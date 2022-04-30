MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 79

Novo comentário
 
Rashid Umarov:

Porque o método head() (https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.head.html) devolve um objecto, não uma saída de registo. Para ver o conteúdo, é necessário enviar explicitamente o objecto para impressão()

Esta anaconda para conveniência produz os objectos como se a impressão() fosse chamada.

Utilizo com sucesso o método da cabeça - sem impressão - para vários exemplos nocaderno de notas jupyter. Mas este método não funciona com o objecto DataFrade que o MetaEditor cria. Por isso perguntei - o que há de errado com o objecto criado pelo MetaEditor? Porque é que o método da cabeça funciona para todos os exemplos, mas não para o objecto criado pelo MetaEditor?

[Excluído]  
Vladimir Karputov:

Utilizo com sucesso o método de cabeça para diferentes exemplos emjupyter notebook - sem impressão. Mas este método não funciona para o objecto DataFrade, que é criado pelo MetaEditor. Foi por isso que perguntei - o que se passa com o objecto criado pelo MetaEditor? Porque é que funciona para todos os exemplos, mas não para o objecto criado pelo MetaEditor?

IPython produz automaticamente (entende o que imprimir), o terminal aparentemente interpreta-o de forma diferente

 
Maxim Dmitrievsky:

IPython sai automaticamente (entende o que imprimir), o terminal aparentemente interpreta-o de forma diferente

Por isso, não estou a executar o exemplo no terminal. Todos os objectos DataFrame marcados imprimem com sucesso cinco linhas usando o método da cabeça, mas não o objecto criado no MetaEditor.

[Excluído]  
Vladimir Karputov:

É assim que eu dirijo o exemplo, não no terminal. Todos os objectos DataFrame marcados imprimem com sucesso cinco linhas usando o método da cabeça, mas não o objecto criado no MetaEditor.

Bem, então é um mistério.

A propósito, tem duas duplicações do código na lista.
 
Maxim Dmitrievsky:

Bem, então é um mistério.

A propósito, tem duas duplicações do código na lista.

Obrigado, copypast provavelmente.

[Excluído]  

Hi.

Estou em apuros!

Não consigo perceber porque é que há um erro.

Seja como for.

  1. Anaconda instalada.
  2. A conda actualizou conda, conda actualizou anaconda
  3. PyCharm instalado.
  4. Criou um novo projecto pr1.
  5. PyCharm exilado.
  6. No ambientepr1 um pip instalou o metatrader5
  7. IniciadoPyCharm
  8. Adicionar metatrader5 de importação como mt5 - e aqui os problemas começam....

EnquantoPyCharm está a indexar algo ali, vejo a seguinte imagem:


Mas, quando a indexação terminar e eu executar o código .... :


Não existe nenhum módulometatrader5. Como assim? Está lá nos cenários do projecto, está lá no Anaconda, mas quando eu o corro, não está lá!!!!

O que é que está errado?

[Excluído]  

A minha própria resposta.

importmetatrader5 como mt5 - errado

Correcto:importar MetaTrader5 como mt5

 

Como obter uma matriz numérica para que cada valor nela seja incrementado em 1?

Desde que precisasse de alguns elementos, este número funcionou:

import numpy as np

X = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])

mas como fazê-lo se precisar de um conjunto de 100 elementos?

[Excluído]  
Vladimir Karputov:

Como obter uma matriz numérica para que cada valor nela seja incrementado em 1?

Desde que precisasse de alguns elementos, este número funcionou:

mas como fazê-lo se precisar de um conjunto de 100 elementos?

np.arange(100)

matriz de np.([xpara x nointervalo(100)] )
[Excluído]  

Outra pergunta de um recém-chegado.

A situação é a seguinte. Tenho um indicador. Quando o adiciono ao gráfico em modo "frio", demora 7-8 segundos a ser calculado.

Eu fiz o mesmo em python. A diferença é que python guarda os dados num ficheiro .csv.

O cálculo em ambos os casos é a partir de 01.01.2019

Agora a questão: porque é que isto pode acontecer?


A Python está a trabalhar na tarefa há duas horas e meia! É apenas uma pena pará-lo... E se já tiver acabado...

Apenas algo a acrescentar. Está tudo empatado em 

copy_ticks_range

Pedido de carraças por um dia.

Acabado... Quase três horas. O que há para pensar? <<<<< que significa 2:58.

Compreendo as perdas de ligação ao MT5, outras despesas gerais.... Mas, 8 segundos vs 3 horas..... ???????? COMO ???????????
1...727374757677787980818283848586...88
Novo comentário