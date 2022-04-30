MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 37
Desde a versão 5.0.15 a biblioteca python funciona num novo formato que não é compatível com o formato antigo e requer a última versão beta do terminal.
Em breve publicaremos documentação e exemplos actualizados
É possível descarregar temporariamente uma versão antiga da biblioteca?
https://pypi.org/project/MetaTrader5/5.0.11/#files
Não resisto a expressar uma opinião sobre as integrações. Sou a favor com ambas as mãos. Python, redes neurais, IA, extensões do compilador e assim por diante...
Mas há um MAS.
Não importa quão fresco seja o ambiente de desenvolvimento, deve ser massa, certo? E como pode ser massa se o seu conjunto de ferramentas é primitivo habitual? NÃO - não primitivos habituais mas PRIMITIVOS GÉNICOS. PRIMITIVOS SUPERCOMPLEXOS.
Tomemos a classe CCanvas - é um conjunto de primitivos gráficos. Podemos reunir muitos deles? Muito. Mas quantos cérebros e mão-de-obra são necessários para isso? - UM LOT. Um mar de cérebros e de trabalho para criar a COISA. Quantos são capazes de o fazer? - Apenas alguns.
Mais uma vez a questão principal: como poderiam as ferramentas do ambiente de desenvolvimento tornar-se populares, se APRIORI assumem a presença de capacidades de design incomuns num homem? A disponibilidade em massa, em tal caso, está fora de questão.
Passo a parafrasear brevemente:
Se uma pessoa está familiarizada com Python, C++, MQL5, Algotrading e tem capacidades de design extraordinárias, que diferença faz para ela que ambiente profissional criar a sua COISA? Utilizará MÍNIMO de características e produzirá MÁXIMO de resultados. Outros tentarão utilizar tudo e não criar nada, devido ao limiar de complexidade do conjunto de ferramentas.
Então, em quem e no que se deve concentrar?
Versão mais baixa até à mais baixa disponível 5.0.10
Aparentemente, teremos de esperar por actualizações.
Saudações a todos!
Porque é que recebo este erro, apesar de ter seguido os exemplos correctos?
O python é activado no estúdio visual?
Talvez seja altura de desistir do MetaEditor? Porquê introduzir tecnologias diferentes na sua IDE quando pode obter uma já pronta e completa?
Hoje em dia, todos estão a criar um módulo para a IDE:
código de estúdio visual da microsoft
ideia do jetbrains intellij
Não existe um jardim zoológico Python. Existe o conceito de Ambiente. Pode haver vários ambientes num computador. Cabe ao utilizador escolher qual o ambiente a utilizar.
O ambiente Python deve ser inicializado antes da execução de um guião.
Considerei isto na minha biblioteca . Aqui está o código da função de inicialização do ambiente.
Apoiamos facilmente ambientes. Dê uma vista de olhos às definições do compilador no editor, por favor.
Referia-me ao zoo no sentido em que o terminal pode seleccionar um ambiente (por exemplo, caminho por defeito), e as bibliotecas serão colocadas manualmente pelo utilizador num outro ambiente.
Amanhã lançaremos um novo beta do terminal e uma nova biblioteca python. Todos os métodos e exemplos antigos estão quebrados porque reescrevemos a api e a biblioteca a partir do zero.
O novo conjunto de api é amplo e permite gerir totalmente a negociação e tem acesso a posições abertas e à história.
Pode agora escrever robôs Metatrader de pleno direito directamente em Python.
Nova versão do MetaTrader 5 para Python 5.0.18 e MetaTrader 5 build 2319 beta:
Como todos os api mudaram, os antigos exemplos já não funcionam.
Aqui está o novo conjunto de funcionalidades:
Exemplo:
Tudo está a mudar de forma dinâmica.
Não quero realmente ser apanhado nesta confusão.
Provavelmente, vale a pena esperar pela implementação doWinML com ONNX. E antes disso, para compreender a teoria do ML. Felizmente, agora há muita literatura disponível e vários cursos.