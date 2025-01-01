TranslateKey

Gibt ein Unicode-Zeichen nach dem virtuellen Tastencode unter Berücksichtigung der aktuellen Sprache und des Status der Steuerungstasten zurück.

short TranslateKey(

int key_code

);

Parameter

key_code

[in] Tastencode.

Rückgabewert

Unicode-Zeichen, wenn die Umwandlung erfolgreich war. Im Fehlerfall gibt die Funktionen -1 zurück.

Hinweis

Die Funktion verwendet ToUnicodeEx für die Umwandlung der vom Nutzer gedrückten Tasten in Unicode-Zeichen. Ein Fehler kann nur in dem Fall auftreten, wenn ToUnicodeEx nicht ausgelöst wurde - z.B., beim Versuch ein Zeichen für die SHIFT-Taste zu erhalten.

Beispiel:

void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

short sym=TranslateKey((int)lparam);

//--- wenn das eingegebene Zeichen erfolgreich in Unicode umgewandelt wurde

if(sym>0)

Print(sym,"'",ShortToString(sym),"'");

else

Print("Error in TranslateKey for key=",lparam);

}

}

Siehe auch

Ereignisse des Kundenterminals, OnChartEvent