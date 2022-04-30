MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 45

Tente como:

mt5.MT5_TIMEFRAME_H4
 
Marcos Tebrich:

Por favor, o corpo pode ajudar-me.


Execute estes scripts directamente no MetaEditor ou MetaTrader 5
 
Дмитрий Прокопьев:

É possível executá-lo remotamente? Isto é, especificar o ip do servidor onde o jupyter está a funcionar, ou apenas localmente?

Apenas localmente.

 
Execute estes scripts directamente no MetaEditor ou MetaTrader 5

Os guiões não estão a ser descarregados.

Páginac.mql5.com não encontrada

Página parahttps://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py endereço web não foi encontrado

ERROR HTTP 404
 
Então exemplos podem ser retirados de ajuda aqui - https://www.mql5.com/en/docs (MetaTrader para Python- módulo para trabalhar com programas Python.)

Acabou de ser verificado - versão actualizada. Nem todas as funções estão ainda documentadas, mas o suficiente para as compreender. Todos os guiões estão lá.


Rashid Umarov:
Execute estes scripts directamente no MetaEditor ou MetaTrader 5

Anexado como ZIP

Arquivos anexados:
python_scripts.zip  10 kb
 
Renat fatkhullin :

Tente como:

Obrigado Tentei, mas cinco vezes o mesmo erro

 
Marcos Tebrich:

Obrigado Tentei, mas cinco vezes o mesmo erro

MT5_ prefixo é agora obsoleto:

mt5.TIMEFRAME_H4
 
Marcos Tebrich:

Por favor, quem me pode ajudar?


Se assim for.

from MetaTrader5 import *

Depois

initialize ()

Se

import MetaTrader5 as mt5

então

mt5.initialize ()

Da mesma forma, o resto dos comandos do pacote.

Boa sorte

