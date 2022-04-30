MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 9
Sim, claro, tudo é igual ao dos compiladores normais - pontos de ruptura, valores variáveis de visualização, auto-substituição de nomes/operadores/funções...
PyCharm é definitivamente o melhor, mas no meu portátil com 4GB de RAM é impossível de usar - espera-se constantemente até que ele faça algo lá, embora eu tenha SSD no meu portátil, no PC com 8GB de RAM ele funciona sem problemas.
Tive uma experiência infeliz - comprei a mesma RAM que a que tinha - parecia idêntica e as especificações no sitilink pareciam coincidir, até o fabricante era o mesmo, mas por alguma razão depois da instalação qualquer um dos módulos funcionou - se 2 slots estiverem ocupados, nenhum deles funcionou
Após o teste de memória de baixo nível da BIOS bloqueada - o resultado foram 2 noites sem dormir a procurar no google "como reiniciar a BIOS", depois uma chamada para um amigo que arranja computadores portáteis e telemóveis... e tudo - todas as obras, e a memória devolvida à loja - não tenho mais vontade de experimentar criar, para uma tarefa portátil que não tenho tanto
ZS: no meu velho portátil já de Ebay escrevi a memória, muitos problemas eram para procurar informação, mas acertou na primeira vez, e o novo portátil como o DRD3, parece ter muito poucos problemas ... mas falhou na primeira vez (((
o resultado de 2 noites sem dormir a pesquisar no Google "how to reset a laptop BIOS" ....
A maioria dos fabricantes fá-lo removendo a bateria e premindo o botão de arranque durante 10-15 segundos.
Em casos extremos, será necessário desligar a bateria para a bios.
No extremo, é soldar certos pinos, mas é improvável que tenha de ir tão longe....
curado encontrando os pinos de reset da BIOS debaixo da placa wifi sob a fita adesiva de scotch.... infelizmente, nem sempre é assim tão fácil
ZS: as BIOSes são um pouco "furtivas" nos dias de hoje, parte das configurações estão no UEFI e muitos portáteis têm agora um botão extra que inicia o SO do portátil para restaurar o sistema ou iniciar um SO semelhante ao Linux - pode funcionar sem o disco rígido
O que devo ler sobre a escrita de programas Python com um preconceito estatístico? Tão próximo quanto possível do tema das séries cronológicas?
Veja os cursos ou séries de artigos sobre Python Pandas.
O que devo ler sobre a escrita de programas Python com um preconceito estatístico? Tão próximo quanto possível do tema das séries cronológicas?
Basta olhar para a funcionalidade dos pacotes - numpy, scipy, scikit-learn e alguns outros.
Parece que deveria haver testadores prontos a fazer em Python. Tenho algumas linhas da história do MT5 e experimentei-o lá.
Há muitos deles. Por exemplo, estewww.backtrader.com
Seria interessante se alguém comparasse o MT tester e o Python tester sobre a mesma história e estratégia, se os resultados forem pelo menos aproximadamente semelhantes ou não...
O que devo ler sobre a escrita de programas Python com um preconceito estatístico? Tão próximo quanto possível do tema das séries cronológicas?
https://tomaugspurger.github.io/modern-7-timeseries.html
Exemplo de sinais de análise.
https://github.com/majidifard/MQL5SignalScraper