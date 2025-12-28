CalendárioSeções

Cingapura - Reservas Cambiais (Singapore Foreign Exchange Reserves)

País:
Cingapura
SGD, Dólar de Singapura
Fonte:
Autoridade monetária de Singapura (Monetary Authority of Singapore)
Setor:
Dinheiro
Baixa $​400.020 bilh $​399.043 bilh
$​392.198 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
$​402.034 bilh
$​400.020 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
As Reservas Cambiais (Foreign Exchange Reserves) são o montante total de reservas de ouro à disposição do banco central (gestão monetária) de Cingapura. Como não há recursos naturais ou outros ativos tangíveis no país, as reservas cambiais são estrategicamente importantes. O indicador é publicado uma vez por mês e se sua leitura for superior ao esperado, as cotações do dólar de Cingapura podem ser estimuladas positivamente.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Cingapura - Reservas Cambiais (Singapore Foreign Exchange Reserves)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
$​400.020 bilh
$​399.043 bilh
$​392.198 bilh
out. 2025
$​392.198 bilh
$​404.168 bilh
$​393.135 bilh
set. 2025
$​393.135 bilh
$​385.398 bilh
$​391.267 bilh
ago. 2025
$​391.267 bilh
$​386.608 bilh
$​397.336 bilh
jul. 2025
$​397.336 bilh
$​401.129 bilh
$​404.963 bilh
jun. 2025
$​404.963 bilh
$​411.292 bilh
$​401.730 bilh
mai. 2025
$​401.730 bilh
$​399.008 bilh
$​389.229 bilh
abr. 2025
$​389.229 bilh
$​390.391 bilh
$​382.606 bilh
mar. 2025
$​381.075 bilh
$​370.964 bilh
$​379.323 bilh
jan. 2025
$​376.703 bilh
$​383.625 bilh
$​371.433 bilh
dez. 2024
$​371.400 bilh
$​377.200 bilh
nov. 2024
$​377.200 bilh
$​383.722 bilh
out. 2024
$​383.722 bilh
$​391.554 bilh
$​389.812 bilh
set. 2024
$​389.812 bilh
$​387.785 bilh
$​384.587 bilh
ago. 2024
$​384.587 bilh
$​381.884 bilh
$​378.619 bilh
jul. 2024
$​378.619 bilh
$​374.319 bilh
$​371.675 bilh
jun. 2024
$​371.675 bilh
$​372.962 bilh
$​370.542 bilh
mai. 2024
$​370.542 bilh
$​366.466 bilh
$​366.877 bilh
abr. 2024
$​366.877 bilh
$​367.797 bilh
$​368.682 bilh
mar. 2024
$​368.494 bilh
$​361.382 bilh
$​357.346 bilh
fev. 2024
$​357.346 bilh
$​361.147 bilh
$​357.793 bilh
jan. 2024
$​357.793 bilh
$​350.995 bilh
$​351.031 bilh
dez. 2023
$​351.031 bilh
$​345.174 bilh
$​345.464 bilh
nov. 2023
$​345.464 bilh
$​336.465 bilh
$​338.242 bilh
out. 2023
$​338.242 bilh
$​339.398 bilh
$​337.397 bilh
set. 2023
$​337.397 bilh
$​345.336 bilh
$​337.252 bilh
ago. 2023
$​337.252 bilh
$​349.273 bilh
$​340.793 bilh
jul. 2023
$​340.793 bilh
$​338.846 bilh
$​331.188 bilh
jun. 2023
$​331.188 bilh
$​333.920 bilh
$​325.745 bilh
mai. 2023
$​325.745 bilh
$​336.337 bilh
$​312.010 bilh
abr. 2023
$​312.010 bilh
$​336.533 bilh
$​312.897 bilh
mar. 2023
$​312.206 bilh
$​305.901 bilh
$​294.085 bilh
fev. 2023
$​294.085 bilh
$​273.082 bilh
$​291.699 bilh
jan. 2023
$​291.699 bilh
$​311.258 bilh
$​289.484 bilh
dez. 2022
$​289.484 bilh
$​313.538 bilh
$​291.275 bilh
nov. 2022
$​291.275 bilh
$​303.855 bilh
$​282.284 bilh
out. 2022
$​282.284 bilh
$​265.109 bilh
$​286.067 bilh
set. 2022
$​286.067 bilh
$​268.167 bilh
$​289.415 bilh
ago. 2022
$​289.411 bilh
$​265.055 bilh
$​288.242 bilh
jul. 2022
$​288.242 bilh
$​291.416 bilh
$​314.318 bilh
jun. 2022
$​314.318 bilh
$​322.307 bilh
$​345.277 bilh
mai. 2022
$​345.277 bilh
$​363.137 bilh
$​365.177 bilh
abr. 2022
$​365.177 bilh
$​397.634 bilh
$​379.666 bilh
mar. 2022
$​380.964 bilh
$​418.491 bilh
$​426.633 bilh
fev. 2022
$​426.633 bilh
$​415.952 bilh
$​418.390 bilh
jan. 2022
$​418.390 bilh
$​416.911 bilh
$​417.904 bilh
dez. 2021
$​417.904 bilh
$​418.212 bilh
$​412.959 bilh
nov. 2021
$​412.959 bilh
$​421.028 bilh
$​419.032 bilh
out. 2021
$​419.032 bilh
$​418.801 bilh
$​416.751 bilh
set. 2021
$​416.751 bilh
$​414.694 bilh
$​418.147 bilh
Exportar relatório

