MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 6

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky:

ou seja, é possível converter a estrutura array em byte array para passar para socket? então é estranho porque é que a estrutura standardToChar não o faz.

Em uchar[] para tomadas, uint[] para recursos, double[] para variáveis e quadros globais, etc.

 

O pacote MetaTrader5 já está disponível em 32/64 bibliotecas para Python 3.7 e está instalado numa só linha.

pip install MetaTrader5
[Excluído]  
fxsaber:

Em uchar[] para tomadas, uint[] para recursos, double[] para variáveis e quadros globais, etc.

bem vejo, não consigo pensar num exemplo do que passar... mqlrates pode

[Excluído]  
Renat Fatkhullin:

O pacote MetaTrader5 já está disponível em 32/64 bibliotecas para Python 3.7 e é colocado numa só linha.

Será a ajuda actualizada sobre os argumentos das quezílias? por vezes esquece-se o quê e onde


 
Maxim Dmitrievsky:

Haverá uma actualização sobre os argumentos da fyi? Por vezes esquecem-se o quê e onde.


Sim, esta é a primeira vez que se apresenta apressadamente.

A descrição de trabalho de R/Python com MetaTrader 5 será incluída na documentação da MQL5.

 

Verifiquei o guião de teste para Python a partir da 1ª página, tanto quanto sei se o terminal é iniciado com o interruptor /portável então nada funcionará, dá um erro:

Traceback (most recent call last):

Ficheiro "D:/py/mt5.py", linha 5, em <módulo>

MT5WaitForTerminal()

RuntimeError: Sem ligação IPC

se correr o MT5 sem/ comutador portátil, o guião de teste funciona sem qualquer problema

não é conveniente executar o MT5 sem /portável no meu portátil - o SSD é a primeira unidade, é um modesto 80 GB, instalo tudo na 2ª unidade

Gostaria de trabalhar com /portable key

 

Nunca trabalhei com Pyton antes.

Assim, na página de downloadhttps://www.python.org/downloads/windows/ selecciono Descarregar o instalador executável Windows x86-64

Pyton Descarregar instalador executável para Windows x86-64


Clique no ficheiro descarregado ...

Executar configuração Python



Lembre-se de verificar a caixa PATH na janela de instalação e instale-se a si próprio - Instale Agora

Adicionar Python 3.7 ao PATH



Entregar o pacote matplotlib para apoio de cartas

pip install matplotlib

Acontece que este comando teve de ser introduzido na Janela de Comando do Windows (clique com o botão direito do rato sobre o botão Iniciar):

pip instalar matplotlib


A mesma maneira é feita.

Executar o pacote de instalação MetaTrader5

pip install MetaTrader5


Agora precisamos de criar o ficheiro "metatrader5-test.py":

Inicia a janela


e menu File -> New File


A parte mais excitante é

Executar o guião de teste

python metatrader5-test.py

Ainda não compreendo onde e como colocar este comando. Fez uma alternativa - no ficheiro aberto "metatrader5-test.py" menu Run -> Run Module e o guião de teste correu com sucesso.

Python Releases for Windows
Python Releases for Windows
  • www.python.org
The official home of the Python Programming Language
[Excluído]  
não há necessidade de prescrever em lado nenhum, basta clicar no ficheiro e o guião será executado
 
Vladimir Karputov:

Ainda não compreendo onde e como escrever este comando. Fiz um trabalho - no ficheiro aberto "metatrader5-test.py" menu Run -> Run Module e o guião de teste correu com sucesso.

Executar scripts Python a partir da linha de comando do Windows, chamará um intérprete Python que executará o script

Está a correr a partir de uma shell IDLE , a própria pitão não tem compilador - pode escrever scripts no bloco de notas mas guarde-os com a extensão .py

ou instalar um IDE para python, Spyder, todos colocados em primeiro lugar para pesquisar, depois PyCharm ou eu sou um IDE para computador portátil Wing instalado - não requer recursos do seu PC

 
Igor Makanu:

executar guiões python a partir da linha de comando do windows, o intérprete python será chamado para executar o guião.

Está a correr a partir de uma shell IDLE , Python em si não tem compilador - pode escrever scripts no bloco de notas, mas guarde-os com uma extensão .py

ou instalar um IDE para python, Spyder, todos colocados em primeiro lugar para pesquisar, depois PyCharm ou eu tenho um IDE para computador portátil Wing - não exige os recursos do seu PC

Através da linha de comandopython metatrader5-test.py não funciona. Maspip instalar MetaTrader5 via linha de comando funcionou.

( O ficheiro em si é guardado por defeito em C:|Users=barab=AppData=LocalPrograms=Python=Python37 )
12345678910111213...88
Novo comentário