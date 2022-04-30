MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 33
Como se muda a pele do MetaEditor? Por favor, avisem-me.
Usei um tema Windows10 escuro
Procure cuidadosamente no website a compatibilidade com a sua versão do Windows.
Se o tema não for instalado correctamente, poderá perder o seu sistema operativo.
Portanto, instale primeiro a sua versão do Windows no VirtualBox, e experimente-a numa máquina virtual.
Se estiver tudo bem, pode então instalá-lo na máquina de produção.
Cores MetaEditor que personalizei
Foi com isto que acabei
O python é activado no estúdio visual?
Em geral, não compreendo porque apoia a integração do Python e rejeita activamente o R. Embora haja "kolkhoz", como se diz, mas há mais ordem. E quanto ao estado actual, Python é utilizado em R como nativo, mas é mais difícil revertê-lo.
Apenas um pensamento em voz alta.
Boa sorte
O futuro é jogado muito rápida e simplesmente.
R está perdido.
Eu instalei o Visual Studio 2019 (notei imediatamente algo sobre Python) e oh maravilha! Agora os guiões funcionam tanto no Studio como no MetaEditor!
Vamos descobrir, apenas em conjunto com uma reescrita completa da biblioteca.Aparentemente, deixaram algumas coisas extra na embalagem.
A paralelização do njit (paralelo=verdadeiro) não funciona, há erros
paralelo=False script runs
O njit paralelo (parallel=True) não funciona, são atirados erros
Que erro está a ser atirado?
Que erro está a ser cometido?
Tentei executar o código a partir da linha de comando python, os mesmos erros.
Acontece que o problema está na pitão instalada, talvez seja necessário um pacote, mas não escreve qual deles.
Python foi instalado a partir do instalador, que é descarregado de Ferramentas -> Definições -> Compiladores
Há muitos deles, não percebo o que poderia ser.
Não tem nada a ver com Metatrader.
O erro é também quando se executa o guião separadamente com o paralelismo activado.
Sim é, aparecem erros no windows python, python é instalado a partir do separador dos compiladores.
No linux tenho o ambiente Spyder e VSCode, este código corre sem problemas e erros.