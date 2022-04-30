MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 32
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Tem Python 3.8, coloque melhor 3.7.6, já que muitas bibliotecas ainda não estão prontas para 3.8 de qualquer forma
1) A partir da linha de comando, verificar o guião.
2) Certifique-se de que o caminho para Python está no PAI
3) Certifique-se de que existe apenas uma cópia de Python e que não há conflitos com outras versões
4) Certifique-se de que o caminho para essa única cópia de Python está nas definições do editor
Removido 3.8, instalado 3.7.6. Existe apenas uma versão. Os percursos em PATH estão em dois ficheiros, verificados no editor.
Ainda assim:
Removido 3.8, instalado 3.7.6. Existe apenas uma versão. Os caminhos em PATH são escritos em dois ficheiros, o caminho verificado no editor.
Ainda assim:
Talvez na configuração do caminho python, seja necessário definir o caminho para AppData.
Tenho-o instalado nesta pasta por defeito.
Tem o conjunto para E:\Python37
Talvez na configuração do caminho python, seja necessário definir o caminho para AppData.
Tenho-o instalado nessa pasta por defeito.
Tem o conjunto para E:\Python37
Tenho este caminho, por isso coloquei-o exactamente na pasta'E:\Programs\Python37'.
Tenho este caminho, por isso coloquei-o exactamente na pasta'E:\Programs\Python37'.
Instalou tudo por defeito, sem problemas
O python é activado no Visual Studio?
Estúdio visual removido. Braço removido. Só resta píton. Tenho aqui mesmo o erro:
Talvez o Python seja descarregado e o seu valor por defeito seja de 32 bits?
É melhor instalar através do botão de instalação nas definições - dar-lhe-á definitivamente a versão de 64 bits.
Talvez a píton padrão seja descarregada e instalada 32 bit?
Nope. x64:
Só que eu tenho um processador Intel CORE i3.
Depois de desinstalar o estúdio no editor, dois campos estão vazios em configurações - isto é normal?
Ou é necessário instalar LLVM?
Parece precisar de algum tipo de ficheiro (DLL?) '.C'.
from .C import *
mensagem de erro:
Instalou tudo por defeito, sem problemas
Como se muda a pele do MetaEditor? Por favor, avisem-me.