A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) reflete a variação percentual no número de cidadãos desempregados em relação ao número total de cidadãos fisicamente capazes em Cingapura. O crescimento do indicador significa uma diminuição no poder de compra da população, o que pode afetar negativamente as cotações de Cingapura.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Cingapura - Taxa de Desemprego (Singapore Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).