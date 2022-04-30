MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 26
A GPU parece afinal ser necessária
Numa ponte arenosa mais antiga, funciona sem uma placa gráfica.
Posso ver os resultados do teste ?
O apoio ao Python tanto no MetaEditor como no API interprocessado será alargado:
instalar pip - actualizar MetaTrader5
Requisito já actualizado: MetaTrader5 em c:works\mt_websocket_server\\ib\ib\ib\ib\ib\ib\ib\iwebsocket_server\iwebsocket_server\iwebsocket\iwebsocket\iwebsocket (5.0.8)
Cavalheiros, há algum entendimento sobre a questão da confusão entre subir e descer?
https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py
O exemplo usa uma função diferente, um erro:
# obter barras com USDJPY M5 a partir de 01.04.2019 no fuso horário UTC
taxas=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)
esperado: MT5CopyRatesRange()
Obrigado, corrigido.
Gostaria de chamar a atenção para:
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1,22957, low=1,22989, high=1,22557, close=1,2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)
ir para o terminal, ver baixa/alta para esta moldura:
Vemos quebaixo=1.22557,alto=1.22989
A pergunta é se isto é um bug ou as chaves do MT5Rate são de alguma forma configuráveis?
Obrigado pela mensagem, os criadores foram informados. Eles vão fixar o título.
Obrigado.
Deixe-me cair uma linha neste fio quando o novo lançamento sair.
A versão 5.0.9 está disponível: