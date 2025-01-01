DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Allgemeine FunktionenGetTickCount64 

GetTickCount64

Die Funktion GetTickCount64() gibt die Anzahl der Millisekunden seit dem Start des Systems zurück.

ulong  GetTickCount64();

Rückgabewert

Ein Wert vom Typ ulong

Hinweis

Der Wert ist auf die Genauigkeit der Systemuhr beschränkt, der normalerweise ein Ergebnis mit einer Genauigkeit von 10-16 Millisekunden liefert. Im Gegensatz zu GetTickCount, dessen Wert vom Typ uint ist, und dessen Werte im Falle eines fortgesetzten Computerbetriebs alle 49,7 Tage überläuft, kann GetTickCount64() für die unbegrenzte Computerbetriebszeit verwendet werden und unterliegt keinem Überlauf.

Beispiel:

#define MAX_SIZE 40
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript zur Messung der Zeit für die Berechnung von 40 Fibo-Zahlen|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   long fib_array[MAX_SIZE];
 
//--- speichern der Anfangswerte
   ulong start=GetTickCount64();
//--- eine Schleife, in der wir eine bestimmte Anzahl von Zahlen aus der Fibo-Reihe berechnen
   for(int i=0;i<MAX_SIZE;i++) 
      fib_array[i]=TestFibo(i);
//--- Ermitteln der verbrauchten Zeit in Millisekunden
   ulong time=GetTickCount64()-start;
 
//--- Anzeige der Fehlermeldung im Expertenjournal
   ArrayPrint(fib_array);
   PrintFormat("Calculating the first %d Fibonacci numbers took %I64u ms",MAX_SIZE,time);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funktion zum Ermitteln einer Fibo-Zahl anhand ihrer Seriennummer |
//+------------------------------------------------------------------+
long TestFibo(long n)
  {
//--- erstes Zahl der Fibo-Reihe
   if(n<2)
      return(1);
//--- alle nachfolgenden Mitglieder werden nach dieser Formel berechnet
   return(TestFibo(n-2)+TestFibo(n-1));
  }

Sehen Sia auch

Datum und Zeit, EventSetMillisecondTimer, GetTickCount, GetMicrosecondCount