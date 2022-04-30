MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 45
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
...
@Marcos Tebrich
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e teste de estratégias comerciais
Quaisquer perguntas para principiantes em MQL4 e MQL5, ajuda e discussão sobre algoritmos e códigos
Vladimir Karputov, 1/20/2015 15:22 p.m.
Insira o código, por favor, utilizando o botão
Tente como:
Por favor, o corpo pode ajudar-me.
É possível executá-lo remotamente? Isto é, especificar o ip do servidor onde o jupyter está a funcionar, ou apenas localmente?
Apenas localmente.
Execute estes scripts directamente no MetaEditor ou MetaTrader 5
Os guiões não estão a ser descarregados.
Páginac.mql5.com não encontrada
Página parahttps://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py endereço web não foi encontrado
Os guiões não estão a ser descarregados.
Páginac.mql5.com não encontrada
Página para https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py endereço web não foi encontrado
Então exemplos podem ser retirados de ajuda aqui - https://www.mql5.com/en/docs (MetaTrader para Python- módulo para trabalhar com programas Python.)
Acabou de ser verificado - versão actualizada. Nem todas as funções estão ainda documentadas, mas o suficiente para as compreender. Todos os guiões estão lá.
Execute estes scripts directamente no MetaEditor ou MetaTrader 5
Anexado como ZIP
Tente como:
Obrigado Tentei, mas cinco vezes o mesmo erro
Obrigado Tentei, mas cinco vezes o mesmo erro
MT5_ prefixo é agora obsoleto:
Por favor, quem me pode ajudar?
Se assim for.
Depois
Se
import MetaTrader5 as mt5
então
Da mesma forma, o resto dos comandos do pacote.
Boa sorte