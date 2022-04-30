MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 85
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Estranho, mas também chega uma mesa vazia. Não há necessidade de abrir nada no próprio terminal como no Quicksilver para fazer o trabalho de descarga?
Qualquer gráfico com o par desejado (para carraças).
Alguém pode confirmar isto? Há alguma forma de obter um comentário do corretor?
Poderia acrescentar uma descrição à Documentação?
Adicionado
Quero organizar uma contabilidade comercial virtual em python. Preciso dele para distinguir as características das diferentes estratégias comerciais. O corretor utilizado é a Otkritie. Não há rede. Há uma posição comum para o instrumento, Stop and Take da posição é comum. Decidi fazer isto: abro um comércio por qualquer estratégia por mercado com qualquer volume, sem parar e tomar. Em vez disso, pus uma ordem de paragem e limite com o mesmo tamanho. Memorizo as ordens na tabela separadamente. Cada certo período de tempo, faço encomendas = mt5.order_get(symbol=symb) e recebo uma lista de encomendas de bilhetes conhecidos.ticket.tolist().
Depois passo pela minha mesa de negociação e verifico se ainda existe um bilhete de encomenda de paragem ou limite na lista de encomendas em aberto recebidas. Se não há stop loss, significa que um stop loss desencadeou virtualmente; se não há limite, significa um take profit. Depois apago as entradas para esta troca da minha mesa e apago a restante ordem pendente para esta troca. E tudo funciona excepto um - não sei como calcular o lucro virtual sobre este negócio. Na imagem pode ver-se que a paragem de venda está fixada em 141430, mas na realidade houve um deslize e o preço aberto é 141350. Solicito o pedido para uma posição accionada: deals = mt5.history_orders_get(ticket=246525084) (este ticket foi memorizado pelo sistema na colocação), mas na resposta não vejo nenhuma informação sobre o local da encomenda, apenas informação sobre a sua colocação. A história mostra que a paragem de venda foi realmente executada no bilhete 15215696 e eu posso pedir o preço certo neste bilhete. Mas primeiro preciso de encontrar o bilhete do ofício. Como faço para combinar este bilhete com o bilhete de encomenda pendente (paragem de venda)?
order_send e order_check return Nenhum. Não percebo onde procurar. Por favor, diga-me o que está errado. Por favor.
Código
Saída
Consegui resolver o problema. Nos campos de volume,preço,sl,tp de pedido devem ter tipo flutuante. Funciona desta forma
Colegas, por favor aconselhem:
1. Como posso retirar os intervalos de sessões de negociação disponíveis por instrumento do mt5 em Python e actualizá-los periodicamente?
2. espero ver um método na biblioteca para solicitar e alterar a Trailing Stop nas posições abertas?