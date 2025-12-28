As Exportações excluindo petróleo - Anual - (Non-Oil Domestic Exports y/y) representa a variação percentual no valor dos bens produzidos ou montados em Singapura durante o mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior, excluindo produtos petroquímicos. O crescimento do indicador pode ter um impacto positivo sobre o dólar de Cingapura.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Cingapura - Exportações excluindo petróleo (Anual) (Singapore Non-Oil Domestic Exports y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).