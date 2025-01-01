DokumentationKategorien
Gibt ein Unicode-Zeichen nach dem virtuellen Tastencode unter Berücksichtigung der aktuellen Sprache und des Status der Steuerungstasten zurück.

short  TranslateKey(
   int  key_code      // Tastencode für das Erhalten des Unicode-Zeichens
   );

Parameter

key_code

[in]  Tastencode.

Rückgabewert

Unicode-Zeichen, wenn die Umwandlung erfolgreich war. Im Fehlerfall gibt die Funktionen -1 zurück.

Hinweis

Die Funktion verwendet ToUnicodeEx für die Umwandlung der vom Nutzer gedrückten Tasten in Unicode-Zeichen. Ein Fehler kann nur in dem Fall auftreten, wenn ToUnicodeEx nicht ausgelöst wurde - z.B., beim Versuch ein Zeichen für die SHIFT-Taste zu erhalten.

Beispiel:

void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)
  { 
   if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)
     {
      short sym=TranslateKey((int)lparam);
      //--- wenn das eingegebene Zeichen erfolgreich in Unicode umgewandelt wurde
      if(sym>0)
         Print(sym,"'",ShortToString(sym),"'");
      else
         Print("Error in TranslateKey for key=",lparam);
     }
  }

Siehe auch

Ereignisse des Kundenterminals, OnChartEvent