- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
GetTickCount64
La fonction GetTickCount64() retourne le nombre de millisecondes depuis le dernier lancement du système.
|
ulong GetTickCount64();
Valeur de Retour
Une valeur de type ulong.
Note
Le compteur est limité à la précision du timer du système, qui retourne habituellement un résultat avec une précision entre 10 et 16 millisecondes. Contrairement à GetTickCount, qui est de type uint et dont le contenu déborde tous les 49,7 jours dans le cas d'une utilisation continue de l'ordinateur, la fonction GetTickCount64() peut être utilisée indéfiniment et n'est pas sujette au débordement (overflow).
Exemple :
|
#define MAX_SIZE 40
Voir aussi
Date et Heure, EventSetMillisecondTimer, GetTickCount, GetMicrosecondCount