MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 38
Nova versão do MetaTrader 5 para Python 5.0.18 e MetaTrader 5 build 2319 beta:
Como todos os api mudaram, os antigos exemplos já não funcionam.
Aqui está o novo conjunto de funcionalidades:
Exemplo:
Existem planos para adicionar funções para executar testes/optimização e obter os seus resultados?
Os programas Python serão executados no terminal apenas como scripts e não estão envolvidos de forma alguma e não participarão no testador de estratégias comerciais.
De qualquer modo, a situação neste momento é a seguinte: instalei janelas 7 em 3 máquinas.
Resumindo:
Colocá-lo no windows server 2012 - começou a meio caminho. E mesmo em python 3.8.1
Dez não está à mão, mas penso que aí e começar.
Em 10, voltou ao normal.
1.O problema anterior mantém-se. Durante a inicialização, o terminal começa com um corretor e uma conta arbitrária. Não foi prometido consertá-lo?
2) As ordens são executadas. Não o verifiquei mais.
Não compreendo porque é que o módulo "metatrader5 5.0.18 pypi_0 pypi" é importado apenas como "MetaTrader5".
Vamos tentar.
Boa sorte
Os programas Python serão executados no terminal apenas como scripts e não estão envolvidos de forma alguma e não participarão no testador de estratégias comerciais.
Lançar os próprios guiões Python para optimização não é assim tão interessante.
A possibilidade de automatizar a optimização de mql5-avisores através de scripts Python é interessante. Algo semelhante ao descrito no artigo"Gestão da Optimização".
Os programas Python serão executados no terminal apenas como scripts e não estão envolvidos de forma alguma e não participarão no testador de estratégias comerciais.
Compreendo correctamente que para transferir valores e matrizes calculados de Py para mt5, não haverá tais funções ?
E resta utilizar - soluções de rede, ou serrar o módulo em transferência através da memória?
Como reparei, agora a estrutura dos objectos mudou
costumava ser
Time = [x.time for x in ticks]
tornar-se agora
Poderia descrever, estruturas para copy_ticks e copy_rates ?
Quais x[] índices, correspondem a quê.
Ou é a mesma sequência? como em
Roman:
É agora uma matriz numérica, não um tuple como era antes (ou seja, um mapeamento directo eficaz para a memória dos próprios dados), o seu formato pode ser visto simplesmente através da sua exibição:
pode agora imediatamente obtê-los como vectores separados (multiplicar, subtrair) e desenhar gráficos:
Obrigado Almaz, agora compreendo.
Há ainda uma questão em aberto:
Compreendo correctamente que, para transferir valores e matrizes calculados de Py para mt5, não haverá tais funções?
E resta utilizar - soluções de rede, ou serrar o módulo em transferência através da memória?