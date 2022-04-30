MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 79
Porque o método head() (https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.head.html) devolve um objecto, não uma saída de registo. Para ver o conteúdo, é necessário enviar explicitamente o objecto para impressão()
Esta anaconda para conveniência produz os objectos como se a impressão() fosse chamada.
Utilizo com sucesso o método de cabeça para diferentes exemplos emjupyter notebook - sem impressão. Mas este método não funciona para o objecto DataFrade, que é criado pelo MetaEditor. Foi por isso que perguntei - o que se passa com o objecto criado pelo MetaEditor? Porque é que funciona para todos os exemplos, mas não para o objecto criado pelo MetaEditor?
IPython sai automaticamente (entende o que imprimir), o terminal aparentemente interpreta-o de forma diferente
É assim que eu dirijo o exemplo, não no terminal. Todos os objectos DataFrame marcados imprimem com sucesso cinco linhas usando o método da cabeça, mas não o objecto criado no MetaEditor.
Bem, então é um mistério.A propósito, tem duas duplicações do código na lista.
Obrigado, copypast provavelmente.
Hi.
Estou em apuros!
Não consigo perceber porque é que há um erro.
Seja como for.
EnquantoPyCharm está a indexar algo ali, vejo a seguinte imagem:
Mas, quando a indexação terminar e eu executar o código .... :
Não existe nenhum módulometatrader5. Como assim? Está lá nos cenários do projecto, está lá no Anaconda, mas quando eu o corro, não está lá!!!!
O que é que está errado?
A minha própria resposta.
importmetatrader5 como mt5 - errado
Correcto:importar MetaTrader5 como mt5
Como obter uma matriz numérica para que cada valor nela seja incrementado em 1?
Desde que precisasse de alguns elementos, este número funcionou:
mas como fazê-lo se precisar de um conjunto de 100 elementos?
np.arange(100)
Outra pergunta de um recém-chegado.
A situação é a seguinte. Tenho um indicador. Quando o adiciono ao gráfico em modo "frio", demora 7-8 segundos a ser calculado.
Eu fiz o mesmo em python. A diferença é que python guarda os dados num ficheiro .csv.
O cálculo em ambos os casos é a partir de 01.01.2019
Agora a questão: porque é que isto pode acontecer?
A Python está a trabalhar na tarefa há duas horas e meia! É apenas uma pena pará-lo... E se já tiver acabado...
Apenas algo a acrescentar. Está tudo empatado em
Pedido de carraças por um dia.
Acabado... Quase três horas. O que há para pensar? <<<<< que significa 2:58.
Compreendo as perdas de ligação ao MT5, outras despesas gerais.... Mas, 8 segundos vs 3 horas..... ???????? COMO ???????????