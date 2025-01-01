TranslateKey

Retorna un símbolo Unicode según el código virtual de una tecla, teniendo en cuenta el idioma de entrada y el estado de las teclas de control.

short TranslateKey(

int key_code

);

Parámetros

key_code

[in] Código de la tecla.

Valor devuelto

Símbolo Unicode, en caso de que la transformación tenga éxito. En caso de error, la función retorna -1.

Nota

La función utiliza ToUnicodeEx para transformar las teclas pulsadas por el usuario en símbolos Unicode. Puede surgir un error en el caso de que ToUnicodeEx no se accione, por ejemplo, al intentar obtener un símbolo para la tecla SHIFT.

Ejemplo:

void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

short sym=TranslateKey((int)lparam);

//--- si el símbolo introducido se ha transformado con éxito en Unicode

if(sym>0)

Print(sym,"'",ShortToString(sym),"'");

else

Print("Error in TranslateKey for key=",lparam);

}

}

Vea también

Eventos del terminal de cliente, OnChartEvent