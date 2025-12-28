CalendárioSeções

Índice de Atividade dos Gerentes de Compras SIPMM (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Cingapura
SGD, Dólar de Singapura
Fonte:
Escritório Central SIPMM (Singapore Institute of Purchasing and Materials Management)
Setor:
Negócio
Baixa 50.2 51.3
50.1
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
50.3
50.2
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras SIPMM (SIPMM Singapore PMI) reflete o nível de atividade no setor manufatureiro em Cingapura durante o mês do relatório. O índice é baseado numa entrevista com representantes de mais de 150 empresas. Um valor acima de 50 indica crescimento e um valor abaixo de 50 indica um declínio. Uma leitura superior ao esperado pode ter um impacto positivo sobre o dólar de Cingapura.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Atividade dos Gerentes de Compras SIPMM (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
50.2
51.3
50.1
out. 2025
50.1
49.6
50.1
set. 2025
50.1
48.7
49.9
ago. 2025
49.9
49.9
jul. 2025
49.9
48.1
47.0
jun. 2025
47.0
49.8
49.7
mai. 2025
49.7
50.0
49.6
abr. 2025
49.6
50.6
50.6
mar. 2025
50.6
50.7
50.7
fev. 2025
50.7
50.9
50.9
jan. 2025
50.9
51.1
51.1
dez. 2024
51.1
51.0
51.0
nov. 2024
51.0
51.1
51.0
out. 2024
51.0
50.9
51.0
set. 2024
51.0
50.6
50.7
ago. 2024
50.7
50.4
50.4
jul. 2024
50.4
50.4
50.4
jun. 2024
50.4
50.5
50.6
mai. 2024
50.6
49.9
50.7
abr. 2024
50.7
49.8
50.7
mar. 2024
50.7
49.7
50.6
fev. 2024
50.6
49.5
50.5
jan. 2024
50.5
49.4
50.5
dez. 2023
50.5
50.1
50.2
nov. 2023
50.2
52.4
50.1
out. 2023
50.1
45.8
47.6
set. 2023
47.6
50.1
50.0
ago. 2023
50.0
49.7
49.7
jul. 2023
49.7
50.0
49.7
jun. 2023
49.7
49.5
49.5
mai. 2023
49.5
49.5
49.7
abr. 2023
49.7
49.7
49.9
mar. 2023
49.9
50.2
50.0
fev. 2023
50.0
49.8
49.8
jan. 2023
49.8
49.7
49.7
dez. 2022
49.7
50.0
49.8
nov. 2022
49.8
49.6
49.7
out. 2022
49.7
50.0
49.9
set. 2022
49.9
50.1
50.0
ago. 2022
50.0
49.9
50.1
jul. 2022
50.1
50.1
50.3
jun. 2022
50.3
50.4
50.4
mai. 2022
50.4
50.7
50.3
abr. 2022
50.3
50.2
50.1
mar. 2022
50.1
49.8
50.2
fev. 2022
50.2
50.6
50.6
jan. 2022
50.6
50.8
50.7
dez. 2021
50.7
50.5
50.6
nov. 2021
50.6
50.9
50.8
out. 2021
50.8
50.6
50.8
1234
