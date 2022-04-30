MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 33

jaffer wilson:

Como se muda a pele do MetaEditor? Por favor, avisem-me.

Usei um tema Windows10 escuro
Procure cuidadosamente no website a compatibilidade com a sua versão do Windows.
Se o tema não for instalado correctamente, poderá perder o seu sistema operativo.
Portanto, instale primeiro a sua versão do Windows no VirtualBox, e experimente-a numa máquina virtual.
Se estiver tudo bem, pode então instalá-lo na máquina de produção.

Cores MetaEditor que personalizei

Elementos Texto Antecedentes
Texto 200,200,170 35,35,35
Texto seleccionado 255,255,255 61,85,109
Indente Predefinição 50,50,50
Palavras-chave 66,142,200 Predefinição
Comentários 128,128,128 Predefinição
Números 181,206,168 Predefinição
Operadores 192,192,192 Predefinição
Cordas 214,157,133 Predefinição
Macros 190,183,255 Predefinição
Funções e pontos de entrada 216,16,223 Predefinição
Indicadores 100,200,70 Predefinição
Variáveis pré-definidas 255,140,0 Predefinição
Variáveis de entrada 210,105,30 Predefinição
Caracteres não ASCII 255,20,147 Predefinição

Foi com isto que acabei



Eu instalei o Visual Studio 2019 (notei imediatamente algo sobre Python) e oh maravilha! Agora os guiões funcionam tanto no Studio como no MetaEditor!
 
Renat Fatkhullin:
O python é activado no estúdio visual?

Devido ao jardim zoológico de pitões implantado indirectamente ou automaticamente por diferentes sistemas, é fácil obter bibliotecas instaladas noutra cópia de pitões e depois tentar executar outras cópias.

Ordenar os pitões, por favor. Aqueles que se mudam para python devem estar preparados para passar o resto das suas vidas a lutar contra bibliotecas, dependências e incompatibilidades.

Este é o destino de um pitonista - construir um ambiente de bibliotecas e rezar para que algumas actualizações de bibliotecas não estraguem outro número desconhecido de bibliotecas.

Em geral, não compreendo porque apoia a integração do Python e rejeita activamente o R. Embora haja "kolkhoz", como se diz, mas há mais ordem. E quanto ao estado actual, Python é utilizado em R como nativo, mas é mais difícil revertê-lo.

Apenas um pensamento em voz alta.

Boa sorte

 
Vladimir Perervenko:

Em geral, não é claro porque é que apoia a integração de Python e rejeita activamente o R. Embora haja aí "kolkhoz", como se diz, mas há mais ordem. Quanto ao estado actual, Python é utilizado em R como nativo, mas o inverso é mais difícil.

O futuro é jogado muito rápida e simplesmente.

R está perdido.

 
Vladimir Karputov:
Eu instalei o Visual Studio 2019 (notei imediatamente algo sobre Python) e oh maravilha! Agora os guiões funcionam tanto no Studio como no MetaEditor!

Vamos descobrir, apenas em conjunto com uma reescrita completa da biblioteca.

Aparentemente, deixaram algumas coisas extra na embalagem.
 
Renat Fatkhullin:

Vamos resolvê-lo, apenas em conjunto com uma reescrita completa da biblioteca.

Deve ter sido deixado de fora do pacote.

A paralelização do njit (paralelo=verdadeiro) não funciona, há erros
paralelo=False script runs

#!/usr/bin/env python3

from numba import njit, prange
import time


@njit(parallel=True, fastmath=True, cache=False)
def calc_pi(num_steps):
    x, sum1 = 0.0, 0.0
    step1 = 1.0 / num_steps
    for i in prange(num_steps):
        x = (i + 0.5) * step1
        sum1 = sum1 + 4.0 / (1.0 + x * x)
    return sum1 * step1


calc_pi(1)  # minus jit compilation time
start_time = time.time()
pi = calc_pi(1000000000)
msvcr = time.time() - start_time

print(f"--- {msvcr} seconds --- The value of PI is {pi}")
 
Roman :

O njit paralelo (parallel=True) não funciona, são atirados erros
paralelo=False script runs

Que erro está a ser atirado?

 
jaffer wilson:

Que erro está a ser cometido?

Há muitos deles, não sei com o que podem estar relacionados.
Tentei executar o código a partir da linha de comando python, os mesmos erros.
Acontece que o problema está na pitão instalada, talvez seja necessário um pacote, mas não escreve qual deles.
Python foi instalado a partir do instalador, que é descarregado de Ferramentas -> Definições -> Compiladores


 
Roman:

Há muitos deles, não percebo o que poderia ser.

Não tem nada a ver com Metatrader.

O erro é também quando se executa o guião separadamente com o paralelismo activado.

 
Renat Fatkhullin:

Isto não tem nada a ver com Metatrader.

O erro também ocorre quando se executa o guião separadamente com o paralelismo ligado.

Sim é, aparecem erros no windows python, python é instalado a partir do separador dos compiladores.
No linux tenho o ambiente Spyder e VSCode, este código corre sem problemas e erros.

