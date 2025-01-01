- Alert
GetTickCount64
Die Funktion GetTickCount64() gibt die Anzahl der Millisekunden seit dem Start des Systems zurück.
|
ulong GetTickCount64();
Rückgabewert
Ein Wert vom Typ ulong
Hinweis
Der Wert ist auf die Genauigkeit der Systemuhr beschränkt, der normalerweise ein Ergebnis mit einer Genauigkeit von 10-16 Millisekunden liefert. Im Gegensatz zu GetTickCount, dessen Wert vom Typ uint ist, und dessen Werte im Falle eines fortgesetzten Computerbetriebs alle 49,7 Tage überläuft, kann GetTickCount64() für die unbegrenzte Computerbetriebszeit verwendet werden und unterliegt keinem Überlauf.
Beispiel:
|
#define MAX_SIZE 40
