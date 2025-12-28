CalendárioSeções

Cingapura - Índice de Gestores de Compras publicado pela S&P Global (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Cingapura
SGD, Dólar de Singapura
Fonte:
S&P Global
Setor:
Negócio
Baixa 55.4
57.4
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
55.4
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Markit Singapore PMI is a monthly summary report concerning the changes in the working conditions of private companies in manufacturing and service sectors. Often purchasing managers can track changes in market conditions prior to other company employees, because purchases precede company's production activities.

PMI is one of the most popular indexes closely watched by analysts. It is interpreted as a leading indicator of production and inflation. PMI growth is an indication of favorable changes in market conditions and can be seen as positive for the Singapore dollar.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Cingapura - Índice de Gestores de Compras publicado pela S&P Global (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
55.4
57.4
out. 2025
57.4
56.4
set. 2025
56.4
51.2
ago. 2025
51.2
52.7
jul. 2025
52.7
51.0
jun. 2025
51.0
51.5
mai. 2025
51.5
52.8
abr. 2025
52.8
52.7
mar. 2025
52.7
51.0
fev. 2025
51.0
49.9
jan. 2025
49.9
51.5
dez. 2024
51.5
53.9
nov. 2024
53.9
55.5
out. 2024
55.5
56.6
set. 2024
56.6
57.6
ago. 2024
57.6
57.2
jul. 2024
57.2
55.2
jun. 2024
55.2
54.2
mai. 2024
54.2
52.6
abr. 2024
52.6
55.7
mar. 2024
55.7
56.8
fev. 2024
56.8
54.7
jan. 2024
54.7
55.7
dez. 2023
55.7
55.8
nov. 2023
55.8
53.7
out. 2023
53.7
54.2
set. 2023
54.2
53.6
ago. 2023
53.6
51.3
jul. 2023
51.3
54.1
jun. 2023
54.1
54.5
mai. 2023
54.5
55.3
abr. 2023
55.3
52.6
mar. 2023
52.6
49.6
fev. 2023
49.6
51.2
jan. 2023
51.2
49.1
dez. 2022
49.1
56.2
nov. 2022
56.2
57.7
out. 2022
57.7
57.5
set. 2022
57.5
56.0
ago. 2022
56.0
58.0
jul. 2022
58.0
57.5
jun. 2022
57.5
59.4
mai. 2022
59.4
56.7
abr. 2022
56.7
52.9
mar. 2022
52.9
52.5
fev. 2022
52.5
54.4
jan. 2022
54.4
55.1
dez. 2021
55.1
52.0
nov. 2021
52.0
52.3
out. 2021
52.3
53.8
12
