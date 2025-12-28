A Balança Comercial (Trade Balance) mostra a diferença entre exportações e importações de todos os bens e serviços em Cingapura para o mês de referência. Um valor positivo indica um superávit comercial, um negativo, um déficit comercial. Uma leitura superior ao esperado pode ter um impacto positivo sobre o dólar de Cingapura.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Cingapura - Balança Comercial (Singapore Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).