O PIB - Trimestral - (Gross Domestic Product (GDP) q/q) é a variação percentual no valor total de todos os bens e serviços produzidos em Cingapura durante o trimestre reportado em relação ao trimestre anterior. Os valores do indicador são ajustados sazonalmente. O crescimento do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do dólar de Cingapura.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Cingapura - Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) (Singapore Gross Domestic Product (GDP) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).