TranslateKey

Retourne le caractère Unicode d'une touche de touche virtuel suivant la langue actuelle de l'utilisateur et le statut des touches de contrôle.

short TranslateKey(

int key_code

);

Paramètres

key_code

[in] Code de la touche.

Valeur de Retour

Le caractère Unicode dans le cas d'une conversion réussie. La fonction retourne -1 en cas d'erreur.

Note

La fonction utilise ToUnicodeEx pour convertir en caractères Unicode les touches sur lesquelles l'utilisateur a appuyé. Une erreur peut survenir dans le cas où ToUnicodeEx n'est pas déclenchée — par exemple, lors de la réception du caractère de la touche SHIFT.

Exemple:

void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

short sym=TranslateKey((int)lparam);

//--- si le caractère saisi est correctement converti en Unicode

if(sym>0)

Print(sym,"'",ShortToString(sym),"'");

else

Print("Erreur dans TranslateKey pour la touche =",lparam);

}

}

Voir aussi

Evènements du terminal client, OnChartEvent