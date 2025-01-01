#define MAX_SIZE 40



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script que mide el tiempo de cálculo de 40 números de Fibonacci |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

long fib_array[MAX_SIZE];



//--- recordando el valor inicial

ulong start=GetTickCount64();

//--- ciclo en el que calculamos la cantidad especificada de números de la serie de Fibonacci

for(int i=0;i<MAX_SIZE;i++)

fib_array[i]=TestFibo(i);

//--- obtenemos el tiempo empleado en milisegundos

ulong time=GetTickCount64()-start;



//--- mostramos en el diario "Expertos" el mensaje

ArrayPrint(fib_array);

PrintFormat("Calculating the first %d Fibonacci numbers took %I64u ms",MAX_SIZE,time);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Función para obtener un número de Fibonacci según su ordinal |

//+------------------------------------------------------------------+

long TestFibo(long n)

{

//--- primer miembro de la serie de Fibonacci

if(n<2)

return(1);

//--- todos los términos subsiguientes se calculan mediante esta fórmula

return(TestFibo(n-2)+TestFibo(n-1));

}