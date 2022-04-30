MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 43
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Build 2323 já está disponível no MetaQuotes-Demo e pelo comando de actualização no beta a partir do menu de ajuda.
Não se esqueça de actualizar para a biblioteca MetaTrader 5.0.20 para Python, por favor.
servidor MetaQuotes-Beta, endereço 78.140.180.203:443
Como é que conheço o IP do servidor no MT5? Em MT4 pode simplesmente procurar no ficheiro srv. Como o posso fazer em MT5?
Como é que descubro o IP do servidor no MT5? Em MT4 pode simplesmente procurar no ficheiro srv. Que tal em MT5?
Juntar-me-ei a si na sua pergunta.
Como é que descubro o IP do servidor no MT5? Em MT4 pode simplesmente procurar no ficheiro srv. Que tal em MT5?
Se usar "Create->Python Script-> Next" no Editor, o ficheiro será criado em pasta MQL5/Script e não em MQL5/Script/Python. Depois criei um ficheiro na pasta MQL5/Script mas não na pasta MQL5/Script/Python. Existe alguma forma de o resolver? Não é muito conveniente movê-lo à mão.
Especificar qualquer pasta no caminho.
Especificar qualquer pasta no caminho.
Obrigado.
O terminal suporta a consulta do histórico multi-tarefa de python?
Se puder criar várias sessões mt5.initialize.
Dentro da mesma sessão, os pedidos são síncronos.