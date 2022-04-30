MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 26

Lyuk:

A GPU parece afinal ser necessária

Numa ponte arenosa mais antiga, funciona sem uma placa gráfica.

 

Posso ver os resultados do teste ?

 
Lyuk:

Posso ver os resultados do teste ? 

Single thread: the value of PI is 3.141592653590
Single thread: calculated in 8.885725000000001 seconds
OpenCL: CPU device ' Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz' selected
OpenCL threads: the value of PI is 3.141592653590
OpenCL threads: calculated in 0.8930439999999999 seconds
 
Precisa de algo como isto no OpenCL
int SetArray( int &Array[] )
{
  const int Size = ArrayResize(Array, 1 e6);
  
  for (int i =  0; i < Size; i++)
    Array[i] = 1 - ((i & 1) << 1); // Чередование +-1
    
  return(Size);
}

void OnStart()
{
  int Array[];  
  const int Size = SetArray(Array); // Задали исходные данные

  int Sum = 0;
  
  for (int i = 0; i < 1 e3; i++)
    for (int j = 0; j < Size; j++)      
        Sum += Array[j];
        
  Print(Sum);      
}
 

O apoio ao Python tanto no MetaEditor como no API interprocessado será alargado:


 
Vladimir Karputov:

Dmitry Prokopyev:

instalar pip - actualizar MetaTrader5

Requisito já actualizado: MetaTrader5 em c:works\mt_websocket_server\\ib\ib\ib\ib\ib\ib\ib\iwebsocket_server\iwebsocket_server\iwebsocket\iwebsocket\iwebsocket (5.0.8)



Cavalheiros, há algum entendimento sobre a questão da confusão entre subir e descer?

 
Maxim Dmitrievsky:

https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py

O exemplo usa uma função diferente, um erro:

# obter barras com USDJPY M5 a partir de 01.04.2019 no fuso horário UTC
taxas=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)

esperado: MT5CopyRatesRange()

Obrigado, corrigido.

 
Vladimir Karputov:

Gostaria de chamar a atenção para:

MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1,22957, low=1,22989, high=1,22557, close=1,2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)

ir para o terminal, ver baixa/alta para esta moldura:

Vemos quebaixo=1.22557,alto=1.22989

A pergunta é se isto é um bug ou as chaves do MT5Rate são de alguma forma configuráveis?

Obrigado pela mensagem, os criadores foram informados. Irá fixar o cabeçalho
 
Rashid Umarov:
Obrigado pela mensagem, os criadores foram informados. Eles vão fixar o título.

Obrigado.

Deixe-me cair uma linha neste fio quando o novo lançamento sair.

 

A versão 5.0.9 está disponível:

python -m pip install --upgrade MetaTrader5
