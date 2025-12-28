Calendário Econômico
Índice de Atividade dos Gerentes de Compras SIPMM (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))
|Baixa
|50.2
|51.3
|
50.1
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|50.3
|
50.2
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras SIPMM (SIPMM Singapore PMI) reflete o nível de atividade no setor manufatureiro em Cingapura durante o mês do relatório. O índice é baseado numa entrevista com representantes de mais de 150 empresas. Um valor acima de 50 indica crescimento e um valor abaixo de 50 indica um declínio. Uma leitura superior ao esperado pode ter um impacto positivo sobre o dólar de Cingapura.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Atividade dos Gerentes de Compras SIPMM (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
