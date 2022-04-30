MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 37

Renat Fatkhullin:

Desde a versão 5.0.15 a biblioteca python funciona num novo formato que não é compatível com o formato antigo e requer a última versão beta do terminal.

Em breve publicaremos documentação e exemplos actualizados

É possível descarregar temporariamente a versão antiga da biblioteca?

 
Dmitri Custurov:

https://pypi.org/project/MetaTrader5/5.0.11/#files

Não resisto a expressar uma opinião sobre as integrações. Sou a favor com ambas as mãos. Python, redes neurais, IA, extensões do compilador e assim por diante...

Mas há um MAS.

Não importa quão fresco seja o ambiente de desenvolvimento, deve ser massa, certo? E como pode ser massa se o seu conjunto de ferramentas é primitivo habitual? NÃO - não primitivos habituais mas PRIMITIVOS GÉNICOS. PRIMITIVOS SUPERCOMPLEXOS.

Tomemos a classe CCanvas - é um conjunto de primitivos gráficos. Podemos reunir muitos deles? Muito. Mas quantos cérebros e mão-de-obra são necessários para isso? - UM LOT. Um mar de cérebros e de trabalho para criar a COISA. Quantos são capazes de o fazer? - Apenas alguns.

Mais uma vez a questão principal: como poderiam as ferramentas do ambiente de desenvolvimento tornar-se populares, se APRIORI assumem a presença de capacidades de design incomuns num homem? A disponibilidade em massa, em tal caso, está fora de questão.

Passo a parafrasear brevemente:

Se uma pessoa está familiarizada com Python, C++, MQL5, Algotrading e tem capacidades de design extraordinárias, que diferença faz para ela que ambiente profissional criar a sua COISA? Utilizará MÍNIMO de características e produzirá MÁXIMO de resultados. Outros tentarão utilizar tudo e não criar nada, devido ao limiar de complexidade do conjunto de ferramentas.

Então, em quem e no que se deve concentrar?

 

Versão mais baixa até à mais baixa disponível 5.0.10

444

Aparentemente, teremos de esperar por actualizações.

 

Porque é que recebo este erro, apesar de ter seguido os exemplos correctos?

Renat Fatkhullin:
O python é activado no estúdio visual?

Devido ao jardim zoológico de pitões implantado indirectamente ou automaticamente por diferentes sistemas, é fácil obter bibliotecas instaladas noutra cópia de pitões e depois tentar executar outras cópias.

Ordenar os pitões, por favor. Aqueles que se mudam para python devem estar preparados para passar o resto das suas vidas a lutar com bibliotecas, dependências, e incompatibilidades.

Este é o destino de um pitonista - construir um ambiente de bibliotecas e rezar para que algumas actualizações de bibliotecas não estraguem outro número desconhecido de bibliotecas.

Não existe um jardim zoológico Python. Existe um ambiente. Pode haver mais do que um ambiente. O utilizador escolhe qual o ambiente a utilizar.

O ambiente Python deve ser inicializado antes da execução de um guião.

Considerei isto na minha biblioteca . Aqui está o código da função de inicialização do ambiente.

Talvez seja altura de desistir do MetaEditor? Porquê introduzir tecnologias diferentes na sua IDE quando pode obter uma já pronta e completa?

Hoje em dia, todos estão a criar um módulo para a IDE:

código de estúdio visual da microsoft

ideia do jetbrains intellij

 
Apoiamos facilmente ambientes. Dê uma vista de olhos às definições do compilador no editor, por favor.

Referia-me ao zoo no sentido em que o terminal pode seleccionar um ambiente (por exemplo, caminho por defeito), e as bibliotecas serão colocadas manualmente pelo utilizador num outro ambiente.


Amanhã lançaremos um novo beta do terminal e uma nova biblioteca python. Todos os métodos e exemplos antigos estão quebrados porque reescrevemos a api e a biblioteca a partir do zero.

O novo conjunto de api é amplo e permite gerir totalmente a negociação e tem acesso a posições abertas e à história.

Pode agora escrever robôs Metatrader de pleno direito directamente em Python.

 

Nova versão do MetaTrader 5 para Python 5.0.18 e MetaTrader 5 build 2319 beta:

  • MT5 beta download via Ajuda -> Verificar versão beta
  • biblioteca python:
    pip install --upgrade metatrader5

Como todos os api mudaram, os antigos exemplos já não funcionam.

Aqui está o novo conjunto de funcionalidades:

initialize(path=None)                              Establish connection with the MetaTrader 5 Terminal
wait()                                             Wait for the MetaTrader 5 Terminal to connect to a broker's server
shutdown()                                         Disconnect from the MetaTrader 5 Terminal

version()                                          Get the MetaTrader 5 Terminal version
terminal_info()                                    Get the parameters of the MetaTrader 5 terminal
account_info()                                     Returns information of current account

copy_ticks_from(symbol, from, count, flags)                Get ticks starting from the specific date
copy_ticks_range(symbol, from, to, flags)                  Get ticks from the specified period
copy_rates_from(symbol, timeframe, from, count)            Get bars starting from the specific date
copy_rates_from_pos(symbol, timeframe, start_pos, count)   Get bars starting from the specified position
copy_rates_range(symbol, timeframe, date_from, date_to)    Get bars from the specified period

positions_total()                                          Returns the number of open positions
positions_get([symbol=\"SYMBOL\"],[ticket=TICKET])         Returns all open positions, can be filtered by symbol or ticket

orders_total()                                             Returns the number of orders
orders_get([symbol=\"SYMBOL\"],[ticket=TICKET])            Returns all orders, can be filtered by symbol or ticket

history_orders_total(from, to)                             Returns the number of orders in selected range from the history
history_orders_get(from, to)                               Returns orders in selected range from the history or filtered by position id, ticket

history_deals_total(from, to)                              Returns the number of deals in selected range from the history
history_deals_get(from, to)                                Returns deals in selected range from the history or filtered by position id, ticket

order_check(request)                                                Checks if there are enough funds to execute the required trade operation
order_send(request)                                                 Sends trade requests to a server
order_calc_margin(action, symbol, volume, price)                    Calculates the margin required for the specified order
order_calc_profit(action, symbol, volume, price_open, price_close)  Calculates the profit for the current account, in the current market conditions, based on the parameters passed

symbol_info(symbol)                                        Returns full information for a specified symbol
symbol_info_tick(symbol)                                   Returns current prices of a specified symbol
symbol_select(symbol,[enable])                             Selects a symbol in the Market Watch window or removes a symbol from the window

Exemplo:

import MetaTrader5 as mt5
import time

mt5.initialize()
mt5.wait()

dev = 0.00010;
symbol = "EURUSD"
buy_price = 0

mt5.symbol_select(symbol)

time.sleep(1)
p = mt5.symbol_info_tick(symbol)
prev_price = p.ask

while True:
    p = mt5.symbol_info_tick(symbol)
    print(p.bid,'/',p.ask)
    
    if p.ask > prev_price and buy_price == 0:
            print("Buy ", p.ask)
            r = mt5.Buy(symbol, 0.01)
            if r.retcode == mt5.TRADE_RETCODE_DONE:
                buy_price = p.ask;
    elif buy_price > 0 and p.ask + dev < buy_price:
        print("Buy(close) ", p.bid)
        mt5.Close(symbol)
        buy_price = 0

    prev_price = p.ask
    time.sleep(1)

mt5.shutdown()
 
Tudo está a mudar de forma dinâmica.

Não quero realmente ser apanhado nesta confusão.

Provavelmente, vale a pena esperar pela implementação doWinML com ONNX. E antes disso, para compreender a teoria do ML. Felizmente, agora há muita literatura disponível e vários cursos.

