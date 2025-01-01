- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
TranslateKey
Gibt ein Unicode-Zeichen nach dem virtuellen Tastencode unter Berücksichtigung der aktuellen Sprache und des Status der Steuerungstasten zurück.
|
short TranslateKey(
Parameter
key_code
[in] Tastencode.
Rückgabewert
Unicode-Zeichen, wenn die Umwandlung erfolgreich war. Im Fehlerfall gibt die Funktionen -1 zurück.
Hinweis
Die Funktion verwendet ToUnicodeEx für die Umwandlung der vom Nutzer gedrückten Tasten in Unicode-Zeichen. Ein Fehler kann nur in dem Fall auftreten, wenn ToUnicodeEx nicht ausgelöst wurde - z.B., beim Versuch ein Zeichen für die SHIFT-Taste zu erhalten.
Beispiel:
|
void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)
Siehe auch