MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 31
A compilação de scripts python no editor significa executá-los para execução dentro do editor.
Veja a saída nas janelas de erro e o registo. O registo mostra a saída principal, e as janelas de erro mostram a saída stderr.
Não há erros na janela de erro,
mas na janela de registo, o guião está provavelmente à espera da minha acção.
Tanto quanto sei, não há apenas feedback (provavelmente ainda não).
Depois tento executar o exemplo do post #1 (https://www.mql5.com/ru/forum/306688 )- instalei o pacote matplotlib e o MetaTrader5.
Tentar dar o exemplo a partir do primeiro posto
Em erros
Em log
e nada acontece (o terminal está a funcionar ao mesmo tempo).
Assim, o script .py não será compilado para .ex5 ?
E execute-o a partir do navegador.
A biblioteca do MetaTrader5 não está instalada, faça-o:
tudo funciona:
É claro que não compilará, mas será visível no navegador como um programa *.py e correrá escondido num fio terminal separado.
Comunicação com o terminal através da biblioteca do MetaTrader 5 Python.
A biblioteca está instalada:
Adicionado: e não funciona em python:
É claro que não será compilado, mas será visível no navegador como *.py programa e correrá escondido num fio separado do terminal.
Comunicação com o terminal através da biblioteca integrada do MetaTrader 5 para Python.
Agora percebo, será como um caderno visual Python, apenas o código inteiro é executado.
Tenho trabalhado muito sobre a compilação, e a compilação teria sido espantosa.
A questão é que, com a compilação padrão .py to .exe, há muito pouca protecção contra a engenharia inversa. Poder-se-ia dizer que é inútil.
Se o .py compilado para .ex5, iria realmente impulsionar o mql5 em termos de wow mql5 compilado para um executável bem protegido por .ex5.
Python tem isto como um problema global, pense nisto. Especialmente desde que python compila a .exe, utiliza C ou C++ como compilador.
E o mql5 utiliza LLVM.
Píton desinstalado. Instalado 3.8.1 x64.
Ao correr em Python tem agora estes erros:
As bancadas da biblioteca:
Tem Python 3.8, coloque melhor 3.7.6 uma vez que muitas bibliotecas ainda não estão prontas para 3.8 de qualquer forma
1) A partir da linha de comando, verificar o guião.
2) Verificar se o caminho python está em PATH.
3) Certifique-se de que existe apenas uma cópia de Python, e de que não há conflitos com outras versões.
4) Certifique-se de que o caminho para a cópia única de Python no editor está correcto.
É bem possível que tenha um zoo de Pythons instalados indirectamente a partir de diferentes ambientes como o Visual Studio.
Precisamos de esperar um pouco - o guião solicita dados de 28.01.2019 - leva tempo.
Segunda razão possível - o valor limitado de "Max barras na janela" é especificado no terminal.
A ajuda declara explicitamente https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesfrom_py
Se se trata realmente do número de barras, pode alterar o limite ou fixar o guião para tomar os minutos mais próximos, por exemplo, para 2020 - isto deve funcionar