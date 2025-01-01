DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Funciones comunesTranslateKey 

TranslateKey

Retorna  un símbolo Unicode según el código virtual de una tecla, teniendo en cuenta el idioma de entrada y el estado de las teclas de control.

short  TranslateKey(
   int  key_code      // código de la tecla para obtener un símbolo Unicode
   );

Parámetros

key_code

[in]  Código de la tecla.

Valor devuelto

Símbolo Unicode, en caso de que la transformación tenga éxito. En caso de error, la  función retorna -1.

Nota

La función utiliza ToUnicodeEx para transformar las teclas pulsadas por el usuario en símbolos Unicode.  Puede surgir un error en el caso de que ToUnicodeEx no se accione, por ejemplo, al intentar obtener un símbolo para la tecla SHIFT.

Ejemplo:

void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)
  { 
   if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)
     {
      short sym=TranslateKey((int)lparam);
      //--- si el símbolo introducido se ha transformado con éxito en Unicode
      if(sym>0)
         Print(sym,"'",ShortToString(sym),"'");
      else
         Print("Error in TranslateKey for key=",lparam);
     }
  }

Vea también

Eventos del terminal de cliente, OnChartEvent