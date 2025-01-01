- Alert
GetTickCount64
La función GetTickCount()64 retorna el número de milisegundos transcurridos desde el inicio del sistema.
|
ulong GetTickCount64();
Valor retornado
Valor del tipo ulong.
Observación
El contador está limitado por la resolución del temporizador del sistema, que normalmente retorna el resultado con una precisión de 10-16 milisegundos. A diferencia de la función GetTickCount, que tiene el tipo uint y por eso se satura cada 49.7 días si la computadora funciona constantemente, GetTickCount64() puede usarse indefinidamente en lo que respecta al funcionamiento de la computadora, y sin temer además a la saturación.
Ejemplo:
|
#define MAX_SIZE 40
