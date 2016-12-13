Oscilador universal com interface gráfica do usuário

Uma vez que as classes de osciladores estão prontas, com sua utilização já é possível criar um oscilador universal, mas sem a interface gráfica.

Crie um novo indicador, deixe seu nome ser "iUniOsc". Em seguida, no assistente de criação de indicador, selecione o tipo de função OnCalculate(...open,high,low,close), crie uma variável externa (para depois encontrar facilmente lugar para as variáveis ​​externas) e dois buffers de tipo Line.

Antes da variável externa, associe os arquivos com enumerações e classes de osciladores:

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh>

#include <UniOsc/CUniOsc.mqh>

Crie uma variável externa para selecionar o tipo de oscilador:

input EOscUnyType Type = OscUni_ATR;

Variáveis UseDefault e KeepPrevious:

input bool UseDefault = true ;

input bool KeepPrev = true ;

Variáveis universais diretamente para os parâmetros dos osciladores:

input int Period1 = 14 ;

input int Period2 = 14 ;

input int Period3 = 14 ;

input ENUM_MA_METHOD MaMethod = MODE_EMA ;

input ENUM_APPLIED_PRICE Price = PRICE_CLOSE ;

input ENUM_APPLIED_VOLUME Volume = VOLUME_TICK ;

input ENUM_STO_PRICE StPrice = STO_LOWHIGH ;

Alguns indicadores desenham uma linha, alguns duas. O primeiro buffer é exibido às vezes como uma linha, às vezes como um histograma. Seria bom que o buffer como linha tivesse uma cor brilhante, e o histograma fosse cinza, então vamos criar três variáveis para as cores:

input color ColorLine1 = clrLightSeaGreen ;

input color ColorLine2 = clrRed ;

input color ColorHisto = clrGray ;

Como é planejado criar uma interface gráfica do usuário, será possível mudar - sem reiniciar o indicador - o tipo de oscilador e valores de parâmetros, por isso criamos duplicados da variável Type e das variáveis para os parâmetros:

int _Period1;

int _Period2;

int _Period3;

long _MaMethod;

long _Price;

long _Volume;

long _StPrice;

EOscUnyType _Type;

Declaramos uma variável-ponteiro para o objeto do oscilador universal:

COscUni * osc;

Anunciamos um par de variáveis adicionais:

string ProgName;

string ShortName;

Essas variáveis irão ajudar a formar o nome do indicador exibido no canto superior esquerdo da subjanela.

Agora vamos adicionar o código no fim da função OnInit(), mas primeiro vamos executar o trabalho preparatório. Preparamos as configurações para os osciladores de acordo com os valores das variáveis UseDefault e KeepPrevious (também atribuimos o valor da variável _Type), registramos isto na forma de função para que o código fique estruturado:

void PrepareParameters(){



_Type=Type;



if (UseDefault && KeepPrev){

_Period1=- 1 ;

_Period2=- 1 ;

_Period3=- 1 ;

_MaMethod=- 1 ;

_Volume=- 1 ;

_Price=- 1 ;

_StPrice=- 1 ;

}

else {

_Period1=Period1;

_Period2=Period2;

_Period3=Period3;

_MaMethod=MaMethod;

_Volume= Volume ;

_Price=Price;

_StPrice=StPrice;

}

}

Se forem usados UseDefault e KeepPrevious, a todas as é atribuído o valor -1, para, no construtor de classe, distinguir variáveis que nós ainda não usamos e definir para eles valores padrão. Em outros casos, são atribuídos valores a partir da janela de propriedades que irão ser usadas como estão ou serão substituídas por valores padrão, quando o objeto é criado.

Depois de preparar os parâmetros, carregamos o oscilador selecionado. O código de carregamento também é apresentado como uma função, aqui está um fragmento:

void LoadOscillator(){

switch (_Type){

case OscUni_ATR:

osc= new COscUni_ATR(UseDefault,KeepPrev,_Period1);

break ;

case OscUni_BearsPower:

osc= new COscUni_BearsPower(UseDefault,KeepPrev,_Period1);

break ;

case OscUni_BullsPower:

osc= new COscUni_BullsPower(UseDefault,KeepPrev,_Period1);

break ;

...

}

}

Após o carregamento do oscilador verificamos o identificador:

if (!osc.CheckHandle()){

Alert ( "Erro de carregamento do indicador" +osc.Name());

return ( INIT_FAILED );

}

Se o download for concluído, instalamos os estilos de desenho, obtendo-os através dos métodos apropriados do objeto. Esta parte do código também é executada como uma função, o código é reproduzido na íntegra:

void SetStyles(){





if (osc.BuffersCount()== 2 ){

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE ,osc.DrawType1());

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_TYPE ,osc.DrawType2());

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , true );

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHOW_DATA , true );

PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,osc.Label1());

PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL ,osc.Label2());

if (osc.DrawType1()== DRAW_HISTOGRAM ){

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorHisto);

}

else {

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorLine1);

}

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorLine2);

}

else {

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE ,osc.DrawType1());

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_NONE );

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , true );

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHOW_DATA , false );

PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,osc.Label1());

PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "" );

if (osc.DrawType1()== DRAW_HISTOGRAM ){

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorHisto);

}

else {

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorLine1);

}

}





IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS ,osc. Digits ());





int levels=osc.LevelsTotal();

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS ,levels);

for ( int i= 0 ;i<levels;i++){

IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE ,i,osc.LevelValue(i));

}



}

Em primeiro lugar, dependendo do número de buffers do oscilador, é executada uma das duas opções para o estilo. Neste caso, se o primeiro buffer é um histograma, é estabelecido o tipo de buffer correspondente. Em seguida, é definido o número de casas decimais dos valores do indicador. No final são definidos os níveis.

A seguir está o código completo da função OnInit() com uma chamada à função recém-criada:

int OnInit (){



SetIndexBuffer ( 0 ,Label1Buffer, INDICATOR_DATA );

SetIndexBuffer ( 1 ,Label2Buffer, INDICATOR_DATA );



PrepareParameters();



LoadOscillator();



if (!osc.CheckHandle()){

Alert ( "Erro de carregamento do indicador" +osc.Name());

return ( INIT_FAILED );

}



SetStyles();



Print ( "Parameters matching: " +osc.Help());



ShortName=ProgName+ ": " +osc.Name();

IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,ShortName);



return ( INIT_SUCCEEDED );

}

Observe que, no final da função, é executada a chamada da função Print com uma dica de tela sobre os parâmetros usados da janela de propriedades, em seguida, é definido o nome curto do indicador.

Desse modo a primeira parte quanto à criação do oscilador universal fica totalmente concluída, obtermos um indicador com o qual é possível testar as classes criadas anteriormente. Em seguida, vamos criar uma classe de interface gráfica do usuário.

No anexo do artigo, há um indicador completamente pronto, chamado "iUniOsc" (posteriormente no seu código será introduzida uma pequena alteração e irá diferir ligeiramente do indicador obtido nesta fase).

Para criar uma interface gráfica, é possível simplesmente usar objetos gráficos: para inserir valores numéricos use o objeto gráfico "campo de entrada", para parâmetros de tipo enumeração (listas drop-down) use alguns botões. No entanto, esta abordagem será muito demorada. Até à data, tem sido escritas - em MQL5 - várias bibliotecas para criação de uma interface gráfica. As bibliotecas permitem criar controles padrão: caixas de diálogo, campos e caixas com botões para aumentar e diminuir valores (caixas de rotação), listas drop-down e muito mais. O conjunto do terminal inclui um jogo de classes padrão para criar painéis e caixas de diálogo. Na seção "Artigos" há uma enorme série de artigos dedicada à criação de uma interface gráfica.



Há também uma pequena série de três publicações (artigo 1, artigo 2, artigo 3), dedicadas a uma simples e rápida criação de interfaces gráficas. Além de examinar a teoria, nestes artigos é criada uma biblioteca para um trabalho rápido com objetos gráficos e para criar uma interface gráfica. Todas as opções acima têm suas vantagens e desvantagens, elas foram tratadas com muito detalhe durante a escrita deste artigo. Foi escolhida a última opção listada (biblioteca incGUI).



O terminal MetaTrader 5 é muito ativamente desenvolvido e melhorado, por isso alguns controles da biblioteca oferecida podem ser considerados desatualizados (nomeadamente barras de rolagem), mas, eles podem ser usados. Para começar a utilizar a biblioteca, baixe o anexo do artigo "Controles de gráfico personalizados. Parte 3. Formulários para MetaTrader 5", descompacte-o, coloque o arquivo "incGUI_v3.mqh" na pasta Include, localizada na pasta de dados do terminal.

Classe de formulário

Todo o trabalho de criação da interface gráfica do usuário será realizado no arquivo separado "UniOscGUI.mqh". Em primeiro lugar, conectamos a biblioteca:

#include <IncGUI_v3.mqh>

Executamos a compilação para verificar. Ao compilar, aparecem vários alertas sobre os quais o compilador não tinha relatado anteriormente. Agora compilador melhorado permite detectar estas deficiências e fazer correções de código. No anexo do artigo é possível encontrar o arquivo de patch "inc_GUI_v4". Em vez de "IncGUI_v3.mqh" conectamos "IncGUI_v4.mqh" e "UniOscDefines.mqh".

#include <IncGUI_v4.mqh>

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh>

Salvamos uma cópia do indicador "iUniOsc" com o nome "iUniOscGUI". Em seguida, o indicador "iUniOsc" pode ser editado um pouco — ocultar parâmetros UseDefault e KeepPrev. Em um indicador sem uma interface gráfica, eles não fazem sentido, mas você precisa defini-los com o valor false:

bool UseDefault = false ;

bool KeepPrev = false ;

Neste ponto, o indicador "iUniOsc" é considerado totalmente concluído.

Continuamos com o indicador "iUniOscGUI". Conectamos a ele o arquivo "UniOscGUI.mqh". Em total, devem ser anexados os três arquivos:

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh>

#include <UniOsc/CUniOsc.mqh>

#include <UniOsc/UniOscGUI.mqh>

Compilando o indicador, é possível verificar o código e ver imediatamente no gráfico a interface gráfica do usuário. Mas até agora, todo o trabalho será realizado no arquivo "UniOscGUI.mqh".

A interface gráfica do usuário constituirá uma caixa de diálogo em cuja parte superior será colocada uma lista drop-down para selecionar o oscilador e abaixo haverá um conjunto de controles que corresponderá a cada oscilador. Assim, no arquivo estará uma classe para a criação de formulários e grupos de classes (classes e algumas subclasses) para criar os controles neste formulário.

Vamos começar com o formulário. Para conferir o procedimento passo-a-passo para criar um formulário veja o artigo "Controles de gráfico personalizados. Parte 3. Formulários para MetaTrader 5". Aqui iremos executar este procedimento no que se refere a nossa tarefa.

1. A partir do arquivo "IncGUI_v4.mqh" copiamos a classe CFormTemplate no arquivo "UniOscGUI.mqh" e mudamos o nome para CUniOscForm.

2. Definimos as propriedades. Isso é feito no método MainProperties() da classe CUniOscForm. Definimos as seguintes propriedades:

void MainProperties(){

m_Name = "UniOscForm" ;

m_Width = FORM_WIDTH;

m_Height = 150 ;

m_Type = 0 ;

m_Caption = "UniOsc" ;

m_Movable = true ;

m_Resizable = true ;

m_CloseButton = true ;

}

Observe que à variável m_Heigh é atribuído o valor da constante FORM_WIDTH. Na fase final do trabalho deverá ser ajustado o tamanho do formulário e seus controles, por isso, na parte superior do arquivo, adicionamos algumas constantes:

#define FORM_WIDTH 210

#define SPIN_BOX_WIDTH 110

#define COMBO_BOX_WIDTH 110

Em seguida, você pode aplicar o formulário no indicador. No indicador declaramos a variável externa UseGUI com um valor padrão de true (no início da janela de propriedades):

input bool UseGUI = true ;

Em seguida, após as variáveis externas, declaramos a variável que é um ponteiro para a classe do formulário:

CUniOscForm * frm;

Na função OnInit() do indicador, se o valor da variável UseGUI é igual a true, criamos um objeto e preparamo-lo para usar ao chamar os métodos apropriados para definir propriedades adicionais:

frm= new CUniOscForm();

frm.Init();

frm.SetSubWindow( 0 );

frm.SetPos( 10 , 30 );

frm.Show();

Na função OnDeinit() ocultamos o formulário e excluímos o objeto:

if ( CheckPointer (frm)== POINTER_DYNAMIC ){

frm.Hide();

delete (frm);

}

A partir da função OnChartEvent() chamamos o evento Event():

void OnChartEvent ( const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

frm.Event(id,lparam,dparam,sparam);

}

Se agora anexamos o indicador no gráfico, será possível ver o formulário (fig. 2).



Fig. 2. O formulário é criado pela classe CUniOscForm quando você anexa o indicador iUniOscGUI no gráfico



Todos os botões do formulário funcionam: formulário pode ser movido usando o botão no canto superior esquerdo (especifique o novo local do formulário clicando com o mouse), você pode recolher (com o botão no canto superior direito do retângulo). Ao clicar no botão com uma cruz, o formulário fecha-se, além disso, é necessário remover o indicador do gráfico. Para remover o indicador no gráfico aplica-se a função ChartIndicatorDelete(). Para usar essa função, você tem que saber o número da subjanela do indicador, ele pode ser descoberto usando a função ChartWindowFind(), e para este fim, por sua vez, deve ser usado o nome curto do indicador.

Ao clicar no botão para fechar o formulário, o método de Event() retorna o valor 1. Verificamos o valor de retorno e, se necessário, removemos o indicador do gráfico:

int win= ChartWindowFind ( 0 ,ShortName);

ChartIndicatorDelete ( 0 ,win,ShortName);

ChartRedraw ();

Agora, ao clicar no botão com uma cruz, não só será fechado o formulário, mas também será removido o indicador no gráfico.

Adicionamos ao formulário o controle mestre: uma lista drop-down para selecionar o tipo de oscilador. Para sua criação, usamos a classe CComBox. Adicionamos o código à classe CUniOscForm. Declaramos a variável para o objeto:

CComBox m_cmb_main;

Em seguida, no método OnInitEvent(), chamamos o método Init() da classe:

m_cmb_main.Init( "cb_main" , 100 , " select oscillator" );



O método leva o nome do controle (o prefixo para os nomes dos objetos gráficos), a largura do controle e um rótulo ao lado dele.

No método OnShowEvent(), chamamos o método Show():

m_cmb_main.Show(aLeft+ 10 ,aTop+ 10 );



Ao chamar o método, é especificado o local do controle no formulário (recuado de 10 pixels do canto superior esquerdo do espaço de usuário do formulário).

No método OnHideEvent(), chamamos o método Hide():

m_cmb_main.Hide();

Se acontecer um evento de mudança de seleção na lista principal, será necessário fazer upload de um indicador diferente. Será mais fácil fazer isto no arquivo do indicador, portanto, chamamos o método Event() - que pertence à lista do oscilador - não a partir do método EventsHandler() do formulário, mas sim a partir da função OnChartEvent() do indicador, neste ponto processamos imediatamente o evento:

int me=frm.m_cmb_main.Event(id,lparam,dparam,sparam);

if (me== 1 ){

Alert (frm.m_cmb_main.SelectedText());

}

Os parâmetros padrão de evento do gráfico são passados para este método, e quando o método retornar 1, a janela de mensagem é aberta.

É preciso preencher a lista de opções. Pode haver várias abordagens:



fazer tudo no método OnInitEvent() do formulário

Adicionar à classe do formulário o método adicional e chamá-lo a partir do indicador após o método Init()

evocar os métodos da lista diretamente a partir do indicador.

Usamos a terceira opção (requer o mínimo de código). Primeiro, no indicador, vamos criar a matriz com variantes de osciladores:

EOscUniType osctype[]={

OscUni_ATR,

OscUni_BearsPower,

OscUni_BullsPower,

OscUni_CCI,

OscUni_Chaikin,

OscUni_DeMarker,

OscUni_Force,

OscUni_Momentum,

OscUni_MACD,

OscUni_OsMA,

OscUni_RSI,

OscUni_RVI,

OscUni_Stochastic,

OscUni_TriX,

OscUni_WPR

};



Depois de chamar frm.Init(), no indicador, preenchemos a lista e definimos o item selecionado por padrão:

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (osctype);i++){

frm.m_cmb_main.AddItem( EnumToString (osctype[i]));

}

frm.m_cmb_main.SetSelectedIndex( 0 );

Neste ponto, é possível executar a validação. No formulário deve ser exibido uma lista drop-down com tipos de osciladores, e se você alterar o item selecionado deve abrir uma janela com o texto correspondente (fig. 3):



Fig. 3. Formulário com uma lista de osciladores e janela de mensagem, depois que você alterar a seleção na lista

Controles no formulário

No início deste artigo, foi determinado o número máximo de parâmetros externos de acordo com tipos (três para inserir valores numéricos e quatro para enumerações padrão). Para inserir valores numéricos, usamos o elemento CSpinInputBox (uma caixa de edição com botões), biblioteca incGUI para enumerações padrão — elemento CComBox (lista suspensa). No início do arquivo com a classe de interface gráfica do usuário, declaramos as matrizes com valores padrão para enumerações: ENUM_APPLIED_PRICE e_price[]={ PRICE_CLOSE ,

PRICE_OPEN ,

PRICE_HIGH ,

PRICE_LOW ,

PRICE_MEDIAN ,

PRICE_TYPICAL ,

PRICE_WEIGHTED

};



ENUM_MA_METHOD e_method[]={ MODE_SMA , MODE_EMA , MODE_SMMA , MODE_LWMA };



ENUM_APPLIED_VOLUME e_volume[]={ VOLUME_TICK , VOLUME_REAL };



ENUM_STO_PRICE e_sto_price[]={ STO_LOWHIGH , STO_CLOSECLOSE }; Na classe de formulário, declaramos as variáveis para os controles (três tipos de CSpinInputBox e quatro CComBox):

CSpinInputBox m_value1;

CSpinInputBox m_value2;

CSpinInputBox m_value3;



CComBox m_price;

CComBox m_method;

CComBox m_volume

CComBox m_sto_price;

Na classe do formulário, no método OnInitEvent(), inicializamos as listas drop-down (objetos da classe CComBox) e preenchemo-las usando as matrizes declaradas anteriormente:

m_price.Init( "price" ,COMBO_BOX_WIDTH, " price" );

m_method.Init( "method" ,COMBO_BOX_WIDTH, " method" );

m_volume.Init( "volume" ,COMBO_BOX_WIDTH, " volume" );

m_sto_price.Init( "sto_price" ,COMBO_BOX_WIDTH, " price" );



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_price);i++){

m_price.AddItem( EnumToString (e_price[i]));

}

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_method);i++){

m_method.AddItem( EnumToString (e_method[i]));

}

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_volume);i++){

m_volume.AddItem( EnumToString (e_volume[i]));

}

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_sto_price);i++){

m_sto_price.AddItem( EnumToString (e_sto_price[i]));

}

Como para os vários indicadores no formulário devem ser exibidos diferentes conjuntos de controles, criamos as classes (básicas e subclasses) para formar os conjuntos. Nome da classe base CUniOscControls, o seguinte é o seu modelo:

class CUniOscControls{

protected :

CSpinInputBox * m_value1;

CSpinInputBox * m_value2;

CSpinInputBox * m_value3;

CComBox * m_price;

CComBox * m_method;

CComBox * m_volume;

CComBox * m_sto_price;

public :

void SetPointers(CSpinInputBox & value1,

CSpinInputBox & value2,

CSpinInputBox & value3,

CComBox & price,

CComBox & method,

CComBox & volume,

CComBox & sto_price){

...

}

void Hide(){

...

}

int Event( int id, long lparam, double dparam, string sparam){

...

return ( 0 );

}

virtual void InitControls(){

}

virtual void Show( int x, int y){

}

virtual int FormHeight(){

return ( 0 );

}

};

No início do uso do objeto dessa classe é chamado o método SetPointers(), para o método são passados ponteiros para todos os controles, enquanto no método eles são armazenados em suas próprias variáveis de classe:

void SetPointers(CSpinInputBox & value1,

CSpinInputBox & value2,

CSpinInputBox & value3,

CComBox & price,

CComBox & method,

CComBox & volume,

CComBox & sto_price){

m_value1= GetPointer (value1);

m_value2= GetPointer (value2);

m_value3= GetPointer (value3);

m_price= GetPointer (price);

m_method= GetPointer (method);

m_volume= GetPointer (volume);

m_sto_price= GetPointer (sto_price);

}

Através desses indicadores, serão escondidos todos os controles (método Hide()):

void Hide(){

m_value1.Hide();

m_value2.Hide();

m_value3.Hide();

m_price.Hide();

m_method.Hide();

m_volume.Hide();

m_sto_price.Hide();

}

Ele vai lidar com seus eventos (método Event()):

int Event( int id, long lparam, double dparam, string sparam){

int e1=m_value1.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e2=m_value2.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e3=m_value3.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e4=m_price.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e5=m_method.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e6=m_volume.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e7=m_sto_price.Event(id,lparam,dparam,sparam);

if (e1!= 0 || e2!= 0 || e3!= 0 || e4!= 0 || e5!= 0 ||e6!= 0 || e7!= 0 ){

return ( 1 );

}

return ( 0 );

}

Os métodos restantes são virtuais, cada oscilador terá seu próprio código nas subclasses. O método Show() será usado para exibir os controles. O método FormHeight() irá retornar a altura do formulário. O método InitControls() é destinado para mudar os rótulos perto dos controles (fig. 4).



Fig. 4. Diferentes rótulos perto do mesmo controle para osciladores diferentes

A coisa é que os controles da biblioteca incGUI tem apenas o mínimo necessário de conjuntos de métodos e não tem métodos para alterar os rótulos. Mas as classes são projetadas para que, se necessário,, você possa alterar o rótulo, chamando o método Init(). Como a alteração de rótulos é levada a cabo pelo método Init(), o método é chamado InitControls().

Vamos olhar algumas das subclasses. A mais simples delas — para o indicador de ATR, a mais difícil — para o Stochastic.

Para ATR:

class CUniOscControls_ATR: public CUniOscControls{

void InitControls(){

m_value1.Init( "value1" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " ma_period" );

}

void Show( int x, int y){

m_value1.Show(x,y);

}

int FormHeight(){

return ( 70 );

}

};

No método InitContrlos() é chamado o método Init() do controle, o mais importante (para o qual eu tive que fazer este método virtual) é passado para o rótulo "ma_period" que aparecerá à direita do controle.

No método Show() da classe do formulário, é executada a chamada do método Show() da classe CUniOscControls, quando você chamar, são especificadas as coordenadas do canto superior esquerdo do primeiro (superior) controle. O método FormHeight() simplesmente retorna um valor.

Para Stochastic:

class CUniOscControls_Stochastic: public CUniOscControls{

void InitControls(){

m_value1.Init( "value1" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " Kperiod" );

m_value2.Init( "value2" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " Dperiod" );

m_value3.Init( "value3" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " slowing" );

}

void Show( int x, int y){

m_value1.Show(x,y);

m_value2.Show(x,y+ 20 );

m_value3.Show(x,y+ 40 );

m_method.Show(x,y+ 60 );

m_sto_price.Show(x,y+ 80 );

}

int FormHeight(){

return ( 150 );

}

};

No método Show() são calculadas as coordenadas para cada controle, o resto já deve estar claro.

Finalmente, vamos olhar diretamente para a adição de controles no formulário. Na classe do formulário, declaramos uma variável-ponteiro para a classe com os controles:

CUniOscControls * m_controls;

No destruidor, apagamos o objeto:

void ~CUniOscForm(){

delete (m_controls);

}

Adicionamos à classe o formulário do método SetType(). Esse método será chamado para especificar o tipo de oscilador.

void SetType( long type){

if ( CheckPointer (m_controls)== POINTER_DYNAMIC ){

delete (m_controls);

m_controls= NULL ;

}



switch ((EOscUniType)type){

case OscUni_ATR:

m_controls= new CUniOscControls_ATR();

break ;

case OscUni_BearsPower:

m_controls= new CUniOscControls_BearsPower();

break ;

case OscUni_BullsPower:

m_controls= new CUniOscControls_BullsPower();

break ;

case OscUni_CCI:

m_controls= new CUniOscControls_CCI();

break ;

case OscUni_Chaikin:

m_controls= new CUniOscControls_Chaikin();

break ;

case OscUni_DeMarker:

m_controls= new CUniOscControls_DeMarker();

break ;

case OscUni_Force:

m_controls= new CUniOscControls_Force();

break ;

case OscUni_Momentum:

m_controls= new CUniOscControls_Momentum();

break ;

case OscUni_MACD:

m_controls= new CUniOscControls_MACD();

break ;

case OscUni_OsMA:

m_controls= new CUniOscControls_OsMA();

break ;

case OscUni_RSI:

m_controls= new CUniOscControls_RSI();

break ;

case OscUni_RVI:

m_controls= new CUniOscControls_RVI();

break ;

case OscUni_Stochastic:

m_controls= new CUniOscControls_Stochastic();

break ;

case OscUni_TriX:

m_controls= new CUniOscControls_TriX();

break ;

case OscUni_WPR:

m_controls= new CUniOscControls_WPR();

break ;

}



m_controls.SetPointers(m_value1,m_value2,m_value3,m_price,m_method,m_volume,m_sto_price);

m_controls.InitControls();



m_value1.SetReadOnly( false );

m_value2.SetReadOnly( false );

m_value3.SetReadOnly( false );



m_value1.SetMinValue( 1 );

m_value2.SetMinValue( 1 );

m_value3.SetMinValue( 1 );



m_Height=m_controls.FormHeight();



}

No início do método, é executada a exclusão do objeto se ele existir. Em seguida, dependendo do tipo de indicador, é executado o carregamento da classe apropriada. Na parte inferior do método, é chamado o método SetPointers(), e o método InitControls(). Em seguida, são executadas algumas etapas extras: para os controles SpinBox, é habilitada entrada desde o teclado (chamada de método ReadOnly()), é estabelecido o valor mínimo (chamada do método SetMinValue()) e à variável m_Height é atribuído um novo valor para a altura do formulário.

Nos métodos OnShowEvent() e OnHideEvent() do formulário, chamamos os métodos correspondentes do objeto m_controls:

void OnShowEvent( int aLeft, int aTop){

m_cmb_main.Show(aLeft+ 10 ,aTop+ 10 );

m_controls.Show(aLeft+ 10 ,aTop+ 10 + 20 );

}

void OnHideEvent(){

m_cmb_main.Hide();

m_controls.Hide();

}

Resta "reviver" os eventos de objeto m_controls. No indicador, à função OnChartEvent() adicionamos a chamada do método Event():

int ce=frm.m_controls.Event(id,lparam,dparam,sparam);

No OnInit() do indicador, adicionamos a chamada do método SetType () do formulário (depois de chamar o método SetSelectedIndex()):

frm.SetType(_Type);

Após o carregamento do oscilador, é necessário que no formulário sejam exibidos os valores de seus parâmetros, para fazer isso, na classe do formulário, adcionamos o método SetValues():

void SetValues( int period1,

int period2,

int period3,

long method,

long price,

long volume,

long sto_price

){



m_value1.SetValue(period1);

m_value2.SetValue(period2);

m_value3.SetValue(period3);



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_price);i++){

if (price==e_price[i]){

m_price.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_method);i++){

if (method==e_method[i]){

m_method.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_volume);i++){

if (volume==e_volume[i]){

m_volume.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_sto_price);i++){

if (sto_price==e_sto_price[i]){

m_sto_price.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



}

No método SetValues(), para os controles de tipo SpinBox, os valores são definidos como de costume, enquanto para as enumerações é executada a pesquisa de índice nas matrizes com os valores das enumerações. Chamamos o método SetType() após a chamada do método SetValues():

frm.SetValues(_Period1,_Period2,_Period3,_MaMethod,_Price,_Volume,_StPrice);

Neste ponto, a interface gráfica do usuário pode ser considerada totalmente preparada (fig. 5), mas o indicador ainda não sabe como reagir a ela.



Fig. 5. Janela de exibição com controles para o indicador ATR

Conclusão do oscilador universal

As classes do oscilador estão prontas, as classes da interface gráfica também estão prontas, resta juntá-las. Nesta fase, a função OnChatEvent() função deve ter a seguinte aparência: