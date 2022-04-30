MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 27
Sobre python - recentemente falou-se sobre ranger (gestor de ficheiros), que está escrito no mesmo. Usado durante alguns dias, teve impressões - conceito fixe com características interessantes, mas píton realmente atrasa (se algumas tarefas complexas forem executadas em segundo plano). Arrancado, não sei porque é que as pessoas gostam tanto de píton. Colocando uma coisa semelhante em C.
Cada ferramenta tem a sua própria finalidade.
Usar mc ...
A versão 5.0.9 está disponível:
Obrigado, ok.
Comportamento pouco claro ao descarregar citações:
Se for carregado a partir de 2018, os preços são carregados e não há erro
História disponível:
Encontrei uma solução, colocar "max bars in window" do terminal Unlimited
Para as funções MT5CopyRatesXxx () acrescentámos uma nota especial para este caso
super, obrigado
Está escrito na documentação:
Данные, полученные из терминала MetaTrader 5, имеют UTC-время.
Erro: o módulo parece devolver dados em tempo de servidor, não em UTC. (MT5CopyRatesRange)
Em geral, o tempo de armazenamento do terminal em que fuso horário? UTC ou hora do servidor ou hora local do terminal?
O tempo do servidor terminal é sempre devolvido, ou seja, nada precisa de ser corrigido. A ajuda precisaria de ser actualizada.
O terminal armazena em UTC+2 geralmente, pelo relógio na "visão geral do mercado" pode determinar
Isto é inconveniente e errado. Mesmo só de olhar no terminal é difícil correlacionar o tempo ali e em qualquer outro lugar.
A hora local é conhecida , o UTC é fácil de calcular (lembro-me do offset) ou de obter. O tempo do servidor, por outro lado, tem de ser encontrado e comparado com qualquer coisa. Qual é o offset do tempo do servidor? A resposta é normalmente +2, ou assistir. Isto não é conveniente. Também no terminal, gostaria de definir a visualização da hora (local, UTC, hora do servidor), seria muito mais conveniente.
E se os dados de diferentes terminais?
UTC é muito melhor, precisamos de fixar as funções, não a ajuda.
Talvez para alguns fins inconvenientes, para mim até agora conveniente: o que vejo no terminal, entro em python, não tenho de trazer para outra gama