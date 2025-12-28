CalendárioSeções

Cingapura - Empréstimos Bancários (Singapore Bank Loans)

País:
Cingapura
SGD, Dólar de Singapura
Fonte:
Autoridade monetária de Singapura (Monetary Authority of Singapore)
Setor:
Dinheiro
Baixa S$​866.120 bilh S$​865.925 bilh
S$​863.761 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
S$​870.232 bilh
S$​866.120 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Os Empréstimos Bancários (Bank Loans) refletem o montante total de empréstimos pendentes retidos por cidadãos e empresas de Cingapura no mês de referência. Uma leitura superior ao esperado pode ter um impacto positivo sobre o dólar de Cingapura.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Cingapura - Empréstimos Bancários (Singapore Bank Loans)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
S$​866.120 bilh
S$​865.925 bilh
S$​863.761 bilh
set. 2025
S$​863.761 bilh
S$​856.194 bilh
S$​851.726 bilh
ago. 2025
S$​851.726 bilh
S$​861.124 bilh
S$​854.020 bilh
jul. 2025
S$​854.020 bilh
S$​851.511 bilh
S$​853.336 bilh
jun. 2025
S$​853.336 bilh
S$​843.662 bilh
S$​844.573 bilh
mai. 2025
S$​844.573 bilh
S$​844.645 bilh
S$​841.924 bilh
abr. 2025
S$​841.924 bilh
S$​848.604 bilh
S$​846.504 bilh
mar. 2025
S$​846.504 bilh
S$​842.384 bilh
S$​841.066 bilh
fev. 2025
S$​841.066 bilh
S$​845.234 bilh
S$​836.281 bilh
jan. 2025
S$​836.281 bilh
S$​828.605 bilh
S$​834.930 bilh
dez. 2024
S$​834.992 bilh
S$​815.155 bilh
S$​819.363 bilh
nov. 2024
S$​819.400 bilh
S$​813.056 bilh
out. 2024
S$​813.056 bilh
S$​808.591 bilh
S$​808.824 bilh
set. 2024
S$​808.824 bilh
S$​801.475 bilh
S$​800.030 bilh
ago. 2024
S$​800.030 bilh
S$​802.328 bilh
S$​801.183 bilh
jul. 2024
S$​801.183 bilh
S$​810.012 bilh
S$​803.570 bilh
jun. 2024
S$​803.570 bilh
S$​806.450 bilh
S$​796.703 bilh
mai. 2024
S$​796.703 bilh
S$​813.421 bilh
S$​804.327 bilh
abr. 2024
S$​804.327 bilh
S$​816.071 bilh
S$​807.752 bilh
mar. 2024
S$​807.752 bilh
S$​806.924 bilh
S$​801.477 bilh
fev. 2024
S$​801.484 bilh
S$​798.425 bilh
S$​794.285 bilh
jan. 2024
S$​794.285 bilh
S$​801.751 bilh
S$​793.645 bilh
dez. 2023
S$​793.674 bilh
S$​801.789 bilh
S$​792.926 bilh
nov. 2023
S$​792.926 bilh
S$​793.879 bilh
S$​791.526 bilh
out. 2023
S$​791.526 bilh
S$​791.226 bilh
S$​787.579 bilh
set. 2023
S$​787.661 bilh
S$​790.643 bilh
S$​786.284 bilh
ago. 2023
S$​786.284 bilh
S$​797.219 bilh
S$​786.460 bilh
jul. 2023
S$​786.460 bilh
S$​803.696 bilh
S$​799.292 bilh
jun. 2023
S$​799.292 bilh
S$​800.314 bilh
S$​798.808 bilh
mai. 2023
S$​798.808 bilh
S$​799.277 bilh
S$​792.469 bilh
abr. 2023
S$​792.469 bilh
S$​805.077 bilh
S$​796.874 bilh
mar. 2023
S$​796.874 bilh
S$​810.412 bilh
S$​803.755 bilh
fev. 2023
S$​803.755 bilh
S$​815.436 bilh
S$​807.127 bilh
jan. 2023
S$​807.127 bilh
S$​820.326 bilh
S$​813.512 bilh
dez. 2022
S$​813.512 bilh
S$​826.785 bilh
S$​816.483 bilh
nov. 2022
S$​816.483 bilh
S$​838.276 bilh
S$​826.118 bilh
out. 2022
S$​826.118 bilh
S$​847.025 bilh
S$​838.810 bilh
set. 2022
S$​838.810 bilh
S$​846.787 bilh
S$​842.813 bilh
ago. 2022
S$​842.813 bilh
S$​846.135 bilh
S$​837.983 bilh
jul. 2022
S$​837.983 bilh
S$​847.197 bilh
S$​841.564 bilh
jun. 2022
S$​841.564 bilh
S$​847.271 bilh
S$​839.751 bilh
mai. 2022
S$​839.751 bilh
S$​842.454 bilh
S$​841.839 bilh
abr. 2022
S$​841.612 bilh
S$​836.168 bilh
S$​829.888 bilh
mar. 2022
S$​829.888 bilh
S$​830.293 bilh
S$​829.483 bilh
fev. 2022
S$​829.483 bilh
S$​823.738 bilh
S$​817.963 bilh
jan. 2022
S$​818.032 bilh
S$​817.703 bilh
S$​816.809 bilh
dez. 2021
S$​816.809 bilh
S$​811.110 bilh
S$​805.900 bilh
nov. 2021
S$​805.900 bilh
S$​833.150 bilh
S$​804.036 bilh
out. 2021
S$​804.036 bilh
S$​832.550 bilh
S$​803.832 bilh
set. 2021
S$​803.832 bilh
S$​796.508 bilh
S$​790.124 bilh
1234
