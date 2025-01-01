#define MAX_SIZE 40



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script pour mesurer le temps de calcul de 40 nombres Fibo |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

long fib_array[MAX_SIZE];



//--- stocke la valeur initiale

ulong start=GetTickCount64();

//--- boucle dans laquelle on calcule le nombre donné de nombres de la série Fibo

for(int i=0;i<MAX_SIZE;i++)

fib_array[i]=TestFibo(i);

//--- récupère le temps passé en millisecondes

ulong time=GetTickCount64()-start;



//--- afficher le message d'erreur dans le journal des Experts

ArrayPrint(fib_array);

PrintFormat("Calculating the first %d Fibonacci numbers took %I64u ms",MAX_SIZE,time);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction pour obtenir un numéro de Fibo par son numéro de série |

//+------------------------------------------------------------------+

long TestFibo(long n)

{

//--- premier membre de la série Fibo

if(n<2)

return(1);

//--- tous les membres suivants sont calculés à l'aide de cette équation

return(TestFibo(n-2)+TestFibo(n-1));

}