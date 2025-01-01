#define MAX_SIZE 40



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript zur Messung der Zeit für die Berechnung von 40 Fibo-Zahlen|

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

long fib_array[MAX_SIZE];



//--- speichern der Anfangswerte

ulong start=GetTickCount64();

//--- eine Schleife, in der wir eine bestimmte Anzahl von Zahlen aus der Fibo-Reihe berechnen

for(int i=0;i<MAX_SIZE;i++)

fib_array[i]=TestFibo(i);

//--- Ermitteln der verbrauchten Zeit in Millisekunden

ulong time=GetTickCount64()-start;



//--- Anzeige der Fehlermeldung im Expertenjournal

ArrayPrint(fib_array);

PrintFormat("Calculating the first %d Fibonacci numbers took %I64u ms",MAX_SIZE,time);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funktion zum Ermitteln einer Fibo-Zahl anhand ihrer Seriennummer |

//+------------------------------------------------------------------+

long TestFibo(long n)

{

//--- erstes Zahl der Fibo-Reihe

if(n<2)

return(1);

//--- alle nachfolgenden Mitglieder werden nach dieser Formel berechnet

return(TestFibo(n-2)+TestFibo(n-1));

}