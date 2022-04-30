MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 43

Novo comentário
 

Build 2323 já está disponível no MetaQuotes-Demo e pelo comando de actualização no beta a partir do menu de ajuda.

Não se esqueça de actualizar para a biblioteca MetaTrader 5.0.20 para Python, por favor.

 
Renat Fatkhullin:

servidor MetaQuotes-Beta, endereço 78.140.180.203:443

Como é que conheço o IP do servidor no MT5? Em MT4 pode simplesmente procurar no ficheiro srv. Como o posso fazer em MT5?

 
fxsaber:

Como é que descubro o IP do servidor no MT5? Em MT4 pode simplesmente procurar no ficheiro srv. Que tal em MT5?

Juntar-me-ei a si na sua pergunta.

 
fxsaber:

Como é que descubro o IP do servidor no MT5? Em MT4 pode simplesmente procurar no ficheiro srv. Que tal em MT5?

Nem pensar.

Utilizar o nome público do servidor. É aconselhável primeiro adicioná-lo manualmente ao terminal e entrar no sistema pelo menos uma vez.

Depois disso, só pode especificar o login ou login do servidor sem senha de python.

Em caso de segurança adicional com certificados SSL de cliente, o certificado será automaticamente retirado do armazenamento do terminal.
 
Se usar "Create->Python Script-> Next" no editor, cria um ficheiro na pasta MQL5/Script em vez da pasta MQL5/Script/Python. depois cria um ficheiro na pasta MQL5/Script mas não na pasta MQL5/Script/Python. Existe alguma forma de o resolver? Não é muito conveniente movê-lo à mão.
 
Vladimir Perervenko:
Se usar "Create->Python Script-> Next" no Editor, o ficheiro será criado em pasta MQL5/Script e não em MQL5/Script/Python. Depois criei um ficheiro na pasta MQL5/Script mas não na pasta MQL5/Script/Python. Existe alguma forma de o resolver? Não é muito conveniente movê-lo à mão.

Especificar qualquer pasta no caminho.


 
Roman:

Especificar qualquer pasta no caminho.


Obrigado.

 
O terminal suporta um pedido multi-tarefas de história da python?
 
Dmitri Custurov:
O terminal suporta a consulta do histórico multi-tarefa de python?

Se puder criar várias sessões mt5.initialize.

Dentro da mesma sessão, os pedidos são síncronos.

 
Muitas sessões naturalmente. As capacidades da Python na plataforma estão a aumentar perante os nossos olhos, o que é óptimo. Obrigado.
1...363738394041424344454647484950...88
Novo comentário