MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
ou seja, é possível converter a estrutura array em byte array para passar para socket? então é estranho porque é que a estrutura standardToChar não o faz.
Em uchar[] para tomadas, uint[] para recursos, double[] para variáveis e quadros globais, etc.
O pacote MetaTrader5 já está disponível em 32/64 bibliotecas para Python 3.7 e está instalado numa só linha.
Em uchar[] para tomadas, uint[] para recursos, double[] para variáveis e quadros globais, etc.
bem vejo, não consigo pensar num exemplo do que passar... mqlrates pode
O pacote MetaTrader5 já está disponível em 32/64 bibliotecas para Python 3.7 e é colocado numa só linha.
Será a ajuda actualizada sobre os argumentos das quezílias? por vezes esquece-se o quê e onde
Haverá uma actualização sobre os argumentos da fyi? Por vezes esquecem-se o quê e onde.
Sim, esta é a primeira vez que se apresenta apressadamente.
A descrição de trabalho de R/Python com MetaTrader 5 será incluída na documentação da MQL5.
Verifiquei o guião de teste para Python a partir da 1ª página, tanto quanto sei se o terminal é iniciado com o interruptor /portável então nada funcionará, dá um erro:
Traceback (most recent call last):
Ficheiro "D:/py/mt5.py", linha 5, em <módulo>
MT5WaitForTerminal()
RuntimeError: Sem ligação IPC
se correr o MT5 sem/ comutador portátil, o guião de teste funciona sem qualquer problema
não é conveniente executar o MT5 sem /portável no meu portátil - o SSD é a primeira unidade, é um modesto 80 GB, instalo tudo na 2ª unidade
Gostaria de trabalhar com /portable key
Nunca trabalhei com Pyton antes.
Assim, na página de downloadhttps://www.python.org/downloads/windows/ selecciono Descarregar o instalador executável Windows x86-64
Clique no ficheiro descarregado ...
Lembre-se de verificar a caixa PATH na janela de instalação e instale-se a si próprio - Instale Agora
Entregar o pacote matplotlib para apoio de cartas
Acontece que este comando teve de ser introduzido na Janela de Comando do Windows (clique com o botão direito do rato sobre o botão Iniciar):
A mesma maneira é feita.
Executar o pacote de instalação MetaTrader5
Agora precisamos de criar o ficheiro "metatrader5-test.py":
Inicia a janela
e menu File -> New File
A parte mais excitante é
Executar o guião de teste
Ainda não compreendo onde e como colocar este comando. Fez uma alternativa - no ficheiro aberto "metatrader5-test.py" menu Run -> Run Module e o guião de teste correu com sucesso.
Ainda não compreendo onde e como escrever este comando. Fiz um trabalho - no ficheiro aberto "metatrader5-test.py" menu Run -> Run Module e o guião de teste correu com sucesso.
Executar scripts Python a partir da linha de comando do Windows, chamará um intérprete Python que executará o script
Está a correr a partir de uma shell IDLE , a própria pitão não tem compilador - pode escrever scripts no bloco de notas mas guarde-os com a extensão .py
ou instalar um IDE para python, Spyder, todos colocados em primeiro lugar para pesquisar, depois PyCharm ou eu sou um IDE para computador portátil Wing instalado - não requer recursos do seu PC
executar guiões python a partir da linha de comando do windows, o intérprete python será chamado para executar o guião.
Está a correr a partir de uma shell IDLE , Python em si não tem compilador - pode escrever scripts no bloco de notas, mas guarde-os com uma extensão .py
ou instalar um IDE para python, Spyder, todos colocados em primeiro lugar para pesquisar, depois PyCharm ou eu tenho um IDE para computador portátil Wing - não exige os recursos do seu PC
Através da linha de comandopython metatrader5-test.py não funciona. Maspip instalar MetaTrader5 via linha de comando funcionou.( O ficheiro em si é guardado por defeito em C:|Users=barab=AppData=LocalPrograms=Python=Python37 )