?
Como ultrapassá-lo?


 

Novo MetaTrader5-Python-5.0.34 para MetaTrader 5 build 2765 beta está disponível 

pip install --upgrade metatrader5

Funções adicionadas market_book_add, market_book_release, market_book_get

import MetaTrader5 as mt5
import time

mt5.initialize()

print(mt5.version())
print(mt5.last_error())

mt5.market_book_add('EURUSD')

for i in range(10):
    time.sleep(5)
    print()
    items = mt5.market_book_get('EURUSD')
    print(items)
    # alternative
    #if items:
    #    for it in items:
    #        print(it._asdict())

mt5.market_book_release('EURUSD')

mt5.shutdown()
 
olá .... obrigado por esta nova funcionalidade .... é muito importante para os comerciantes da bolsa brasileira (B3)
Gostaria de saber quais são estes campos em destaque.

Eu sei que é um tipo de transacção, mas estava a pensar se existe uma tradução, como por exemplo:

1-compra.

2-venda. 


{ 'type' : 2, 'price': 10.57, 'volume': 47500, 'volume_dbl' : 47500.0}
 
Acho que compreendo ...

Qualquer coisa com 1 é o topo onde se realizam as vendas.

O campo volume_dbl é o mesmo volume mas com uma representação flutuante.


Mais uma vez obrigado por acrescentar a nova funcionalidade.

 
Vai acrescentar uma descrição na Documentação?

 

Cool! ligou Pythoon ao MT5 e descarregou os primeiros dados a partir do terminal

 
Não consigo perceber qual é o problema. Estou a tentar descarregar carraças para python com copy_ticks_from, dá um campo de dados vazio. Ao mesmo tempo, o copy_rates_from na mesma data funciona bem, o symbol_info_tick funciona bem. Ferramenta Si-3.21, Corretor de Abertura.
Não sei sobre"copy_ticks_from ", mas esta construção funciona correctamente:

ticks = mt5.copy_ticks_range(symbol, utc_from, utc_to, mt5.COPY_TICKS_ALL)
 
É estranho, mas a mesa vazia também vem. Não precisa de abrir nada no próprio terminal, como no Quicksilver, para que os carregamentos funcionem?
