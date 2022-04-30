MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Infelizmente, sem o código fonte, esta oportunidade continua a ser apenas palavras para mim. Há muita coisa que eu não sei, e o início do auto-estudo deve provavelmente ser algo prático para começar, algo com que se pode girar imediatamente.
Se está apenas a começar, é melhor familiarizar-se com a língua em si, é muito diferente de C++.
Caso contrário, são pacotes... muitos pacotes/módulos para todas as ocasiões que são pesquisados no Google.
Se está apenas a começar, é melhor compreender as especificidades da própria língua, é muito diferente do C++.
Caso contrário, são pacotes... muitos pacotes/módulos para todas as ocasiões, que são pesquisados no Google
Tentando responder, pelo menos primitivamente para mim mesmo, à pergunta "para que posso usá-la?". A resposta "para o auto-desenvolvimento" não é aceite durante muito tempo.
Por conseguinte, gostaria de ver vários exemplos interessantes de vários campos neste tópico. O mais eficaz é a visualização, que todos podem tentar.
Para calcular uma matriz de correlação com a sua representação gráfica, infelizmente, não se percebe.
Tentando responder, pelo menos primitivamente para mim mesmo, à pergunta "para que posso usá-la?". A resposta "para o auto-desenvolvimento" há muito que tardava.
Por isso, gostaria de ver vários exemplos interessantes de diferentes campos neste tópico. O mais eficaz é a visualização, que todos podem tentar.
Para calcular uma matriz de correlação com a sua representação gráfica - não se percebe, infelizmente.
Acho que temos ideias diferentes de beleza, não preciso de visualização e isso não evoca qualquer emoção
Talvez tenhamos ideias diferentes do que é belo, não preciso de visualização e isso não evoca qualquer emoção.
Nunca aflorei a noção de beleza ou a necessidade de visualização neste fio. Estava a falar de algo completamente diferente.
Nunca aflorei a noção de beleza ou a necessidade de visualização neste fio. Estava a falar de algo completamente diferente.
Carreguei as carraças num gráfico como este (1 milhão), pode guardá-lo em html
Anexei uma página web, que pesa mais de 70 mb, claro. Como se isto fosse para surpreender ou outra coisa qualquer? Escala, todas essas coisas.
As carraças carregadas para um gráfico como este (1 milhão), podem ser guardadas em html
Página web anexa, pesa mais de 70 mb, claro. Como se isso devesse ter sido uma surpresa ou outra coisa qualquer? Escala, todas essas coisas.
Bem, aqui está um exemplo simples que mostra que é muito mais fácil e conveniente visualizar a história do tick em Python do que em MT5. Obrigado.
Algum código sobre como passar um conjunto de estruturas simples em ambas as direcções?
só há tomadas em forma de byte, escrevi um pequeno artigo sobre a troca através delas, talvez na próxima semana.
só há tomadas em forma de byte, escrevi um pequeno artigo sobre a troca através delas, talvez na próxima semana.
A matriz de bytes para estruturar a matriz (e a parte de trás) fundida em Python estará lá?
Estará lá a matriz de bytes para estruturar a matriz em Python?
Não, numa matriz regular... é preciso pensar o que é uma matriz de estrutura em píton, é apenas um objecto de dados com dados heterogéneos
De qualquer forma, é preciso olhar especificamente para o problema, é difícil dizer e eu nunca o fiz antesserei capaz de escrever um artigo mais tarde, é a minha primeira vez que o faço eu