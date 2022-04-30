MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 32

Renat Fatkhullin:

Tem Python 3.8, coloque melhor 3.7.6, já que muitas bibliotecas ainda não estão prontas para 3.8 de qualquer forma

1) A partir da linha de comando, verificar o guião.

2) Certifique-se de que o caminho para Python está no PAI

3) Certifique-se de que existe apenas uma cópia de Python e que não há conflitos com outras versões

4) Certifique-se de que o caminho para essa única cópia de Python está nas definições do editor

Removido 3.8, instalado 3.7.6. Existe apenas uma versão. Os percursos em PATH estão em dois ficheiros, verificados no editor.


Ainda assim:


 
Talvez na configuração do caminho python, seja necessário definir o caminho para AppData.
Tenho-o instalado nesta pasta por defeito.
Tem o conjunto para E:\Python37


 
Tenho este caminho, por isso coloquei-o exactamente na pasta'E:\Programs\Python37'.

 
Instalou tudo por defeito, sem problemas


 
A píton está incluída no estúdio visual?

Devido ao jardim zoológico de pitões, implantado indirectamente ou automaticamente por diferentes sistemas, pode facilmente obter bibliotecas instaladas noutra cópia de pitões e depois tentar executar outras cópias.

Ordenar os pitões, por favor. Aqueles que se mudam para python devem estar preparados para passar o resto das suas vidas a lutar com bibliotecas, dependências e incompatibilidades.

Este é o destino de um pitonista - construir um ambiente de bibliotecas e rezar para que algumas actualizações de bibliotecas não estraguem outro número desconhecido de bibliotecas.
 
Estúdio visual removido. Braço removido. Só resta píton. Tenho aqui mesmo o erro:


 

Talvez o Python seja descarregado e o seu valor por defeito seja de 32 bits?

É melhor instalar através do botão de instalação nas definições - dar-lhe-á definitivamente a versão de 64 bits.

 
Nope. x64:



Só que eu tenho um processador Intel CORE i3.


Depois de desinstalar o estúdio no editor, dois campos estão vazios em configurações - isto é normal?


Ou é necessário instalar LLVM?

 

Parece precisar de algum tipo de ficheiro (DLL?) '.C'.

from .C import *


mensagem de erro:

>>> 
==== RESTART: E:\Programs\Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py ===
Traceback (most recent call last):
  File "E:\Programs\Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py", line 35, in <module>
    from .C import *
ImportError: attempted relative import with no known parent package
>>>
 
Roman :

Instalou tudo por defeito, sem problemas


Como se muda a pele do MetaEditor? Por favor, avisem-me.

