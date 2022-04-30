MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 27

Sobre python - recentemente falou-se sobre ranger (gestor de ficheiros) que está escrito no mesmo. Utilizei-a durante alguns dias e a minha impressão é que é uma ideia fixe com características interessantes, mas a pitão é realmente lenta (se algumas tarefas complicadas forem executadas em segundo plano). Arrancado,não sei porque é que as pessoas gostam tanto de píton. Colocando uma coisa semelhante em C.
 
Vict:
Cada ferramenta tem a sua própria finalidade.

Usar mc ...

Cada ferramenta tem a sua própria finalidade.

Usar mc ...

 
MetaQuotes Software Corp.:

A versão 5.0.9 está disponível:

Obrigado, ok.

Comportamento pouco claro ao descarregar citações:

[2, 'MetaQuotes-Demo', '22911036']
[500, 2267, '09 Dec 2019']
rates = pd.DataFrame(MT5CopyRatesRange("EURUSD", MT5_TIMEFRAME_M15, datetime(2017, 1, 1), datetime(2020, 1, 1)), 
                     columns=['time', 'open', 'low', 'high', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume'])
RuntimeError                              Traceback (most recent call last)
<ipython-input-13-4dc176d808cb> in <module>
----> 1 rates = pd.DataFrame(MT5CopyRatesRange("EURUSD", MT5_TIMEFRAME_M15, datetime(2017, 1, 1), datetime(2020, 1, 1)), 
      2                      columns=['time', 'open', 'low', 'high', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume'])
      3 # leave only 'time' and 'close' columns
      4 rates = rates.drop(['open', 'low', 'high', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume'], axis=1)
      5 rates = rates.set_index('time')

RuntimeError: Terminal: Invalid params

Se for carregado a partir de 2018, os preços são carregados e não há erro

História disponível:


Encontrou uma solução, colocou o terminal "max bars in window" Ilimitado
 
Maxim Dmitrievsky:

Comportamento pouco claro ao descarregar citações:

Se for carregado a partir de 2018, os preços são carregados e não há erro

A história está disponível:


Encontrei uma solução, colocar "max bars in window" do terminal Unlimited

Para as funções MT5CopyRatesXxx () acrescentámos uma nota especial para este caso

Rashid Umarov:

Para as funções MT5CopyRatesXxx () acrescentámos especificamente uma nota para este caso

super, obrigado

 

Está escrito na documentação:

Данные, полученные из терминала MetaTrader 5, имеют UTC-время.  

Erro: o módulo parece devolver dados em tempo de servidor, não em UTC. (MT5CopyRatesRange)

Em geral, o tempo de armazenamento do terminal em que fuso horário? UTC ou hora do servidor ou hora local do terminal?

Lyuk:

Está escrito na documentação:

Erro: o módulo parece devolver dados em tempo de servidor, não em UTC. (MT5CopyRatesRange)

Em geral, o tempo de armazenamento do terminal em que fuso horário? UTC ou hora do servidor ou hora local do terminal?

O tempo do servidor terminal é sempre devolvido, ou seja, nada precisa de ser corrigido. A ajuda precisaria de ser actualizada.

O terminal armazena em UTC+2 geralmente, pelo relógio na "visão geral do mercado" pode determinar

 
Maxim Dmitrievsky:

Os servidores terminais regressam sempre a tempo, ou seja, nada precisa de ser corrigido. A ajuda teria de ser actualizada.

O terminal armazena em UTC+2 normalmente, pode ver pelo relógio na "visão geral do mercado".

Isto é inconveniente e errado. Mesmo só de olhar no terminal é difícil correlacionar o tempo ali e em qualquer outro lugar.

A hora local é conhecida , o UTC é fácil de calcular (lembro-me do offset) ou de obter. O tempo do servidor, por outro lado, tem de ser encontrado e comparado com qualquer coisa. Qual é o offset do tempo do servidor? A resposta é normalmente +2, ou assistir. Isto não é conveniente. Também no terminal, gostaria de definir a visualização da hora (local, UTC, hora do servidor), seria muito mais conveniente.

E se os dados de diferentes terminais?

UTC é muito melhor, precisamos de fixar as funções, não a ajuda.

Lyuk:

Isto é inconveniente e errado. Mesmo só de olhar para o terminal, é difícil relacionar o tempo lá com outro lugar.

A hora local é conhecida, o UTC é fácil de calcular (lembro-me do offset) ou de obter. O tempo do servidor, por outro lado, tem de ser encontrado e comparado com qualquer coisa. Qual é o offset do tempo do servidor? A resposta é normalmente +2, ou assistir. Incomfortável.

UTC é muito melhor, é preciso fixar as funções, não a ajuda.

Talvez para alguns fins inconvenientes, para mim até agora conveniente: o que vejo no terminal, entro em python, não tenho de trazer para outra gama

