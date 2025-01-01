- Alert
Retourne le caractère Unicode d'une touche de touche virtuel suivant la langue actuelle de l'utilisateur et le statut des touches de contrôle.
|
short TranslateKey(
Paramètres
key_code
[in] Code de la touche.
Valeur de Retour
Le caractère Unicode dans le cas d'une conversion réussie. La fonction retourne -1 en cas d'erreur.
Note
La fonction utilise ToUnicodeEx pour convertir en caractères Unicode les touches sur lesquelles l'utilisateur a appuyé. Une erreur peut survenir dans le cas où ToUnicodeEx n'est pas déclenchée — par exemple, lors de la réception du caractère de la touche SHIFT.
Exemple:
|
void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)
