MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 22
Passamos agora a este fio.
Estou também a estudar Python, mas apenas como parte do domínio de redes neurais, aprendizagem de máquinas e outras coisas e embalagens extravagantes. Não creio que seja possível trabalhar com este super-brainer, é 200 vezes mais lento que o MQL5, citei os resultados de alguns testes simples.
Ainda não percebi, é possível ligar módulos Python e funções de chamada da MQL5? Ou apenas Python->MQL5?
Com todo o respeito, simplesmente não sabe como prepará-lo. Reformulou o seu exemplo:
Em Python:
Isto tudo numa antiga calculadora AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, penso que na MQL5 o valor será de cerca de 12 seg.
(Não sei como executar o código MQL no linux).
Assim, Python com compilador jit bate C (mql) por 2 vezes! Se eu o executar no moderno CPU 8 Core, ele irá bater 8 vezes, simplesmente porque é multi-tarefa.
Mas mesmo num só fio o resultado Python é 9,6 segundos - por isso ainda é mais rápido. E também pode executá-lo numa placa de vídeo com CUDA.
Por exemplo, não posso escrever análogos multi-tarefa em C ou MQL - não serei capaz de escrever loky, corridas e colisões, mais o código será muito maior.
Pergunta aos programadores do MetaTrader: vai adicionar a chamada de funções de negociação de Python?
Também gostaria que uma função em Python se inscrevesse em eventos de tick do terminal, por isso, quando um tick chega, a mensagem será enviada para Python.
Sei que há desenvolvimentos destas funções por parte de terceiros, mas gostaria de tê-los fora da caixa.Pode também tentar escrever código multi-threaded no GoLang, por interesse, num só fio é comparável em velocidade a C.
mql5
i7 na máquina virtual, atribuídos 2 núcleos, 4 fios
Que tipo de processador tem? Execute o meu código em C para o comparar com ele.
Se for um i7, é provavelmente 25 vezes mais rápido que o meu AMD, se não mais. Preciso de um teste nas mesmas línguas para o ponto do relatório.
C
i7 namáquina virtual, atribuídos 2 núcleos, 4 fios
Py
i7 no Linux, 4 núcleos, 8 fios
Óptimo resultado! E rapidamente escrito. Qualquer pessoa que diga que a pitão é lenta pode ser enviada para ver aqui os resultados dos testes.
Execute mais código python num só fio no seu processador (paralelo = Falso)
Para um teste completo.
É triste dizer que as CPUs modernas só aumentaram cerca de 12 vezes nos últimos 15 anos, pensei que as CPUs modernas eram mais rápidas.
(paralelo = Falso)
Foram publicadas há muito tempo mas preferem compará-la com a pitão pura que não faz sentido ) a pitão pura foi concebida para outros fins