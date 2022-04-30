MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 49

Renat Fatkhullin :

Construiu 5.0.23 bibliotecas python nas versões 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

Actualização através:

Obrigado pela sua resposta.

 
Sergey Golubev :

Estou a tentar instalá-lo através de pip, mas recebo uma mensagem de erro:

C:\Users\jw>pip install --upgrade metatrader5
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5

C:\Users\jw>pip install --upgrade metatrader5==5.0.23
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5==5.0.23 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5==5.0.23

C:\Users\jw>pip install metatrader5
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5

Vi que há uma distribuição em pypi: https: //pypi.org/project/MetaTrader5/#files

Mas não é mencionado nas versões requeridas. Por isso, penso que é por isso que não posso instalá-lo.

Por favor, certifique-se de que está disponível para download através do item.

5.0.24 libertado.

Tente novamente, por favor.

 
Sim, funcionou. Penso que o problema foi com as versões necessárias.

 
Renat Fatkhullin:

Construiu 5.0.23 bibliotecas python para as versões 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

Actualização via:

sem alterações de funções, parâmetros?

 

Onde posso obter a documentação actualizada para o módulo MetaTrader5 python actualizado?

 
Pelo menos aqui - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5

Obrigado Rashid, que ajudou muito
 

Senhores, podem publicar informações sobre o quê e quando as ex-cadeia podem ser geradaspelo MetaTrader5?

Vamos mantê-lo breve por agora, o método é uma excepção.

if not mt5.initialize(login=00000000, server="MetaQuotes-Demo",password="0000000"):
    print("initialize() failed")

Recebemos, RuntimeError: Terminal: A autorização falhou, mas não falsa

 

Olá a todos.

Tentando os guiões de integração Python, tudo funciona, MAS...

Os guiões para verificar os negócios concluídos não funcionam!

Faço negócios especificamente com uma conta DEMO, mas reflecte-se como se não estivessem lá.

Está a funcionar apenas com base em contas reais?

Além disso, quando solicito a funçãoOrderCheck, diz que o saldo da minha conta é zero).

Verifiquei, está ligado à conta certa, o saldo não é zero.

