MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 36

Novo comentário
 
Renat Fatkhullin:

Temos uma implementação desta função para os inteiros:

Isto faz algum sentido para PDF (em R para não inteiros tudo conta, mas dá um aviso), mas não para CDF. R é pelo menos bom porque é escrito por pessoas que conhecem as noções básicas do matstat e do teórico.

Renat Fatkhullin:

Se for necessário, faça a sua própria função. Tudo está disponível na fonte, ao contrário do R.

Não há mais nada a fazer.

O código fonte para R e os seus pacotes está disponível, mas até agora nunca precisei dele.


PS Sugiro que o debate estatístico seja eliminado ou transferido para o tópico da biblioteca estatística
 
Renat Fatkhullin:

Temos a implementação desta função para os inteiros:

Se precisar, faça a sua própria função. Tudo está disponível na fonte, ao contrário do R.

Em R todos os pacotes e funções estão disponíveis com fontes. Por favor, dê um exemplo para apoiar a sua declaração. Não importa em princípio.

Naturalmente, desejamos-lhe sinceramente boa sorte nesta direcção (integração Python). Tanto mais que a utilização de Python em R não é um problema. Será de benefício para todos nós.

Boa sorte novamente.

 
Vladimir Perervenko:

Em R todos os pacotes e funções estão disponíveis com fontes. Por favor, dê um exemplo para apoiar a sua declaração. Não importa em princípio.

Naturalmente, desejamos-lhe sinceramente boa sorte nesta direcção (integração Python). Tanto mais que a utilização de Python em R não é um problema. Será de benefício para todos nós.

Boa sorte novamente.

Incluindo implementações em C++ de funções incorporadas no próprio R?

Talvez, mas obviamente não numa bandeja de prata.

 
Renat Fatkhullin:

Incluindo implementações em C++ de funções incorporadas no próprio R?

Possivelmente, mas obviamente não numa bandeja de prata.

(sobre Python)Há algumas perguntas sobre o pacote de integração do editor:

1. Ao inicializar um terminal com vários corretores/contas, o terminal com a última conta aberta abre. Se eu verificar MT5TerminalInfo() e descobrir que não é o que eu preciso, terei de algemar o terminal ao estado requerido (corretor/conta). Não há possibilidade de especificar o corretor/conta ao inicializar o terminal e não ser distraído pela configuração manual?

2. Normalmente em Python, cada projecto decorre no seu ambiente. Pode haver vários deles. A partir do editor será possível ver uma lista de ambientes, criar/activar/apagar se necessário?

3. Gestão de pacotes/módulos do editor: haverá uma verificação de disponibilidade/instalação/remoção?

4. Para além da execução do guião será possível executar o guião linha a linha/bloco a bloco ?

 
Escreveremos uma nova versão da biblioteca de integração e acrescentaremos uma selecção explícita e autorização sobre a conta requerida.

A multiversão é suportada especificando o caminho para uma determinada versão do intérprete nas definições do editor.

Os pacotes são instalados manualmente, isto não é um problema com o ambiente. Além disso, é perigoso fazê-lo automaticamente, e mesmo em massas de utilizadores mal compreendidos.

Não haverá depurador, pode-se depurar em outros ambientes. Não temos a tarefa de fazer um depurador completo para Python, mas apenas o seu ambiente de execução e integração com o terminal.


 
Renat Fatkhullin:
Estamos a escrever uma nova versão da biblioteca de integração, e aí acrescentaremos uma selecção explícita e autorização sobre a conta certa.

A multi-versão é suportada especificando o caminho para uma determinada versão do intérprete nas definições do editor.

Os pacotes são instalados manualmente, isto não é um problema com o ambiente. É ainda mais perigoso fazer isto automaticamente, e nas massas de utilizadores mal compreendidos.

Não haverá depurador, pode-se depurar em outros ambientes. Não temos a tarefa de fazer um depurador completo para Python, apenas o seu ambiente de execução e integração com o terminal.


Obrigado. Sim, estou a ver. Ansioso por

 

Outra rolha de progresso e crítica "receio que não possa".

E um proprietário clone com proibições para "conselhos" semelhantes.

E estamos a mudar e a criar ecossistemas onde coisas que costumavam ser apreciadas por grupos estreitos de pessoas estão disponíveis em massa.
 

Tenho o mesmo problema que Karputov Vladimir.

A sua execução na consola. O seu lançamento no seu IDLE dá o mesmo resultado.

A funcionar na consola

Todas as bibliotecas são instaladas, em píton, durante mais de um ano.

Os caminhos são todos iguais.

E quanto ao lançamento no editor:

Sistema

Ajustes no editor, colocar tudo a partir do botão Instalar.

Definições

Conclusão, python é definitivamente um extraterrestre para o editor.

Erros

O código é do manual, quase como da primeira página.

Código


Python 3.7.6, ponha tudo fresco hoje. Não existem outros editores ou versões no sistema.

 
Renat Fatkhullin:
Estamos a escrever uma nova versão da biblioteca de integração, acrescentaremos aí uma selecção explícita e autorização sobre a conta requerida.

A multi-versão é suportada especificando o caminho para uma determinada versão do intérprete nas definições do editor.

Os pacotes são instalados manualmente, isto não é um problema com o ambiente. É ainda mais perigoso fazer isto automaticamente, e nas massas de utilizadores mal compreendidos.

Não haverá depurador, pode-se depurar em outros ambientes. Não temos a tarefa de fazer um depurador completo para Python, apenas o seu ambiente de execução e integração com o terminal.

Na nova biblioteca de integração, haverá funções para devolver dados de Python ao MT5 ?

 

Desde a versão 5.0.15 a biblioteca python funciona num novo formato que não é compatível com o formato antigo e requer a última versão beta do terminal.

Em breve publicaremos documentação e exemplos actualizados

1...293031323334353637383940414243...88
Novo comentário