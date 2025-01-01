DocumentationSections
TranslateKey

Retourne le caractère Unicode d'une touche de touche virtuel suivant la langue actuelle de l'utilisateur et le statut des touches de contrôle.

short  TranslateKey(
   int  key_code      // code de touche pour lequel on veut récupérer le caractère Unicode 
   );

Paramètres

key_code

[in]  Code de la touche.

Valeur de Retour

Le caractère Unicode dans le cas d'une conversion réussie. La fonction retourne -1 en cas d'erreur.

Note

La fonction utilise ToUnicodeEx pour convertir en caractères Unicode les touches sur lesquelles l'utilisateur a appuyé.  Une erreur peut survenir dans le cas où ToUnicodeEx n'est pas déclenchée — par exemple, lors de la réception du caractère de la touche SHIFT.

Exemple:

void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)
  { 
   if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)
     {
      short sym=TranslateKey((int)lparam);
      //--- si le caractère saisi est correctement converti en Unicode
      if(sym>0)
         Print(sym,"'",ShortToString(sym),"'");
      else
         Print("Erreur dans TranslateKey pour la touche =",lparam);
     }
  }

Voir aussi

