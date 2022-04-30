MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 7

adicionar esta pasta ao PATH, também, se estiver a correr a partir de cmd
 
Maxim Dmitrievsky:
Eu especifiquei ("1") ao instalar

Adicionar Python 3.7 ao PATH

Ou isso não é suficiente?

Eu especifiquei ("1") ao instalar

Adicionar Python 3.7 ao PATH

Ou isso não é suficiente?

 
Vladimir Karputov:

Usando a linha de comandopython metatrader5-test.py não funciona. Maspip instalar MetaTrader5 via linha de comando funciona.

aparece a janela preta cmd? - Se não, então a extensão .py não está anexada.

Tenho scripts python em Vin10 com ícone python, executar em IDE ou clicar e em cmd - linha de comando, tudo será executado


WZZ: verificar caminhos no ambiente, um truque - se o caminho só é prescrito, então reiniciar cmd - então o caminho verá depois de reiniciar

 
Igor Makanu:

aparece a janela preta cmd? - se não, a extensão .py não está anexada

Tenho scripts python em Win10 com ícone python, ou correr no IDE ou clicar e em cmd - linha de comando, tudo irá correr

Tenho o Windows 10 e faço-o passar

pip instalar matplotlib

 

Os ícones são os mesmos que os meus?


Cliquei no script .py e tudo começou a funcionar na linha de comando

Vladimir Karputov:

Eu especifiquei ("1") ao instalar

Ou isto não será suficiente?

não, isto só depende do intérprete, abre-se um ficheiro em cmd sem caminho, como o vai encontrar

e criar um caminho para o ficheiro, ou seja, uma pasta onde este se encontra

 
Maxim Dmitrievsky:

não, isto só depende do intérprete, abre-se um ficheiro em cmd sem caminho, como o vai encontrar

e criar um caminho para o ficheiro, ou seja, uma pasta onde este se encontra.

Colocar o caminho no PAI. O ficheiro na pasta está associado ao Python (pode ser visto pelo ícone).

Aindanão funciona através do menu Execute com o comandopython metatrader5-test.py.

Vladimir Karputov:

Escrevi o caminho no PATH. O ficheiro na pasta está associado ao Python (pode ser visto pelo ícone).

Ainda assim, o comandopython metatrader5-test.py não funciona através do menu Run.

se for um administrador, então o campo inferior da variável de ambiente "variáveis de sistema" que, faça o mesmo

 
Igor Makanu:

Os ícones são os mesmos que os meus?


Apenas cliquei no script .py e tudo começou a funcionar na linha de comando.

Sim, os ícones são os mesmos. Quando se clica, tudo começa a funcionar.

 
Maxim Dmitrievsky:

Se é um administrador, o campo da variável de ambiente inferior, faça o mesmo

Por isso, desisti. Limpou as mudanças do Caminho.

Vou apenas executar os guiões clicando a partir da pasta.

