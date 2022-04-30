MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 49
Construiu 5.0.23 bibliotecas python nas versões 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.
Actualização através:
Obrigado pela sua resposta.
Estou a tentar instalá-lo através de pip, mas recebo uma mensagem de erro:
Vi que há uma distribuição em pypi: https: //pypi.org/project/MetaTrader5/#files
Mas não é mencionado nas versões requeridas. Por isso, penso que é por isso que não posso instalá-lo.
Por favor, certifique-se de que está disponível para download através do item.
5.0.24 libertado.
Tente novamente, por favor.
Sim, funcionou. Penso que o problema foi com as versões necessárias.
Construiu 5.0.23 bibliotecas python para as versões 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.
Actualização via:
sem alterações de funções, parâmetros?
Onde posso obter a documentação actualizada para o módulo MetaTrader5 python actualizado?
Pelo menos aqui - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5
Senhores, podem publicar informações sobre o quê e quando as ex-cadeia podem ser geradaspelo MetaTrader5?
Vamos mantê-lo breve por agora, o método é uma excepção.
Recebemos, RuntimeError: Terminal: A autorização falhou, mas não falsa
Olá a todos.
Tentando os guiões de integração Python, tudo funciona, MAS...
Os guiões para verificar os negócios concluídos não funcionam!
Faço negócios especificamente com uma conta DEMO, mas reflecte-se como se não estivessem lá.
Está a funcionar apenas com base em contas reais?
Além disso, quando solicito a funçãoOrderCheck, diz que o saldo da minha conta é zero).
Verifiquei, está ligado à conta certa, o saldo não é zero.