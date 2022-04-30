MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 7
adicione esta pasta ao PATH, também, se a correr a partir de cmd
Usando a linha de comandopython metatrader5-test.py não funciona. Maspip instalar MetaTrader5 via linha de comando funciona.
WZZ: verificar caminhos no ambiente, um truque - se o caminho só é prescrito, então reiniciar cmd - então o caminho verá depois de reiniciar
Tenho scripts python em Win10 com ícone python, ou correr no IDE ou clicar e em cmd - linha de comando, tudo irá correr
Tenho o Windows 10 e faço-o passar
Os ícones são os mesmos que os meus?
Cliquei no script .py e tudo começou a funcionar na linha de comando
não, isto só depende do intérprete, abre-se um ficheiro em cmd sem caminho, como o vai encontrar
e criar um caminho para o ficheiro, ou seja, uma pasta onde este se encontra.
Escrevi o caminho no PATH. O ficheiro na pasta está associado ao Python (pode ser visto pelo ícone).
Ainda assim, o comandopython metatrader5-test.py não funciona através do menu Run.
se for um administrador, então o campo inferior da variável de ambiente "variáveis de sistema" que, faça o mesmo
Sim, os ícones são os mesmos. Quando se clica, tudo começa a funcionar.
Se é um administrador, o campo da variável de ambiente inferior, faça o mesmo
Por isso, desisti. Limpou as mudanças do Caminho.
Vou apenas executar os guiões clicando a partir da pasta.