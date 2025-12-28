O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras SIPMM (SIPMM Singapore PMI) reflete o nível de atividade no setor manufatureiro em Cingapura durante o mês do relatório. O índice é baseado numa entrevista com representantes de mais de 150 empresas. Um valor acima de 50 indica crescimento e um valor abaixo de 50 indica um declínio. Uma leitura superior ao esperado pode ter um impacto positivo sobre o dólar de Cingapura.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Atividade dos Gerentes de Compras SIPMM (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).