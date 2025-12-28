O PIB - Anual - (Gross Domestic Product (GDP) y/y) reflete a variação percentual no valor total de todos os bens e serviços produzidos em Cingapura no trimestre reportado em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Os valores do indicador são fornecidos com ajuste sazonal. O crescimento do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do dólar de Cingapura.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Cingapura - Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) (Singapore Gross Domestic Product (GDP) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).