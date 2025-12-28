As Reservas Cambiais (Foreign Exchange Reserves) são o montante total de reservas de ouro à disposição do banco central (gestão monetária) de Cingapura. Como não há recursos naturais ou outros ativos tangíveis no país, as reservas cambiais são estrategicamente importantes. O indicador é publicado uma vez por mês e se sua leitura for superior ao esperado, as cotações do dólar de Cingapura podem ser estimuladas positivamente.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Cingapura - Reservas Cambiais (Singapore Foreign Exchange Reserves)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).