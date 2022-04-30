MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 84
Olá, depois de ler algumas páginas da discussão não consegui encontrar nada específico sobre a seguinte questão:
- Existe actualmente algo que funcione como pacotes MetaTraderR ou MetaTrader5 para integrar MT e R?
Integração de quê com o que lhe interessa? MQL4/5 <-> R ; MQL4/5 <-> Python ou R<->Python ?
Estou a receber os dados do mt5.symbols_get e tudo está correcto, excepto o preço. O preço às 22.05 foi 75800. e é normalmente correcto, mas por vezes é assim. De que se trata tudo isto?
Como ultrapassá-lo?
Novo MetaTrader5-Python-5.0.34 para MetaTrader 5 build 2765 beta está disponível
Funções adicionadas market_book_add, market_book_release, market_book_get
olá .... obrigado por esta nova funcionalidade .... é muito importante para os comerciantes da bolsa brasileira (B3)
Gostaria de saber quais são estes campos em destaque.
Eu sei que é um tipo de transacção, mas estava a pensar se existe uma tradução, como por exemplo:
1-compra.
2-venda.
Acho que compreendo ...
Qualquer coisa com 1 é o topo onde se realizam as vendas.
O campo volume_dbl é o mesmo volume mas com uma representação flutuante.
Mais uma vez obrigado por acrescentar a nova funcionalidade.
Novo MetaTrader5-Python-5.0.34 para MetaTrader 5 build 2765 beta está disponível
Funções adicionadas market_book_add, market_book_release, market_book_get
Vai acrescentar uma descrição na Documentação?
Cool! ligou Pythoon ao MT5 e descarregou os primeiros dados a partir do terminal
Não consigo perceber qual é o problema. Estou a tentar descarregar carraças para python com copy_ticks_from e dá um campo de dados vazio. Ao mesmo tempo, o copy_rates_from na mesma data funciona bem, o symbol_info_tick funciona bem. Ferramenta Si-3.21, Corretor de Abertura.
Não sei sobre"copy_ticks_from ", mas esta construção funciona correctamente:
ticks = mt5.copy_ticks_range(symbol, utc_from, utc_to, mt5.COPY_TICKS_ALL)
