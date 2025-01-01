ドキュメントセクション
CiDEMA は2 重指数移動平均（Double Exponential Moving Average）テクニカル指標の使用に意図されたクラスです。

説明

CiDEMA クラスは、2 重指数移動平均指標の作成、設定及びデータアクセスを提供します。

宣言

  class CiDEMA: public CIndicator

タイトル

  #include <Indicators\Trend.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiDEMA

クラスメソッド

属性

 

MaPeriod

平均期間を返します。

IndShift

水平方向のシフトを返します。

Applied

適用する型またはハンドルを返します。

作成メソッド

 

Create

指標を作成します。

データアクセスメソッド

 

Main

バッファ要素を返します。

入出力

 

virtual Type

オブジェクトの型の識別子を返します。

