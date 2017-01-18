带有图形用户界面的通用震荡指标

让我们定义所需的最小外部参数集合，在终端中查看震荡指标的列表: 主菜单 - 插入 - 指标 - 震荡指标, 把它们加到表格中。



表格 1. 终端中所有的震荡指标

根据参数列，我们创建一个含有所有参数类型的列表，然后确定它们的最大数量。

表格 2. 参数的类型和数量

从缓冲区列，您可以看到可以使用两个指标缓冲区，并且不同的指标可以有不同的绘图方式。当然，我们可以把它们都画成线形，但是它们其中的一些通常显示为柱形图，并且终端也允许这样，所以我们会试着提供功能在更换指标时修改对应的绘图类型选项。另外，我们需要提供绘制水平线的功能，因为有些指标需要加上它们 (RSI, CCI, 等等.)

当使用图形界面时，指标应该使用常用的默认参数集来开始运行: MACD 使用周期数为 12, 26, 9, 随机震荡使用的周期数为 5, 3, 3, 等等。另外，最好可以使新选择的指标可以选择从默认参数开始运行或者以与之前指标相同的参数开始运行。例如，我们分析 RSI 和 CCI, 并且我们想看到不同的指标在使用相同参数时线形的变化，所以我们在实现类的时候要提供这种功能。

考虑不同震荡指标的默认值。例如, 随机震荡指标的周期数为 5, 3, 3 (第一个参数比第二个大), 而 MACD 使用的是 12, 26, 9 (第一个参数比第二个小)，MACD 的第一个参数意思是快速移动平均的周期数, 而第二个参数是慢速移动平均的周期数，所以第一个参数必须小于第二个。对于蔡金震荡指标，第一个参数和第二个的比例很重要 (也使用了快速和慢速移动平均的周期数)，而对于随机震荡指标，这个比例就没有那么重要，并且它对应了价格变化，可以是任何数值。如果我们把MACD的第一个参数设置得大于第二个，指标的方向就会和价格变化相反 (在设置默认参数时我们应当记住这一点)。

其中重要的一点是，您应当注意包括默认设置，我们应该提供功能来同时使用图形界面或者属性窗口来配置指标的参数(为了使得通用指标有最大的灵活性)，当在属性窗口中配置参数时，它包含了一小组通用参数，我们需要保证，所有的默认设置的参数能够提供指标的自然外观。

一个大的通用任务能够分成小的独立任务的数量越多，它的实现就会越简单方便，所以，我们的工作将包括三个阶段:

让我们在 Include 文件夹下创建一个新的文件夹 'UniOsc' ，所有增加的指标文件都位于这个新文件夹之中。使用的震荡指标集合在表格1种已经定义过，让我们创建一个对应的枚举来选择震荡指标类型，除了指标文件，我们可能在其他地方也要使用这个枚举，所以我们把它加到独立的文件 UniOscDefines.mqh 中(在文件夹 'UniOsc'下):

enum EOscUnyType{

OscUni_ATR,

OscUni_BearsPower,

OscUni_BullsPower,

OscUni_CCI,

OscUni_Chaikin,

OscUni_DeMarker,

OscUni_Force,

OscUni_Momentum,

OscUni_MACD,

OscUni_OsMA,

OscUni_RSI,

OscUni_RVI,

OscUni_Stochastic,

OscUni_TriX,

OscUni_WPR

};

这个文件将不再加入其他内容。

让我们为指标文件创建 "CUniOsc.mqh"，并在其中写上 COscUni 类的模板:

class COscUni{

protected :



public :



};

'protected' 部分是由模板确定的，因为有些类成员需要被保护，但是还是应当可以在子类中访问 ( 'private' 部分的成员是被保护的，不能在子类中找到 )。

基类的主要方法是对应着指标的 OnCalculate() 函数的，让我们称它为 Calculate()，这个方法的前两个参数对应着 OnCalculate() 的相应参数: rates_total (柱的总数) 和 prew_calculate (已经计算过的柱数)，不需要把数组传给 Calculate() 方法了, 因为使用了另外指标的数据。但是我们需要传入两个指标缓冲区，它们会填入数据。即使在使用只含一个缓冲区的指标时，我们将需要控制第二个缓冲区，所以在任何情况下都会给 Calculate() 方法传入两个缓冲区。Calculate() 的代码将依赖于使用的震荡指标类型: 它可以是含有一个或者两个缓冲区。所以，Calculate() 方法将会是虚函数:

virtual int Calculate( const int rates_total,

const int prev_calculated,

double & buffer0[],

double & buffer1[]

){

return (rates_total);

}

当载入不同类型的指标时，我们将需要一个变量来保存指标的句柄。我们在 protected 部分声明它，



另外，我们还需要更多的变量来用于不同的缓冲区显示属性。这些属性将在载入每个指标时确定，也就是这些变量将在子类中设置:

int m_handle;

int m_bufferscnt;

string m_name;

string m_label1;

string m_label2;

int m_drawtype1;

int m_drawtype2;

string m_help;

int m_digits;

int m_levels_total;

double m_level_value[];

我们需要检查指标是否被成功载入，所以我们需要对应的方法来检查指标的句柄:

bool CheckHandle(){

return (m_handle!= INVALID_HANDLE );

}

如果我们通过图形界面修改震荡指标，我们需要确定指标是否已经完成了计算，这可以通过使用 BarsCalculated() 函数来做到, 调用需要指标的句柄，所以，我们加上一个方法来取得句柄:

int Handle(){

return (m_handle);

}

在类的构造函数中我们需要初始化句柄，在析构函数中要检查句柄，如有必要则调用 IndicatorRelease() :

void COscUni(){

m_handle= INVALID_HANDLE ;

}



void ~COscUni(){

if (m_handle!= INVALID_HANDLE ){

IndicatorRelease (m_handle);

}

}

让我们提供对决定各种指标显示的变量的访问，并创建方法来取得它们的数值:

string Name(){ // 震荡指标的名称

return (m_name);

}



int BuffersCount(){ // 震荡指标缓冲区的数量

return (m_bufferscnt);

}



string Label1(){ // 第一个缓冲区的名称

return (m_label1);

}



string Label2(){ // 第二个缓冲区的名称

return (m_label2);

}



int DrawType1(){ // 第一个缓冲区的绘图类型

return (m_drawtype1);

}



int DrawType2(){ // 第二个缓冲区的绘图类型

return (m_drawtype2);

}



string Help(){ // 使用参数的提示

return (m_help);

}



int Digits (){ // 指标值的小数点位数

return (m_digits);

}



int LevelsTotal(){ // 指标水平的数量

return (m_levels_total);

}



double LevelValue( int index){ // 根据指定的索引取得水平的数值

return (m_level_value[index]);

}

所有这些方法都返回对应变量的值，并且变量的值应当在震荡指标的子类中赋值。

'Calculate（计算）'的子类

让我们创建两个子类: 用于一个缓冲区的指标和两个缓冲区的指标。对于一个缓冲区的指标:

class COscUni_Calculate1: public COscUni{

public :

void COscUni_Calculate1(){

m_bufferscnt= 1 ;

}

virtual int Calculate( const int rates_total,

const int prev_calculated,

double & buffer0[],

double & buffer1[]

){



int cnt,start;



if (prev_calculated== 0 ){

cnt=rates_total;

start= 0 ;

}

else {

cnt=rates_total-prev_calculated+ 1 ;

start=prev_calculated- 1 ;

}



if ( CopyBuffer (m_handle, 0 , 0 ,cnt,buffer0)<= 0 ){

return ( 0 );

}



for ( int i=start;i<rates_total;i++){

buffer1[i]= EMPTY_VALUE ;

}



return (rates_total);

}

};

让我们讨论这个类，这个类的构造函数是 COscUni_Calculate1, 缓冲区的数量 (在本例中是 1) 是在构造函数中设置的。需要复制的缓冲区元件数量('cnt'变量)和我们需要清空的第二个缓冲区的起始柱的索引('start'变量)就在 Calculate() 方法中计算, 它依赖于 rates_total 和 prev_calculate 变量的值。如果数据的复制失败(当调用 CopyBuffer())，方法会返回0，这样可以在下一个订单时刻的最开始进行全部计算，在方法的最后返回 rates_total。

用于含有两个缓冲区的指标的类:

class COscUni_Calculate2: public COscUni{

public :

void COscUni_Calculate2(){

m_bufferscnt= 2 ;

}

virtual int Calculate( const int rates_total,

const int prev_calculated,

double & buffer0[],

double & buffer1[]

){

int cnt;

if (prev_calculated== 0 ){

cnt=rates_total;

}

else {

cnt=rates_total-prev_calculated+ 1 ;

}

if ( CopyBuffer (m_handle, 0 , 0 ,cnt,buffer0)<= 0 ){

return ( 0 );

}

if ( CopyBuffer (m_handle, 1 , 0 ,cnt,buffer1)<= 0 ){

return ( 0 );

}

return (rates_total);

}

};

这个类比单个缓冲区指标的类还要更简单，在 Calculate() 方法的最开始计算需要复制的元件数量('cnt'变量)，然后复制缓冲区。

指标的子类

现在我们创建用于震荡指标的子类。这些将使 COscUni_Calculate1 或者 COscUni_Calculate2 的子类，所有这些类都将只有一个构造函数。对应着震荡指标的参数和一些额外参数都将会传给每个类的构造函数，额外的参数将会决定如何使用传入构造函数的参数或者用于设置默认值 ('use_default' 变量)。第二个参数 keep_previous 决定了是设置所有指标参数的默认值还是只设置那些还没有被使用的参数。

列表中第一个指标是 ATR, 让我们先为它开始写一个子类。首先，我们使用类的模板:

class COscUni_ATR: public COscUni_Calculate1{

public :

void COscUni_ATR( bool use_default, bool keep_previous, int & ma_period){



}

};

请注意，ma_period 参数是通过引用传入的，是为了当设置指标的默认参数时可以在通用震荡指标中访问这些参数值。

在构造函数中写下代码:

if (use_default){

if (keep_previous){

if (ma_period==- 1 )ma_period= 14 ;

}

else {

ma_period= 14 ;

}

}

如果 use_default=true, 在这部分代码中会设置默认值。如果 keep_previous=true, 则只会在参数等于 -1 时，也就是之前没有被使用过时，才设置默认值。所以，在通用震荡指标的初始化过程中，我们需要把所有参数的值设为 -1 。

现在让我们分析在子类的构造函数中最重要的代码行，它包含了指标的载入:

m_handle= iATR ( Symbol (), Period (),ma_period);

加上几行代码来设置显示参数:

m_name= StringFormat ( "ATR(%i)" ,ma_period);

m_label1= "ATR" ;

m_drawtype1= DRAW_LINE ;

m_help= StringFormat ( "ma_period - Period1(%i)" ,ma_period);

m_digits= _Digits + 1 ;

m_levels_total= 0 ;

让我们分析在一个更加复杂的指标 MACD 中子类的一些创建步骤，创建原则是一样的，尽管在这种情况下需要更多的代码。所以，让我们考虑分段，设置默认参数:

if (use_default){

if (keep_previous){

if (fast_ema_period==- 1 )fast_ema_period= 12 ;

if (slow_ema_period==- 1 )slow_ema_period= 26 ;

if (signal_period==- 1 )signal_period= 9 ;

if (applied_price==- 1 )applied_price= PRICE_CLOSE ;

}

else {

fast_ema_period= 12 ;

slow_ema_period= 26 ;

signal_period= 9 ;

applied_price= PRICE_CLOSE ;

}

}

设置显示参数:

m_handle= iMACD ( Symbol (),

Period (),

fast_ema_period,

slow_ema_period,

signal_period,

( ENUM_APPLIED_PRICE )applied_price);



m_name= StringFormat ( "iMACD(%i,%i,%i,%s)" ,

fast_ema_period,

slow_ema_period,

signal_period,

EnumToString (( ENUM_APPLIED_PRICE )applied_price));



m_label1= "Main" ;

m_label2= "Signal" ;

m_drawtype1= DRAW_HISTOGRAM ;

m_drawtype2= DRAW_LINE ;



m_help= StringFormat ( "fast_ema_period - Period1(%i), " +

"slow_ema_period - Period2(%i), " +

"signal_period - Period3(%i), " +

"applied_price - Price(%s)" ,

fast_ema_period,

slow_ema_period,

signal_period,

EnumToString (( ENUM_APPLIED_PRICE )applied_price));



m_digits= _Digits + 1 ;

构造函数的参数:

void COscUni_MACD( bool use_default,

bool keep_previous,

int & fast_ema_period,

int & slow_ema_period,

int & signal_period,

long & applied_price

){



请注意，所使用的 applied_price 在标准的 ENUM_APPLIED_PRICE 枚举中声明为长整形(long),这使得可以把这个变量设为 -1 以指示该参数还没有被使用。

让我们看一下用于RSI指标的类的另一端代码，它包含了设置水平的代码部分:

m_levels_total= 3 ;

ArrayResize (m_level_value, 3 );

m_level_value[ 0 ]= 30 ;

m_level_value[ 1 ]= 50 ;

m_level_value[ 2 ]= 70 ;

它设置水平的数量，修改数组的大小并填充水平的数值。



我不会在这里描述其他的震荡指标类是如何创建的，文章的附件中包含了完整可用的震荡指标集(CUniOsc.mqh 文件)。

创建一个通用的震荡指标(开始)